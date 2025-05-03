Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III

Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 709Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 709
Nomisma Aste
  • Datum
    14. Dezember 2025
  • Startpreis
    6920 $
Los 709 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1912 - Nomisma 1048 AU RR Grading/Status: qFDC
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 738Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 738
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    11534 $
Los 738 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1912 - Nomisma 1048 AU In slab NGC MS 64 n° 8583806-008. Grading/Status: MS 64
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Oslo Myntgalleri AS, Auction no. 41, Los 474
Oslo Myntgalleri AS
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    2939 $
Los 474 ITALY 100 Lire 1912, Rome. 32.33 g. Fr. 26 Grade: EF-AU
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 486
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 486 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice. VIDEOBusto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto rara. g. 32,22. Diam. mm. 35,12. Oro. Lievi graffi. SPL/q.FDC
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 1127
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1127 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto raro. g. 32,13. Diam. mm. 35,00. Oro. Graffi da pulizia. SPL
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 487
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 487 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice. VIDEOBusto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto raro. g. 32,20. Diam. mm. 35,00. Oro. Lievi graffi e colpetti. Migliore di SPL
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Rhenumis, Auction 15, Los 632
Rhenumis
  • Datum
    5. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 632 Europa und Übersee Italien 100 Lire, Gold, 1912, Vittorio Emanuele III., Rom, Fb. 26, kl. Rf., Kratzer, Revers berieben, vz.
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - SINCONA AG, Auction 101, Los 2934
SINCONA AG
  • Datum
    27. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2934 ITALIEN. Königreich.   Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 100 Lire 1912 R, Roma. Mont. 7 (R2). Pagani 641. Fr. 26. Selten. Nur 4’946 Exemplare geprägt / Rare. Only 4,946 specimens struck. PCGS MS62. (~€ 5’350/USD 6’250)
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Los 201
Art-Rite S.r.l.
  • Datum
    25. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 201 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 100 lire 1912, Aratrice, Roma. Oro, n.d. Dritto: Semibusto a sinistra in uniforme; - Rovescio: L'Italia aratrice con aratro e spighe. Gigante 4 Molto raro Rovescio di ottima qualità. Sigillato SPL-FDC dal Perito NIP Cavaliere Francesco.
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 295Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 295
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 295 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 100 Lire 1912 Aratrice Pag. 641; Mont. 7 RR (AU g. 32,28) Grading/Status: qFDC
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Maison R&C, Auction 2, Los 169
Maison R&C
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 169 Victor-Emmanuel III (1900-1946) 100 lires 1912, R, Rome. Av. Buste en uniforme, la tête nue à gauche. Rv. Allégorie de l'Italie à droite, la tête en arrière, tenant un araire. Fr. 26. 32,20 g. Quelques traces de manipulation sinon Superbe.
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 429Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 429
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 429 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 100 lire 1912 Roma av.. Semibusto in uniforme e a testa nuda a sinistra R/ allegoria rappresentante l’Italia agricola, nella mano sinistra un fascio di spighe e con la destra regge l’aratro; ai lati il valore, nell’esergo la data tra il segno di zecca e la stella d’Italia Al rovescio alle ore otto presenta una minuscola imperfezione ma conservazione eccezionale Pagani 641. Montenegro 07. 32.3 g. - Ø 35 - RR Grading/Status: Fdc69
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Astarte S.A., Auction 24, Los 430
Astarte S.A.
  • Datum
    10. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 430 Italy. Kingdom of Italy under the House of Savoy. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire. 1912. Roma (Gold, 35.04 mm, 32.3 g). VITTORIO - EMANVELE III, Bust of the King left. Rev. REGNO - D'ITALIA / LIRE - 100, Personification of agricultural Italy with plough and bundle of wheat. Pagani 641. Friedberg 26. MIR 1115b. Successful composition designed by Egidio Boninsegna and engraved by Luigi Georgi. Minor, invisible marks. Good Extremely Fine. Rare.
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Los 486
Cambi Aste
  • Datum
    28. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 486 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto rara. g. 32,21. Diam. mm. 34,91. Oro. Impercettibili segni di contatto e striature di zecca. SPLSigillata Angelo Bazzoni (SPL).
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - SINCONA AG, Auction 97, Los 1629
SINCONA AG
  • Datum
    26. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1629 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946.   100 Lire 1912 R, Roma. 32.28 g. Mont. 7 (R2). Pagani 641. Fr. 26. Selten. Nur 4'946 Exemplare geprägt / Rare. Only 4,946 pieces minted. Vorzüglich / Extremely Fine. (~€ 4'210/USD 4'545)
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 837Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 837
Nomisma Aste
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 837 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1912 - Nomisma 1048 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Taisei Coins Company, May 2025 Auction, Los 539
Taisei Coins Company
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 539 Italy. PCGS MS62+. AU. 1912(R). 100 Lire. Emanuele III Gold 100 Lire.
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 106, Los 153
Art-Rite S.r.l.
  • Datum
    20. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 153 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 100 lire 1912, Roma. Oro, 32,27 gr. - Diam. 35 mm. Dritto: Semibusto a sinistra, in uniforme; - Rovescio: L'Italia aratrice con aratro e spighe. Nomisma 1048, Gigante 4 Molto raro Lievissimi contatti da produzione ma esemplare di ottima qualità dall'intenso lustro di conio. q.FDC
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Heritage Auctions, Auction #61501, Los 25114Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Heritage Auctions, Auction #61501, Los 25114
Heritage Auctions
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 25114 Sought-After 10 Lire Vittorio Emanuele III gold 10 Lire 1912-R MS64 NGC, Rome mint, KM47, Fr-29. The rarest issue of the design-identical 20, 50, and 100 Lire denominations. Though this is the most attainable date from the three-year series, premiums remain high for conditionally-scarce representatives such as this. Flashy and sharp in hand, offering almost all the appeal of Gem condition apart from some chatter in the fields. Ex. The Alexander Collection (Heritage Auction 3037, January 2015, Lot 31231) Metal: Gold Diameter: 18mm Weight: 3.2258g AGW: 0.0933oz Mintage: 6,796 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Italien 100 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction LXIII, Los 1149
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    3. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1149 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 100 lire 1912 Aratrice. Pag. (decimali) 641; MIR (Savoia) 1115b. AU. 32.27 g. 35 mm. RR. Di alta conservazione. FDC/qFDC.
