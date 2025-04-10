Italien 500 Lire 1974 Republik
Nomisma Aste
- Datum22. November 2025
- Startpreis2307 $
Los 831 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 500 Lire 1974 Marconi con la scritta sul bordo REPUBALIANA BLICA IT - AG RRRR In astuccio originale. Grading/Status: FDC
Numismatik Zöttl
- Datum18. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 722 500 Lire, 1974 Italien. 100. Geburtstag von Guglielmo Marconi, Silber .835, im Originalblister mit Zertifikat. 11,00 g Schön 102, KM 103 stfr
Katz Auction
- Datum20. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 994 Italy 500 Lire 1974 R KM# 103, Gigante# 416, N# 7276; Silver 11.00 g.; 100th Anniversary of the Birth of Guglielmo Marconi; Rome Mint; In the original package; With the certificate; UNC with mint luster
Coins NB
- Datum11. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1228 Italy Republic 1974 R 500 Lire (Guglielmo Marconi) Silver (.835) Rome Mint 11g UNC KM 103 Estimate: 20 EUR
Numismatica Italia
- Datum11. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 350 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 500 Lire - 100th Anniv. Birth of G.Marconi OBVERSE : REPVBBLICA ITALIANA / Bust of G. Marconi left REVERSE : GVGLIELMO MARCONI / Map of Italy with radio waves - left l.//500 - below 1874 - 1974 Date : 1974 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 28,98 Weight [g] : 11,04 Rarity : C Conservation : UNC Bibliographical references : KM 103, Gig. 416 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Katz E116, l942, 09/03/2024 - UNC - 22 (Hammer Price) NOTES :
Numismatik Zöttl
- Datum5. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 742 500 Lire, 1974 Italien. 100. Geburtstag von Guglielmo Marconi, Silber .835. 11,03 g Schön 102, KM 103 offene PP
Katz Auction
- Datum18. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 869 Italy 500 Lire 1974 R KM# 103, N# 7276; Silver 11.00 g.; 100th Anniversary of the Birth of Guglielmo Marconi; Rome Mint; In the original package; With the certificate; UNC with full mint luster
Numismatik Zöttl
- Datum31. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 737 500 Lire, 1974 Italien. 100. Geburtstag von Guglielmo Marconi, Silber .835, im Originalblister mit Zertifikat. 11,00 g Schön 102, KM 103 stfr
Istra Numizmatika
- Datum31. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1224 Włochy, 500 lirów 1974 Opis pozycji Stan zachowania: UNC Estymacje: 15 EUR Literatura: KM 103 100. rocznica urodzin Guglielmo Marconiego. Ag.835 11,00 g
Nomisma Aste
- Datum24. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 906 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 500 Lire 1974 PROVA - Gig P4 AG R Grading/Status: FDC
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
- Datum22. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 416661 Włochy, 500 lirów, 1974 R, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: I Estymacje: 75 PLN Literatura: KM 103 Włochy Republika od 1947 100. rocznica urodzin Guglielmo Marconiego srebro próby 835, ok. 11 g, moneta w oryginalnym opakowaniu z certyfikatem
Numismática Leilões
- Datum8. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 519 Italy - 500 Lire 1974 R AR. 500 Lire 1974 R. KM 111. BELA EF Estimate: 20 - 40 EUR
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 600 500 LIRE 1974 MARCONI AG. 11 GR. IN ASTUCCIO FDC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 604 500 LIRE 1974 MARCONI AG. 11 GR. IN ASTUCCIO FDC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 601 500 LIRE 1974 MARCONI AG. 11 GR. IN ASTUCCIO FDC
Varesi
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 314 ROMA REPUBBLICA ITALIANA (1946-...) 500 Lire 1974 Marconi "Prova" Ag 11,09 g 29 mm R FDC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 602 500 LIRE 1974 MARCONI AG. 11 GR. IN ASTUCCIO FDC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 603 500 LIRE 1974 MARCONI AG. 11 GR. IN ASTUCCIO FDC
Artemide Aste s.r.l.
- Datum3. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1159 500 lire 1974 Guglielmo Marconi PROVA. Luppino 1740; Gigante P4. AG. 11.05 g. 29 mm. R. PROOF.
Nomisma Spa
- Datum10. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1014 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 500 Lire 1974 Marconi con la scritta sul bordo REPUBALIANA BLICA IT - AG RRRR In astuccio originale Grading/Status: FDC