Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III

Bid & Grow Auctions
    27. September 2025
Los 1110 Włochy 20 Centesimi 1919 R Błąd mennicy Opis pozycji Stan zachowania: XF KM# 58 Miedzionikiel Vittorio Emanuele III 4 Gm Zwykła krawędź Nadruk na KM#28
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 785
Savoca Numismatik
    2. August 2025
Los 785 Italy. AD 1919. 20 Centesimi 1919 4 g Extremely Fine
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Los 918
Savoca Numismatik
    5. Juli 2025
Los 918 Italy. AD 1919. Overstruck on 20 Centesimi 1894 20 Centesimi 11919 mm, 4 g Good Extremely Fine
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Los 669
Savoca Numismatik
    21. Juni 2025
Los 669 Italy. AD 1919. Overstruck on 20 Centesimi 1894 20 Centesimi 1919 mm, 4 g Good Extremely Fine
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Los 670
Savoca Numismatik
    21. Juni 2025
Los 670 Italy. AD 1919. overstruck at 20 Centesimi 1894 20 Centesimi 1919 mm, 4 g Extremely Fine
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 32, Los 223
Stephen Album Rare Coins
    14. April 2025
Los 223 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 20 centesimi, 1919-R, KM-58, reeded edge, overstruck on KM-28 with much of the under type visible, a wonderful lustrous mint state example! PCGS graded MS64. The Italian 20 centesimi coins minted between 1918-1920 were overstruck on the 1894 series primarily because of a shortage of nickel during World War I, making it necessary to reuse existing nickel coins by overstriking them with the new design to conserve the metal for military purposes; this is considered an "emergency issue" in numismatics.
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 262 | Blue, Los 1045
Savoca Numismatik
    5. April 2025
Los 1045 Italy. AD 1919. 20 Centesimi 1919 mm, 4 g Very Fine
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Los 1363
H.D. Rauch
    25. März 2025
Los 1363 Königreich Italien.   Lot 3 Stk.: 20 Centesimi 1918 R, 1919 R und 1920 R, alle Rom f.stplfr.-stplfr. (D)
Istra Numizmatika
    15. Februar 2025
Los 1669 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 20 Centesimi 1919, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF+ Literatura: Gigante 216 Krawędź z trzciny. Moneta wybita powyżej 20 centymów Umberto I. Ni. 4,00 g Rzadka
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Leu Numismatik, WEB AUCTION 32, Los 3684
Leu Numismatik
    7. Dezember 2024
Los 3684 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III , 1900-1946. 20 Centesimi 1919 (Copper-Nickel, 21 mm, 4.24 g, 6 h), Rome. REGNO D' ITALIA Crowned coat of arms in front of two branches. Rev. CENT. / 20 / 1919 Hexagon within wreath. KM 58. Clear overstrike on 20 Centesimi 1894-1895 (KM 28) with reeded edge. Good extremely fine.
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 30, Los 389
Stephen Album Rare Coins
    2. Dezember 2024
Los 389 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 20 centesimi, 1919-R, KM-58, overstruck on KM-28, reeded edge and other elements from host coin visible, PCGS graded MS64.
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Blue | 232nd Weekly Blue Auction, Los 1129
Savoca Numismatik
    21. September 2024
Los 1129 Italy. AD 1919. 20 Centesimi 1919 mm, 3,75 g Very Fine
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Klondike Auction , Auction 40, Los 236
Klondike Auction
    8. September 2024
Los 236 italy 20 Centesimi 1919 KM-58; King Victor Emmanuel II (1859-1860); Mint Rome; Copper-nickel; XF/AU
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 133, Los 1930
Katz Auction
    24. Juli 2024
Los 1930 Italy 20 Centesimi 1919 R Overstrike KM# 58, N# 2276; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Overstrike on 20 Centesimi 1894-1895 (KM# 28); XF+
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 28, Los 1068
Stephen Album Rare Coins
    22. Juli 2024
Los 1068 ITALY: Vittorio Emanuele III , 1900-1946, 20 centesimi, 1919, KM-58, reeded edge, a lovely example, PCGS graded MS63.
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Leu Numismatik, WEB AUCTION 30 - Part I, II, III, IV, Los 4166
Leu Numismatik
    13. Juli 2024
Los 4166 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III , 1900-1946. 20 Centesimi 1919 (Copper-Nickel, 21 mm, 4.24 g, 6 h), Rome. REGNO D' ITALIA Crowned coat of arms in front of two branches. Rev. CENT. / 20 / 1919 Hexagon within wreath. KM 58. Clear overstrike on 20 Centesimi 1894-1895 (KM 28) with reeded edge. Good extremely fine.
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 119, Los 1164
Katz Auction
    30. März 2024
Los 1164 Italy 20 Centesimi 1919 R Overstrike KM# 58, N# 2276; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Overstrike on 20 Centesimi 1894-1895 (KM# 28); XF+
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Maison Palombo, Auction 23, Los 592
Maison Palombo
    27. März 2024
Los 592 Italie Victor-Emmanuel III (1900-1946) 20 centesimi en cupro-nickel - 1919 R Rome Tranche striée. 3.9g - KM 58 - Mont. 301 FDC - NGC MS 65 Estimate: CHF 200
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Bruun Rasmussen, Online Auction 2109, Los 5217
Bruun Rasmussen
    7. März 2021
Los 5217 World coins Italy Italy, Vittorio Emanuele III, 20 Centesimi 1919, KM 58, clearly overstruck on Umberto I, 20 Centesimi 1894, KM 28 - choice Unc
Italien 20 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Bruun Rasmussen, Online Auction 2101, Los 5225
Bruun Rasmussen
    10. Januar 2021
Los 5225 World coins Italy Italy, Vittorio Emanuele III, 20 Centesimi 1919, KM 58, clearly overstruck on Umberto I, 20 Centesimi 1894, KM 28 - choice Unc
