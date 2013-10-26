Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III
Stack's Bowers
- Datum3. November 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 74286 ITALY. 5 Centesimi, 1913-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-65 Red Brown. KM-42. A beautiful Gem with much retained Mint Red throughout, this example delivers much charm and appeal. The sole finest graded example certified by PCGS. Estimate: $150 - $300. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Sartor Numismatica
- Datum28. Oktober 2022
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 286 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Italia su Prora - MIR 1163d Gig. 260 Cu NC FDC
InAsta S.p.A.
- Datum7. September 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 Prora Pag. 895; Mont. 363 NC CU FDC.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Datum5. Dezember 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 491 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260 NC Minimi colpetti. SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Datum5. Dezember 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 492 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260A RR Senza punto. FDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Numismatica Ferrarese
- Datum10. September 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 663 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1913 - NC - Cu SL/FDC.
Nomisma Spa
- Datum14. April 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 958 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU FDC.
Nomisma Spa
- Datum18. Juni 2019
- Startpreis
- Ergebnis
Los 620 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU SPL+.
Nomisma Spa
- Datum27. Januar 2019
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 973 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 – Nomisma 1343 CU Grading SPL+
VL Nummus
- Datum10. Juni 2018
- Startpreis
- Ergebnis
Los 983 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Wannenes Art Auction
- Datum16. Mai 2018
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1594 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 5 CENTESIMI PRORA 1913 Roma. Rame, 5,02 gr, 25 mm. SPL. Molto Rara. Ex Varesi 58. Senza punto. D: VITTORIO. EMANVELE. III. RE. D'ITALIA Semibusto del Re in uniforme a sinistra. R: L'Italia marinara, su prua di nave con un ramoscello di ulivo nella mano destra. Sulla prua della nave segno di zecca in incuso, sulla fiancata indicazione degli autori P. CANONICA M. e L. GIORGI I. in incuso. In alto, lungo il bordo, valore e millesimo. Bibliografia di riferimento: Pagani manca. Gigante 260a. Montenegro 364
Nomisma Spa
- Datum28. April 2018
- Startpreis
- Ergebnis
Los 4358 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1344 CU FDC
VL Nummus
- Datum10. März 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2509 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
VL Nummus
- Datum4. November 2017
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2394 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Nomisma Spa
- Datum10. Mai 2017
- Startpreis—
- Ergebnis—
Los 1037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU Grading/Status: SPL+
VL Nummus
- Datum29. Oktober 2016
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1736 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 KM 42. 4.97 g. Unc
Nomisma Spa
- Datum26. Oktober 2013
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU FDC