Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III

Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III, Avers - Stack's Bowers, November 2023 World Collectors Choice Auction - World Coins Part 2 - Greece to Mixed Lots & Kings Norton - Lots 74001-74923, Los 74286Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III, Revers - Stack's Bowers, November 2023 World Collectors Choice Auction - World Coins Part 2 - Greece to Mixed Lots & Kings Norton - Lots 74001-74923, Los 74286
Stack's Bowers
  • Datum
    3. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 74286 ITALY. 5 Centesimi, 1913-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-65 Red Brown. KM-42. A beautiful Gem with much retained Mint Red throughout, this example delivers much charm and appeal. The sole finest graded example certified by PCGS. Estimate: $150 - $300. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - Sartor Numismatica, Auction 3, Los 286
Sartor Numismatica
  • Datum
    28. Oktober 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 286 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Italia su Prora - MIR 1163d Gig. 260 Cu NC FDC
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 95, Los 1531
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. September 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 Prora Pag. 895; Mont. 363 NC CU FDC.
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Los 491
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Datum
    5. Dezember 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 491 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260 NC Minimi colpetti. SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Los 492
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Datum
    5. Dezember 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 492 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260A RR Senza punto. FDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Los 663
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    10. September 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 663 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1913 - NC - Cu SL/FDC.
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Los 958
Nomisma Spa
  • Datum
    14. April 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 958 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU FDC.
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 10, Los 620
Nomisma Spa
  • Datum
    18. Juni 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 620 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU SPL+.
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Los 973
Nomisma Spa
  • Datum
    27. Januar 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 973 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 – Nomisma 1343 CU Grading SPL+
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-Live Auction 9, Los 983
VL Nummus
  • Datum
    10. Juni 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 983 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Los 1594
Wannenes Art Auction
  • Datum
    16. Mai 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1594 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 5 CENTESIMI PRORA 1913 Roma. Rame, 5,02 gr, 25 mm. SPL. Molto Rara. Ex Varesi 58. Senza punto. D: VITTORIO. EMANVELE. III. RE. D'ITALIA Semibusto del Re in uniforme a sinistra. R: L'Italia marinara, su prua di nave con un ramoscello di ulivo nella mano destra. Sulla prua della nave segno di zecca in incuso, sulla fiancata indicazione degli autori P. CANONICA M. e L. GIORGI I. in incuso. In alto, lungo il bordo, valore e millesimo. Bibliografia di riferimento: Pagani manca. Gigante 260a. Montenegro 364
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Los 4358
Nomisma Spa
  • Datum
    28. April 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4358 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1344 CU FDC
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-Live Auction 8, Los 2509
VL Nummus
  • Datum
    10. März 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2509 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-Live Auction 7, Los 2394
VL Nummus
  • Datum
    4. November 2017
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2394 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 18 Online, Los 1037Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 18 Online, Los 1037
Nomisma Spa
  • Datum
    10. Mai 2017
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU Grading/Status: SPL+
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-Live Auction 5, Los 1736
VL Nummus
  • Datum
    29. Oktober 2016
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1736 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 KM 42. 4.97 g. Unc
Italien 5 Centesimi 1913 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, Auction 48, Los 1771
Nomisma Spa
  • Datum
    26. Oktober 2013
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU FDC
