Italien 100 Lire 1923 Viktor Emanuel III
Casa d'Aste Montenegro
- Datum12. Dezember 2025
- Startpreis3460 $
Los 613 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 100 lire 1923 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ fascio littorio con scure a destra, alla sinistra in due righe il valore; sotto il segno di zecca. Alla destra, in tre righe, la data. Pagani 644. Montenegro 12. 32.4 g. - Ø 35 - R Grading/Status: Spl57
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis2884 $
Los 1607 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lieve colpetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis2538 $
Los 1608 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Segni di contatto, SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis3460 $
Los 1478 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,23 - q.FDC (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis2307 $
Los 1610 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis3460 $
Los 1605 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Migliore di SPL (Bol. n. R65) (Gig. n. 8) (Mont. n. 17) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis3460 $
Los 1606 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,24 - Difetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis2307 $
Los 1612 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,24 - Lievi colpetti sul contorno, BB (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis2307 $
Los 1609 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lievi segni di contatto, SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis5190 $
Los 1604 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis2307 $
Los 1611 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lieve colpetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Chaponnière & Firmenich SA
- Datum23. November 2025
- Startpreis3724 $
Los 507 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire 1923 R, Roma. Matte finish. Obv. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA. Bare head left. Rev. OTTOBRE 1922. Fasces, value and date. Mont. 12; KM 65; Fr. 30. AU. 32.21 g. 20'000 ex. UNC lightly cleaned
Chaponnière & Firmenich SA
- Datum23. November 2025
- Startpreis3724 $
Los 506 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire 1923 R, Roma. Matte finish. Obv. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA. Bare head left. Rev. OTTOBRE 1922. Fasces, value and date. Mont. 12; KM 65; Fr. 30. AU. 32.25 g. 20'000 ex. NGC MS 61 MATTE
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2242 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1923 - Nomisma 1051 AU R Minimo colpetto al bordo Grading/Status: SPL
GINZA COINS CO.
- Datum15. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 997 Italy, Vittorio Emanuele III gold Matte Proof 100 Lire 1923-R, KM-65, FR-30, NGC(PF63+ MATTE). | MATTE UNC PROOF
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 489 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa di a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Pag. 644. Gig. 7. Raro. g. 32,17. Diam. mm. 35,03. Oro. Colpetti. SPL
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1128 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Gig. 7. g. 32,15. Diam. mm. 34,95. Oro. Lievissimi graffi. SPL
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 488 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio. VIDEOTesta di a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Pag. 644. Gig. 7. Raro. g. 32,17. Diam. mm. 34,99. Oro. SPL/FDC
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1129 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Gig. 7. g. 32,15. Diam. mm. 34,95. Oro. Lievissimi graffi. SPL
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Datum9. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 814 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 100 lire 1923 Roma, “Fascione”. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Fascio littorio con la scure verso destra sormontata da testa di montone; ai lati, indicazione di valore e data. Pag. 644; Gig. 7. Rara. Grading/Status: Colpetto. SPL Notes Autore: A. Motti (diritto).Tiratura: 20.000 esemplariCome spesso accade nella storia della numismatica, le monete non sono solo un mezzo di pagamento, ma diventano degli strumenti per celebrare eventi, personaggi, ricorrenze.E’ questo il caso del 100 Lire “Fascio”, splendida moneta disegnata da Attilio Motti che commemora il primo anniversario della marcia su Roma.Questa moneta è uno strumento per celebrare eventi, persNon ebbe corso legale non avendo mai circolato come mezzo di pagamento: era acquistabile all’epoca per la somma di lire 300.