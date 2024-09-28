Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III
GMA Numismatica Napoli srl
- Datum26. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 273 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1936 a.XIV. NI. Gig.153. Sigillata Antonio Rennella "Corrosioni" BB+ Grading/Status: BB+ Notes Diritti d'Asta: 18%
ACM Aste srl
- Datum19. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 721 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,84. Diametro mm. 23,00. qSSPL. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: qSPL Material Ni
Numismatica Ferrarese
- Datum13. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1129 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Datum5. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 759 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - Piccolo difetto al D/ ore 3 - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
ACM Aste srl
- Datum26. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 676 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. BB+. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB+ Material Ni
ACM Aste srl
- Datum8. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 898 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. SPL. Minimo colpetto al bordo. R. Grading/Status: SPL Material Ni
Numismatica Ferrarese
- Datum29. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 657 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Aurora Numismatica
- Datum18. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 315 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), Lira 1936, Rara Ni 26,5 mm, 8 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
San Martino
- Datum1. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 590 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero", 1936-XIV, NI, gr (5,00), R, Gigante 153, qSPL. Grading/Status: qSPL
Numismatica Ferrarese
- Datum22. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 977 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB/SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Roccaro Collezioni
- Datum15. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 195 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936, impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum14. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 784 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1936 IMPERO R NI. 8,11 GR. BB+/qSPL
ACM Aste srl
- Datum8. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1391 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. R. (6424) Grading/Status: qFDC
Numismatica Ferrarese
- Datum26. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 620 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - colpi al bordo - RARA Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Roccaro Collezioni
- Datum12. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 238 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Numismatica Ferrarese
- Datum30. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 779 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Varesi
- Datum18. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 313 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 1 Lira 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 262 Mont. 366 Luppino PP202 Ni RRR FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Roccaro Collezioni
- Datum19. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 194 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
San Martino
- Datum14. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1314 VITTORIO EMANUELE III, 1 Lira, 1936, Ni, gr 8,04, R, Gig 153, FDC. Impercettibili segni di contatto Grading/Status: FDC
Numismatica Ferrarese
- Datum28. September 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 692 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - RARA Grading/Status: MB Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY