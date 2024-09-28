Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III

Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 273Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 273
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    26. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 273 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1936 a.XIV. NI. Gig.153. Sigillata Antonio Rennella "Corrosioni" BB+ Grading/Status: BB+ Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 721Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 721
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 721 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,84. Diametro mm. 23,00. qSSPL. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: qSPL Material Ni
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1129
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1129 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Los 759
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 759 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - Piccolo difetto al D/ ore 3 - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 676Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 676
ACM Aste srl
  • Datum
    26. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 676 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. BB+. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB+ Material Ni
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 898Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 898
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 898 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. SPL. Minimo colpetto al bordo. R. Grading/Status: SPL Material Ni
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Los 657
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    29. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 657 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Los 315
Aurora Numismatica
  • Datum
    18. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 315 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), Lira 1936, Rara Ni 26,5 mm, 8 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.4, Los 590Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.4, Los 590
San Martino
  • Datum
    1. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 590 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero", 1936-XIV, NI, gr (5,00), R, Gigante 153, qSPL. Grading/Status: qSPL
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Los 977
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 977 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB/SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Los 195Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Los 195
Roccaro Collezioni
  • Datum
    15. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 195 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936, impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Los 784
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    14. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 784 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1936 IMPERO R NI. 8,11 GR. BB+/qSPL
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1391Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1391
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1391 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. R. (6424) Grading/Status: qFDC
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Los 620
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    26. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 620 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - colpi al bordo - RARA Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Los 238Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Los 238
Roccaro Collezioni
  • Datum
    12. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 238 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Los 779
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    30. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 779 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Los 313
Varesi
  • Datum
    18. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 313 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 1 Lira 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 262 Mont. 366 Luppino PP202 Ni RRR FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 2, Los 194Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 2, Los 194
Roccaro Collezioni
  • Datum
    19. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 194 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.3, Los 1314Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.3, Los 1314
San Martino
  • Datum
    14. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1314 VITTORIO EMANUELE III, 1 Lira, 1936, Ni, gr 8,04, R, Gig 153, FDC. Impercettibili segni di contatto Grading/Status: FDC
Italien 1 Lira 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 32, Los 692
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    28. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 692 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - RARA Grading/Status: MB Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
