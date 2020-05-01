Italien 5 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III
Stephen Album Rare Coins
- Datum4. März 2024
Los 1441 ITALY: Vittorio Emanuel III, 1900-1946, 5 centesimi, 1943-R, KM-73a, dated year XX of the Fascist Era (Era Fascista), a wonderful mint state example! PCGS graded MS64.
VL Nummus
- Datum12. März 2022
Los 2591 Italy, Kingdom of Italy. Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1943 Rome Year XXI. Ae. Montenegro 397. 2.95 g. R FDC.
Numismatica Ferrarese
- Datum11. Juni 2021
- Ergebnis
Los 834 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Impero" 1943 XXI - Rara - Shipping only in Italy FDC.
Numismatica Ferrarese
- Datum27. Dezember 2020
- Ergebnis
Los 424 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1943 Anno XXI "Impero" del II° Tipo - Gig. 292 - R - Cu FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Datum5. Dezember 2020
- Ergebnis
Los 507 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1943 - Gig. 292 R FDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Numismatica Ferrarese
- Datum1. Mai 2020
- Ergebnis
Los 349 Vittorio Emanuele III - "Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi ""Impero"" 1943 XXI - Cu" FDC