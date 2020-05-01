Italien 5 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III

Italien 5 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 25, Los 1441
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    4. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1441 ITALY: Vittorio Emanuel III, 1900-1946, 5 centesimi, 1943-R, KM-73a, dated year XX of the Fascist Era (Era Fascista), a wonderful mint state example! PCGS graded MS64.
Italien 5 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 18, Los 2591
VL Nummus
  • Datum
    12. März 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2591 Italy, Kingdom of Italy. Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1943 Rome Year XXI. Ae. Montenegro 397. 2.95 g. R FDC.
Italien 5 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 11, Los 834
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    11. Juni 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 834 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Impero" 1943 XXI - Rara - Shipping only in Italy FDC.
Italien 5 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Los 424
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    27. Dezember 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 424 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1943 Anno XXI "Impero" del II° Tipo - Gig. 292 - R - Cu FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Italien 5 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Los 507
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Datum
    5. Dezember 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 507 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1943 - Gig. 292 R FDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Italien 5 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-live Auction 4, Los 349
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    1. Mai 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 349 Vittorio Emanuele III - "Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi ""Impero"" 1943 XXI - Cu" FDC
