Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III

Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Vila Rica Moedas Ltda, Auction 29, Los 412
Vila Rica Moedas Ltda
  • Datum
    18. Dezember 2025
  • Startpreis
    1 $
Los 412 Lote 412 - Itália, 1 Lira, 1907. Prata. MBC
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 715Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 715
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 715 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Minimo colpetto al bordo. Conservazione eccezionale. Grading/Status: qFDC Material Ag
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1432
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1907 aquila sabauda. Gig. 131; Ag; 5gr. Grading/Status: BB
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 673Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 673
ACM Aste srl
  • Datum
    26. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 673 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto.  Grading/Status: SPL Material Ag
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 161, Los 851
Katz Auction
  • Datum
    18. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 851 Italy 1 Lira 1907 R KM# 32, N# 6573; Silver 4.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Aphrodite Art Coins, Auction G10, Los 467
Aphrodite Art Coins
  • Datum
    18. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 467 Italy. Rome mint. Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907 (23mm, 4.87g). Filippo Speranza, engraver. KM# 32; N# 6573. VF
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 894Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 894
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 894 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Grading/Status: qFDC Material Ag
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Los 546
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 546 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1907 AQUILA SABAUDA AG. 5,00 GR. qSPL
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 154, Los 1012
Katz Auction
  • Datum
    12. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1012 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 585Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 585
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 585 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Avers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Los 468Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Revers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Los 468
Scuotto Numismatica & ...
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 468 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131 FDC Fondi speculari Grading/Status: FDC
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Los 974
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 974 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 Aquila Sabauda - Ag - Gigante 131 Grading/Status: qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1384Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1384
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1384 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto. (4624) Grading/Status: SPL
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Los 978
Aphrodite Art Coins
  • Datum
    15. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 978 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 1 Lira 1907. VITTORIO EMANUELE III. Head of King Vittorio Emanuele III to r. R/ REGNO D'ITALIA L.1 R 1907. Heraldic eagle with the Savoy shield on its breast and the crown of Italy above its head, and the mintmark below between the stars. KM# 32. MB
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Los 624
Katz Auction
  • Datum
    14. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 624 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Los 773
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    30. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 773 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 - Ag - Gigante 131 Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 141, Los 350
Katz Auction
  • Datum
    25. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 350 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Los 203
Art-Rite S.r.l.
  • Datum
    10. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 203 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 1 lira 1907.Argento - 5,00 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto al collo SPERANZA. - Rovescio: Aquila coronata ad ali spiegate con scudo sabaudo e cuore caricato in petto. Gigante 131 praticamente FDC
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 393, Los 3696
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Datum
    27. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3696 Vittorio Emanuele III. 1900-1946, Roma.1 Lira 1907 R. Pag. 767. CNI 28. Montenegro 192. KM 32. Hübsche Tönung. Kleine Kratzer. 4,99 g. vz-ss
Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Los 411
Katz Auction
  • Datum
    28. August 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 411 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
