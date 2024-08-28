Italien 1 Lira 1907 Viktor Emanuel III
Vila Rica Moedas Ltda
- Datum18. Dezember 2025
- Startpreis1 $
Los 412 Lote 412 - Itália, 1 Lira, 1907. Prata. MBC
ACM Aste srl
- Datum19. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 715 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Minimo colpetto al bordo. Conservazione eccezionale. Grading/Status: qFDC Material Ag
Bertolami Fine Art
- Datum15. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1907 aquila sabauda. Gig. 131; Ag; 5gr. Grading/Status: BB
ACM Aste srl
- Datum26. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 673 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto. Grading/Status: SPL Material Ag
Katz Auction
- Datum18. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 851 Italy 1 Lira 1907 R KM# 32, N# 6573; Silver 4.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Aphrodite Art Coins
- Datum18. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 467 Italy. Rome mint. Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907 (23mm, 4.87g). Filippo Speranza, engraver. KM# 32; N# 6573. VF
ACM Aste srl
- Datum8. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 894 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Grading/Status: qFDC Material Ag
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 546 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1907 AQUILA SABAUDA AG. 5,00 GR. qSPL
Katz Auction
- Datum12. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1012 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
GMA Numismatica Napoli srl
- Datum3. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 585 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Scuotto Numismatica & ...
- Datum12. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 468 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131 FDC Fondi speculari Grading/Status: FDC
Numismatica Ferrarese
- Datum22. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 974 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 Aquila Sabauda - Ag - Gigante 131 Grading/Status: qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
ACM Aste srl
- Datum8. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1384 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto. (4624) Grading/Status: SPL
Aphrodite Art Coins
- Datum15. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 978 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 1 Lira 1907. VITTORIO EMANUELE III. Head of King Vittorio Emanuele III to r. R/ REGNO D'ITALIA L.1 R 1907. Heraldic eagle with the Savoy shield on its breast and the crown of Italy above its head, and the mintmark below between the stars. KM# 32. MB
Katz Auction
- Datum14. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 624 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Numismatica Ferrarese
- Datum30. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 773 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 - Ag - Gigante 131 Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Katz Auction
- Datum25. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 350 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
Art-Rite S.r.l.
- Datum10. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 203 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 1 lira 1907.Argento - 5,00 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto al collo SPERANZA. - Rovescio: Aquila coronata ad ali spiegate con scudo sabaudo e cuore caricato in petto. Gigante 131 praticamente FDC
GERHARD HIRSCH Nachfolger
- Datum27. September 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 3696 Vittorio Emanuele III. 1900-1946, Roma.1 Lira 1907 R. Pag. 767. CNI 28. Montenegro 192. KM 32. Hübsche Tönung. Kleine Kratzer. 4,99 g. vz-ss
Katz Auction
- Datum28. August 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 411 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster