Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II

Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 588Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 588
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    12. Dezember 2025
  • Startpreis
    461 $
Los 588 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 20 lire 1862 av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata entro due rami d'alloro. CNI 19. Pagani 456. Montenegro 132 6.41 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl58
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 416
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 416 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1862. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,43. Diam. mm. 21,40. Oro. q.SPL
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Avers - Sima Srl, Auction 6, Los 162Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Revers - Sima Srl, Auction 6, Los 162
Sima Srl
  • Datum
    24. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 162 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 20 lire 1862 Torino - Gig. 6 Au Oro Gold minima tacchetta al ciglio del bordo Grading/Status: SPL
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Avers - Spink , Auction 25055, Los 1051Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Revers - Spink , Auction 25055, Los 1051
Spink
  • Datum
    1. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1051 (g) Italy, Kingdom, Vittorio Emanuele II (1861-1878), Gold 20-Lire, 1862, Turin, head left, rev. crowned shield in wreath, edge straight milled, 6.44g, 6h (Fb. 11; Gigante 6; KM 10.1; Montenegro 132; Pagani 456), and, Gold 5-Lire, 1863, Turin, as before, 1.61g, 6h (Fb. 16; Gigante 29; KM 10.1; Montenegro 159; Pagani 479), both good very fine (2). Provenance, The "Hurter-Amman" Collection of Ancient and World Gold and Silver Coins and Medals Estimate: £450 - £550
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Avers - Stack's Bowers, July 17, 2025 Precious Metals Auction - Lots 63001-63335, Los 63188Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Revers - Stack's Bowers, July 17, 2025 Precious Metals Auction - Lots 63001-63335, Los 63188
Stack's Bowers
  • Datum
    17. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 63188 (0.187 oz, 5.807 g AGW). Italy. 1862 Gold 20 Lire. .900 Fine.
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 365Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 365
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 365 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 20 lire 1862 Torino av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata entro due rami d’alloro CNI 19. Pagani 456. Montenegro 132. 6.42 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl53
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Los 381Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Los 381
Nomisma Aste
  • Datum
    9. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 381 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1862 T - Nomisma 849 AU Grading/Status: BB
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Avers - San Martino, Auction n.4, Los 519Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Revers - San Martino, Auction n.4, Los 519
San Martino
  • Datum
    1. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 519 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Lire, 1862-T, Au, gr 6,42, C, Gigante 6, BB. Grading/Status: BB
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 396, Los 3021
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Datum
    12. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3021 ITALIEN, - CASA SAVOIA. Vittorio Emanuele II. Re d'Italia. 1861-1878, Torino.20 Lire 1862 T (900 fein). _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ Montenegro 132. Pag. 456. Schl. 39. Fr. 11. Winzige Randfehler und Kratzer. 6,45 g. G O L D vz
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Los 794
Cambi Aste
  • Datum
    6. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 794 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,42. Diam. mm. 21,17. Oro. q.BB
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Los 792
Cambi Aste
  • Datum
    6. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 792 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,44. Diam. mm. 21,21. Oro. BB/SPL
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Los 793
Cambi Aste
  • Datum
    6. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 793 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,39. Diam. mm. 21,22. Oro. MB/BB
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 141, Los 346
Katz Auction
  • Datum
    25. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 346 Italy 20 Lire 1862 TBN KM# 10.1, N# 17714; Gold (.900) 6.45 g.; Vittorio Emanuele II; Turin Mint; XF with nice toning
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Avers - San Martino, Auction n.3, Los 536Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Revers - San Martino, Auction n.3, Los 536
San Martino
  • Datum
    14. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 536 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1862 T, Au, gr 6,45, C, Gig 6, qSPL. Grading/Status: qSPL
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Avers - San Martino, Auction n.3, Los 535Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Revers - San Martino, Auction n.3, Los 535
San Martino
  • Datum
    14. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 535 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1862 T, Au, gr 6,44, C, Gig 6, BB+. Grading/Status: BB+
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II - Classical Numismatic Group, LLC, Electronic Auction 567, Los 848
Classical Numismatic Group, LLC
  • Datum
    31. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 848 ITALY, Kingdom of Italy. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AV 20 Lire (21mm, 6.45 g, 6h). Torino mint. Dated 1862 T BN . Bare head left / Crowned and collared coat-of-arms within wreath. MIR 1078c; KM 10.1; Friedberg 11. Cleaned, edge marks. EF.
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Los 3972
InAsta S.p.A.
  • Datum
    17. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3972 VARIE - Curiosità 20 lire 1862 T, gr. 6,43 (replica di moneta in oro con basso titolo) NO RETURN NO RETURN - FDC
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Avers - San Martino, Auction n.1, Los 890Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II, Revers - San Martino, Auction n.1, Los 890
San Martino
  • Datum
    30. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 890 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1862. Torino. Au. Gr. 6,42. Gig# 6. Grading/Status: qSPL
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 927, Los 706
Cambi Aste
  • Datum
    14. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 706 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,42. Diam. mm. 21,13. Oro. Segni di contatto sui bordi. Migliore di BB
Italien 20 Lire 1862 Viktor Emanuel II - Aurora Numismatica, Auction Aurora 31, Los 215
Aurora Numismatica
  • Datum
    1. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 215 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 20 Lire 1862, Au 21 mm , ex asta Varesi-76 lotto-506 classificata "q.SPL"
