Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 747Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 747
Nomisma Aste
  • Datum
    14. Dezember 2025
  • Startpreis
    692 $
Los 747 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Grading/Status: SPL-FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.7, Los 273Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.7, Los 273
San Martino
  • Datum
    6. Dezember 2025
  • Startpreis
    980 $
Los 273 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1904, Ag, gr. [10,00], RR, Gig. 92 Grading/Status: SPL Notes Perizia Francesco Cavaliere
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1945Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1945
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1945 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Sigillata da Simone Rocco Di Torrepadula in conservazione "SPL-FDC" Grading/Status: SPL-FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2494Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2494
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2494 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1904, Ag, gr. 9,85, RR, GIG 92, Grading/Status: qBB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2495Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2495
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2495 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1904, Ag, gr. 9,91, RR, GIG 92, Grading/Status: BB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Los 287
Aurora Numismatica
  • Datum
    18. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 287 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1904, RR Ag 27 mm, 9,9 g, BB-SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Avers - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Los 377Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Revers - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Los 377
Numismatica Picena SRL
  • Datum
    17. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 377 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia (1900-1946). Da 2 lire 1904 AG. Aquila araldica. Pagani 728. MIR 1139d. Molto rara. Graffietto nel campo del dr. e lievi segnetti, altrimenti q.SPL/SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Los 736Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Los 736
Nomisma Spa
  • Datum
    2. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 736 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Sigillata BB da Emilio Tevere Grading/Status: BB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III - Astarte S.A., Web Auction 6, Los 233
Astarte S.A.
  • Datum
    9. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 233 ITALY. Kingdom, Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 2 Lire 1904,(Silver, 27.13 mm, 9.83 g), Roma. VITTORIO EMANUELE III Head right; under the cut of the neck, SPERANZA. Rev. REGNO D'ITALIA Golden eagle surmounted by a crown, beneath L 2 R 1904. Pagani 728. MIR 1139d. Gigante 92. Montenegro 143. Very Fine. Rare.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.1, Los 682Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.1, Los 682
San Martino
  • Datum
    30. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 682 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1904. Ag. Gr. 9,85. R2. Gig# 92. Grading/Status: qBB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Los 79Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Los 79
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Datum
    1. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 79 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Vittorio Emanule III (1900-1943), 2 lire 1904 "Aquila Araldica", Ag 835/.. 27 mm 10 g. GIG 92 (MOLTO RARO) Ex NOMISMA E11 lotto 1037. (#-271) (AU) Chiusa Bistolfi qFDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Los 3017
InAsta S.p.A.
  • Datum
    6. Februar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3017 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG Colpetto BB Colpetto
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-LIVE AUCTION JANUARY 2024, Los 855
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Datum
    6. Januar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 855 VITTORIO EMANUELE III (1900 - 1943) - 2 LIRE 1904 MIR. 1253 D AG GR. 9,86 RR MB.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III - InAsta S.p.A., E-Auction 109, Los 2163
InAsta S.p.A.
  • Datum
    14. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2163 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG Abilmente lavata qBB/BB Abilmente lavata
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III - Nomisma Aste, AUCTION 5, Los 1265
Nomisma Aste
  • Datum
    11. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire "Aquila sabauda" 1904 - Nomisma 1154 AG RR SPL-FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Los 955
Nomisma Spa
  • Datum
    26. Oktober 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Colpetti al bordo, schiacciatura sul volto al D/ MB.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 107, Los 1436
InAsta S.p.A.
  • Datum
    27. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1436 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG meglio di MB.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., ASTE BOLAFFI COIN AUCTION, Los 378
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    7. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 378 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire Aquila Sabauda 1904 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 9,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728).
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 20, Los 193Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 20, Los 193
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    28. April 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 193 Vittorio Emanuele III - 2 lire 1904 Roma Ag. 2 lire 1904 Roma, testa nuda a destra, sotto il collo nome autore R/ aquila araldica spiegata e coronata con scudo Sabaudo nel petto Pagani 728. Montenegro 143. RR Grading/Status: Bb41
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III - GMA Numismatica Napoli srl, E-Auction 4, Los 675
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    24. März 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 675 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1904. AG. Gig. 92. RR. Colpetto al bordo. qSPL/SPL
Ähnliche
Lern mehr