Italien 2 Lire 1904 Viktor Emanuel III
Nomisma Aste
- Datum14. Dezember 2025
- Startpreis692 $
Los 747 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Grading/Status: SPL-FDC
San Martino
- Datum6. Dezember 2025
- Startpreis980 $
Los 273 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1904, Ag, gr. [10,00], RR, Gig. 92 Grading/Status: SPL Notes Perizia Francesco Cavaliere
Nomisma Spa
- Datum5. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1945 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Sigillata da Simone Rocco Di Torrepadula in conservazione "SPL-FDC" Grading/Status: SPL-FDC
San Martino
- Datum8. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2494 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1904, Ag, gr. 9,85, RR, GIG 92, Grading/Status: qBB
San Martino
- Datum8. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2495 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1904, Ag, gr. 9,91, RR, GIG 92, Grading/Status: BB
Aurora Numismatica
- Datum18. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 287 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1904, RR Ag 27 mm, 9,9 g, BB-SPL
Numismatica Picena SRL
- Datum17. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 377 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia (1900-1946). Da 2 lire 1904 AG. Aquila araldica. Pagani 728. MIR 1139d. Molto rara. Graffietto nel campo del dr. e lievi segnetti, altrimenti q.SPL/SPL
Nomisma Spa
- Datum2. Juli 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 736 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Sigillata BB da Emilio Tevere Grading/Status: BB
Astarte S.A.
- Datum9. Juni 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 233 ITALY. Kingdom, Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 2 Lire 1904,(Silver, 27.13 mm, 9.83 g), Roma. VITTORIO EMANUELE III Head right; under the cut of the neck, SPERANZA. Rev. REGNO D'ITALIA Golden eagle surmounted by a crown, beneath L 2 R 1904. Pagani 728. MIR 1139d. Gigante 92. Montenegro 143. Very Fine. Rare.
San Martino
- Datum30. Mai 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 682 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1904. Ag. Gr. 9,85. R2. Gig# 92. Grading/Status: qBB
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
- Datum1. Mai 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 79 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Vittorio Emanule III (1900-1943), 2 lire 1904 "Aquila Araldica", Ag 835/.. 27 mm 10 g. GIG 92 (MOLTO RARO) Ex NOMISMA E11 lotto 1037. (#-271) (AU) Chiusa Bistolfi qFDC.
InAsta S.p.A.
- Datum6. Februar 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 3017 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG Colpetto BB Colpetto
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Datum6. Januar 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 855 VITTORIO EMANUELE III (1900 - 1943) - 2 LIRE 1904 MIR. 1253 D AG GR. 9,86 RR MB.
InAsta S.p.A.
- Datum14. November 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2163 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG Abilmente lavata qBB/BB Abilmente lavata
Nomisma Aste
- Datum11. November 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire "Aquila sabauda" 1904 - Nomisma 1154 AG RR SPL-FDC.
Nomisma Spa
- Datum26. Oktober 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Colpetti al bordo, schiacciatura sul volto al D/ MB.
InAsta S.p.A.
- Datum27. Juni 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1436 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG meglio di MB.
Bolaffi S.p.A.
- Datum7. Juni 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 378 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire Aquila Sabauda 1904 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 9,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728).
Casa d'Aste Montenegro
- Datum28. April 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 193 Vittorio Emanuele III - 2 lire 1904 Roma Ag. 2 lire 1904 Roma, testa nuda a destra, sotto il collo nome autore R/ aquila araldica spiegata e coronata con scudo Sabaudo nel petto Pagani 728. Montenegro 143. RR Grading/Status: Bb41
GMA Numismatica Napoli srl
- Datum24. März 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 675 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1904. AG. Gig. 92. RR. Colpetto al bordo. qSPL/SPL