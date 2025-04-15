Italien 2 Lire 1958 Republik

Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2117Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2117
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    231 $
Los 2117 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 IT RR Periziata da Emilio Tevere come "qFDC/FDC". Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2118Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2118
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    92 $
Los 2118 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 RR Periziata da Cesare Bobba come "FDC". Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - San Martino, Auction n.7, Los 292Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - San Martino, Auction n.7, Los 292
San Martino
  • Datum
    6. Dezember 2025
  • Startpreis
    208 $
Los 292 Repubblica Italiana - Nuova monetazione (1951-2001) - 2 Lire, 1958, Al, gr. 0,8, RR, Gig. 334 Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2310Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2310
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    98 $
Los 2310 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: bello SPL
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2311Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2311
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    92 $
Los 2311 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Sigillata Numismatica Terziani Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Terziani
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2357Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2357
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2357 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1958 - IT RR Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 749Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 749
Numismatica Raponi
  • Datum
    16. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 749 Repubblica Italiana. 1958 lire 2 It. Gig., 334. Molto rara. Grading/Status: BB+
Italien 2 Lire 1958 Republik - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 450
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 450 Repubblica Italiana. 2 Lire 1958-R per Roma. "Ulivo". AL. Ape. R/ Ramo d'ulivo. Gigante 334. RR. qFDC
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 388Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 388
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 388 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: FDC/qFDC
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3066Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3066
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3066 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Sigillata Franco Grigoli Grading/Status: SPL Notes Sigillata Franco Grigoli
Italien 2 Lire 1958 Republik - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Los 811
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 811 2 Lire Ulivo 1958 - It - MOLTO RARA - Gigante 334 Grading/Status: BB+ Notes WORLDWIDE SHIPPING
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1424Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1424
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1424 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1958 - IT RR Sigillato col cartellino dell'asta Nomisma 51, lotto 2599 Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 284Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 284
Sartor Numismatica
  • Datum
    27. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 284 Repubblica Italiana (dal 1946) 2 lire 1958 Ulivo - Gig. 334 It 0,80 g RR Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 758Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 758
ACM Aste srl
  • Datum
    26. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 758 2 Lire 1958. It. Gig. 334. Peso gr. 0,80. Diametro mm. 18,30. SPL. RR.  Grading/Status: SPL Material Al
Italien 2 Lire 1958 Republik - Thesaurus s.r.l., Auction n.25 «Lucilla», Los 876
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    11. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 876 LIRE 2 - ANNO 1958 - D/Ramoscello d'ulivo con valore e data R/Ape nel campo - Certificata in bustina sigillata da Loris Zarinato - Al - KM 94 - P. 2411 FDC
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 931Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 931
Nomisma Aste
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 931 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 IT RR Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1958 Republik - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Los 1047
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    17. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1047 2 Lire Ulivo 1958 - It - MOLTO RARA - Gigante 334 Grading/Status: FDC Notes WORLDWIDE SHIPPING
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 386Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 386
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 386 2 Lire 1958. It. Gig. 334. Peso gr. 0,80. Diametro mm. 18,30. SPL. RR. Grading/Status: SPL Material It
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2729Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2729
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2729 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1958 Republik, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2730Italien 2 Lire 1958 Republik, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2730
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2730 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: qSPL/SPL
