Italien 5 Lire 1878 Umberto I

Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Avers - San Martino, Auction n.7, Los 262Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Revers - San Martino, Auction n.7, Los 262
San Martino
  • Datum
    6. Dezember 2025
  • Startpreis
    461 $
Los 262 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 5 lire, 1878, Ag, gr. 24,94, RR, Gig. 23 Grading/Status: BB+
Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1767Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1767
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    219 $
Los 1767 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Segni al D/ Grading/Status: qBB/BB Notes Segni al D/
Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 720Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 720
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    923 $
Los 720 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR Periziata da Emilio Tevere come "SPL". Grading/Status: SPL
Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2537Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2537
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2537 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 818Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 818
Nomisma Aste
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 818 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR In slab PCGS MS 64 n° 40825533. Grading/Status: MS 64
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Los 738
Hatria Numismatica
  • Datum
    18. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 738 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879 Ag. Gigante, 24. BB
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Bertolami Fine Art, Auction 317, Los 686
Bertolami Fine Art
  • Datum
    12. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 686 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 Lire 1878. Ag Gig. 23. RR. BB
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Los 1367
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    28. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1367 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Rara - Lievi segni di contatto, fondi lucenti, migliore di SPL (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589)
Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 1399Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 1399
Nomisma Aste
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1399 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG R Patina non omogenea. Grading/Status: SPL-FDC
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 31, Los 852
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    27. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 852 FALSO - Regno d'Italia - Umberto I - 5 Lire 1878 - 22,93 g Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Los 70Italien 5 Lire 1878 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Los 70
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Datum
    1. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 70 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 5 lire 1878, Ag 835/.. 37 mm 25 g GIG 23 (RARO) Ex NOMISMA E11 Lotto 978 valutata BB+. (#-271) (XF)
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Thesaurus s.r.l., Auction 22 "Drusus", Los 953
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    7. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 953 REGNO D'ITALIA - UMBERTO I (1878-1900) 5 LIRE - Anno 1878 - D/Testa nuda a d. R/Stemma coronato - Ar - P.589 BB+
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Sima Srl, Auction 2, Los 395
Sima Srl
  • Datum
    20. Oktober 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 395 REGNO Dâ€™ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 R Roma Gig 23 RR AG gr. 24,97 SPL
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Nomisma Spa, AUCTION 67, Los 1308
Nomisma Spa
  • Datum
    13. April 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1308 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR SPL/SPL+.
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Bertolami Fine Art, Auction 253, Los 743
Bertolami Fine Art
  • Datum
    5. April 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 743 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1878. Ag (25 g). RR. qSPL. Fondi brillanti.
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Bolaffi S.p.A., Auction 42 – Session 1&2, Los 1117
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    1. Dezember 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1117 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Bolaffi S.p.A., Auction 42 – Session 1&2, Los 1118
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    1. Dezember 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1118 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Graffi al diritto, altrimenti BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Varesi, Sale 80, Los 586
Varesi
  • Datum
    9. November 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 586 UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 Roma MIR 1099a Pagani 589 Ag g 24,78 mm 37 • Abili lavori di restauro BB.
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 102, Los 2063
InAsta S.p.A.
  • Datum
    21. September 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2063 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG qSPL/SPL.
Italien 5 Lire 1878 Umberto I - Editions V. GADOURY, Online Auction 37, Los 377
Editions V. GADOURY
  • Datum
    1. September 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 377 Italy, Umberto I, 5 Lire 1878 Roma, AG 24,89 g., 36,9 mm. TTB, Nettoyée.
