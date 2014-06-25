Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II
Istra Numizmatika
- Datum15. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1603 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 20 Centesimi 1863, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 84 M i rewers "NB" Ag.835 1,00 g
Coins NB
- Datum18. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 687 Italy Kingdom 1863 M BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Milan Mint (27844963) 1g AU KM 13 Estimate: 20 EUR
Coins NB
- Datum9. August 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 542 Italy Kingdom 1863 T BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Turin Mint (6288572) 0.92g XF KM 13 Estimate: 20 EUR
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
- Datum9. März 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 13485 Włochy, Wiktor Emanuel II, 20 Centesimi Mediolan 1863 MBN Opis pozycji Stan zachowania: 3 Literatura: KM 13 Odmiana z literą M, znakiem mennicy w Mediolanie. Srebro próby '835'.
Nomisma Spa
- Datum29. Juni 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 721 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Lucidata SPL.
Nomisma Spa
- Datum29. Juni 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 723 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG qFDC.
Nomisma Spa
- Datum15. April 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2887 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG BB/SPL.
Nomisma Spa
- Datum23. Januar 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 973 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Datum26. März 2022
- Startpreis
- Ergebnis
Los 597 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC
Nomisma Spa
- Datum29. April 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 804 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Datum5. Dezember 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 380 Torino – Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Centesimi 1863 - Gig. 85 C SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Nomisma Spa
- Datum3. Juni 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1243 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Nomisma Spa
- Datum3. Juni 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1244 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Pulita qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Datum2. Oktober 2019
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 3023 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Nomisma Spa
- Datum23. Juli 2019
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 955 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Nomisma Spa
- Datum24. März 2019
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 869 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M – Nomisma 933 AG qFDC
Nomisma Spa
- Datum11. November 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 3712 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+
Auktionen Frühwald
- Datum1. August 2015
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1064 Italien Königreich Vittorio Emanuel III 20 Centesimi 1863 T-NB, KM 13.2, selten! ss/ss+
Classical Numismatic Group, LLC
- Datum1. August 2014
- Startpreis
- Ergebnis
Los 566 ITALY, Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AR 20 Centesimi (15mm, 0.99 g, 6h). Turin mint. Dated 1863 T BN. KM 13.2; Mont 224. In NGC encapsulation graded MS 65. Gem UNC with deep multicolored toning over very lustrous surfaces. Highest ever graded for this scarce two year type. Purchased from M. Louis Teller, June 1978.
ibercoin
- Datum25. Juni 2014
- Startpreis
- Ergebnis
Los 3190 Italia. Vittorio Emanuel II. 20 centésimi. 1863. Milan. M. Ar. KM-13.1. MBC.