Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II

Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1603Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1603
Istra Numizmatika
  • Datum
    15. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1603 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 20 Centesimi 1863, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 84 M i rewers "NB" Ag.835 1,00 g
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 28, Los 687
Coins NB
  • Datum
    18. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 687 Italy Kingdom 1863 M BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Milan Mint (27844963) 1g AU KM 13 Estimate: 20 EUR
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 25, Los 542
Coins NB
  • Datum
    9. August 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 542 Italy Kingdom 1863 T BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Turin Mint (6288572) 0.92g XF KM 13 Estimate: 20 EUR
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Avers - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Los 13485Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Revers - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Los 13485
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Datum
    9. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 13485 Włochy, Wiktor Emanuel II, 20 Centesimi Mediolan 1863 MBN Opis pozycji Stan zachowania: 3 Literatura: KM 13 Odmiana z literą M, znakiem mennicy w Mediolanie. Srebro próby '835'.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Los 721
Nomisma Spa
  • Datum
    29. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 721 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Lucidata SPL.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Los 723
Nomisma Spa
  • Datum
    29. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 723 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG qFDC.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 31, Los 2887
Nomisma Spa
  • Datum
    15. April 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2887 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG BB/SPL.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Los 973
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 973 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 27, Los 597
Nomisma Spa
  • Datum
    26. März 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 597 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 22, Los 804
Nomisma Spa
  • Datum
    29. April 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 804 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Los 380
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Datum
    5. Dezember 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 380 Torino – Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Centesimi 1863 - Gig. 85 C SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Los 1243
Nomisma Spa
  • Datum
    3. Juni 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1243 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Los 1244
Nomisma Spa
  • Datum
    3. Juni 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1244 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Pulita qFDC/FDC.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 12, Los 3023
Nomisma Spa
  • Datum
    2. Oktober 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3023 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Los 955
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Juli 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 955 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 9, Los 869
Nomisma Spa
  • Datum
    24. März 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 869 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M – Nomisma 933 AG qFDC
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 7, Los 3712
Nomisma Spa
  • Datum
    11. November 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3712 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Auktionen Frühwald, Auction 115, Los 1064
Auktionen Frühwald
  • Datum
    1. August 2015
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1064 Italien Königreich Vittorio Emanuel III 20 Centesimi 1863 T-NB, KM 13.2, selten! ss/ss+
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Classical Numismatic Group, LLC, In association with St James's Auction LLC, Los 566
Classical Numismatic Group, LLC
  • Datum
    1. August 2014
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 566 ITALY, Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AR 20 Centesimi (15mm, 0.99 g, 6h). Turin mint. Dated 1863 T BN. KM 13.2; Mont 224. In NGC encapsulation graded MS 65. Gem UNC with deep multicolored toning over very lustrous surfaces. Highest ever graded for this scarce two year type. Purchased from M. Louis Teller, June 1978.
Italien 20 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - ibercoin, Auction 17.1, Los 3190
ibercoin
  • Datum
    25. Juni 2014
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3190 Italia. Vittorio Emanuel II. 20 centésimi. 1863. Milan. M. Ar. KM-13.1. MBC.
