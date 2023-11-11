Italien 20 Lire 1893 Umberto I

Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3589Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3589
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3589 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: qFDC/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2535Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2535
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2535 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. 587; Mont. 29 (AU g. 6,45) Grading/Status: SPL+/qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1865Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1865
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1865 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 839Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 839
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 839 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Minimi segnetti al R/ Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - San Martino, Auction n.4, Los 548Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - San Martino, Auction n.4, Los 548
San Martino
  • Datum
    1. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 548 Regno D'Italia, Umberto I (1878-1900) - 20 Lire, 1893, Au, gr (6,45), RR, Montenegro 30, SPL. Var. 1 ribattuto su 1. Sigillato Negrini Raffaele "SPL" Grading/Status: SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Sartor Numismatica, Auction 4, Los 299Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Sartor Numismatica, Auction 4, Los 299
Sartor Numismatica
  • Datum
    31. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 299 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - MIR 1098r Gig. 21 Au 6,44 g • Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Los 328
Aurora Numismatica
  • Datum
    9. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 328 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1893, Au 21 mm 6,45 g, fondi lucenti, q.FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I - Heritage Auctions, Auction #232430, Los 64395
Heritage Auctions
  • Datum
    24. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 64395 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. Near gem example with reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Los 693Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Los 693
Nomisma Spa
  • Datum
    2. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 693 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto, minimi colpetti al bordo Grading/Status: SPL+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I - Heritage Auctions, Auction #232426, Los 64324
Heritage Auctions
  • Datum
    26. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 64324 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A prime quality example with semi-reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Heritage Auctions, Auction #232424, Los 62419Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Heritage Auctions, Auction #232424, Los 62419
Heritage Auctions
  • Datum
    12. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 62419 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $434.08 Gold Spot: $2,325/oz (06-13-2024) Mintage: 41,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 6, Los 691Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 6, Los 691
Nomisma Aste
  • Datum
    1. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 691 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Perizia Raffaele Negrini "1 ribattuto, molto rara, SPL". Grading/Status: SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 1006Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 1006
Nomisma Spa
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1006 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 1009Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 1009
Nomisma Spa
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1009 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 1007Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 1007
Nomisma Spa
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1007 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: qFDC/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 1010Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 1010
Nomisma Spa
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1010 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 1978Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 1978
Nomisma Spa
  • Datum
    23. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1978 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Los 2891
InAsta S.p.A.
  • Datum
    6. Februar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2891 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. manca; Mont. 30 R AU 1 ribattuto qFDC/FDC 1 ribattuto -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 5th Numismatic Auction, Los 118Italien 20 Lire 1893 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 5th Numismatic Auction, Los 118
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Datum
    17. Dezember 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 118 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 20 lire 1893 Roma, Au 900/.. 21 mm 6.45 g GIG 21 (MS)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1893 Umberto I - Nomisma Aste, AUCTION 5, Los 1199
Nomisma Aste
  • Datum
    11. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1199 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU qFDC.
Ähnliche
Lern mehr