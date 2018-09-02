Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I

Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Numismatica Italia, Auction 3, Los 425
Numismatica Italia
  • Datum
    1. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 425 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 50 Centesimi OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1892 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side C-50 within a wreath - below R Date : 1892 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 18,1 Weight [g] : 2,41 Rarity : R2 Conservation : aF Bibliographical references : KM 26, Gigante 43, Cudazzo 1217b INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Kuenker E61, l308, 11/08/2020 - VF - 110 (Hammer Price) NOTES : Ex mounting
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I, Avers - Heritage Auctions, Auction #61445, Los 25187Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I, Revers - Heritage Auctions, Auction #61445, Los 25187
Heritage Auctions
  • Datum
    2. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 25187 Umberto I 50 Centesimi 1892-R AU58 NGC, Rome mint, KM26, Pag-609. A scarce date, especially in such quality condition. Metal: Silver Weight: 2.5g ASW: 0.0671oz Mintage: 148,000
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Heritage Auctions, Auction #61445, Los 25187
Heritage Auctions
  • Datum
    2. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 25187 Umberto I 50 Centesimi 1892-R AU58 NGC, Rome mint, KM26, Pag-609. A scarce date, especially in such quality condition. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I, Avers - Heritage Auctions, Auction #3115, Los 32677Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I, Revers - Heritage Auctions, Auction #3115, Los 32677
Heritage Auctions
  • Datum
    8. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 32677 Umberto I 50 Centesimi 1892-R MS66 NGC, Rome mint, KM26. Even a cursory glance confirms why this specimen is a run-away at the top of the census, a full two points above its nearest competitor. The surfaces are alight with a beaming blue-hued silver that encases devices that appear as fleshy as the day they were struck. One is hard pressed to imagine a finer example. Metal: Silver Weight: 2.5g ASW: 0.0671oz Mintage: 148,000
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Dr. Busso Peus Nachf., AUKTION 437, Los 1067
Dr. Busso Peus Nachf.
  • Datum
    24. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1067 Italien Königreich Umberto I., 1878-1900 50 Centesimi 1892, Rom. Pagani 609. Vorzüglich.
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Varesi, Sale 80, Los 606
Varesi
  • Datum
    9. November 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 606 UMBERTO I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 Roma MIR 1104b Pagani 609 Ag g 2,49 mm 18 BB.
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Nomisma Spa, Auction 64, Los 1237
Nomisma Spa
  • Datum
    17. Dezember 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1237 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR qFDC.
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Los 703
Nomisma Spa
  • Datum
    27. November 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 703 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR SPL+.
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Los 704
Nomisma Spa
  • Datum
    27. November 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 704 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR SPL+.
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Nomisma Spa, Auction 63, Los 1556
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1556 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR In slab NGC MS64 5887105-058 FDC.
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Los 354
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    27. Dezember 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 354 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Zecca di Roma - Gig.43 - tiratura 148.333 esemplari - R2 MOLTO RARA - Ag FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Nomisma Spa, Auction 62, Los 1581
Nomisma Spa
  • Datum
    15. September 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1581 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 – Nomisma 1012 AG RR qFDC.
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, eLive Auction 61, Los 398
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
  • Datum
    11. August 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 398 ITALIEN, KÖNIGREICH ITALIEN Umberto I., 1878-1900. 50 Centesimi 1892 R, Rom. 2,45 g. Pagani 609. R Winz. Kratzer, sehr schön.
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - ibercoin, Online Coins Auction #35, Los 777
ibercoin
  • Datum
    18. März 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 777 ITALIA. 50 Centesimi. (Ar. 2,48g/18mm). 1892 R. (Km#26). EBC. Rara.
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I, Avers - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 115, Los 2250Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I, Revers - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 115, Los 2250
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
  • Datum
    16. Februar 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2250 World Crowns and Minors Italy. 50 Centesimi, 1892-R. KM-26; Pagani-609. Umberto I. Lustrous with attractive old toning. Rare. NGC graded MS-63. Value $600 - 700
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 112 – Pre-Long Beach Auction, Los 2237
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
  • Datum
    4. September 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2237 Italy (Modern) NGC MS-63 1892 Italy. 50 Centesimi, 1892-R. NGC MS63 Italy. 50 Centesimi, 1892-R. KM-26; Pagani-609. Umberto I. Lustrous with attractive old toning. Rare. NGC graded MS-63. Estimate Value $1,000 - 1,200 .
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I, Avers - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 110, Los 2535Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I, Revers - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 110, Los 2535
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
  • Datum
    2. Juni 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2535 World Crowns and Minors Italy. 50 Centesimi, 1892-R. KM-26; Pagani-609. Umberto I. Lustrous with attractive old toning. Rare. NGC graded MS-63. Estimate Value $1,000 - 1,200
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 9, Los 897
Nomisma Spa
  • Datum
    24. März 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 897 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 – Nomisma 1012 AG RR SPL
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - WAG online Auktionen oHG, Auktion 92, Los 252
WAG online Auktionen oHG
  • Datum
    2. Dezember 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 252 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 50 Centesimi 1892 R. Pagani 609. Prachtexemplar. Schöne Patina. Fast Stempelglanz
Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I - WAG online Auktionen oHG, Auktion 89, Los 312
WAG online Auktionen oHG
  • Datum
    2. September 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 312 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 50 Centesimi 1892 R. K.M. 26. Vorzüglich - Stempelglanz
