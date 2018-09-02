Italien 50 Centesimi 1892 Umberto I
Numismatica Italia
- Datum1. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 425 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 50 Centesimi OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1892 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side C-50 within a wreath - below R Date : 1892 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 18,1 Weight [g] : 2,41 Rarity : R2 Conservation : aF Bibliographical references : KM 26, Gigante 43, Cudazzo 1217b INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Kuenker E61, l308, 11/08/2020 - VF - 110 (Hammer Price) NOTES : Ex mounting
Heritage Auctions
- Datum2. Dezember 2024
- Startpreis—
- Ergebnis
Los 25187 Umberto I 50 Centesimi 1892-R AU58 NGC, Rome mint, KM26, Pag-609. A scarce date, especially in such quality condition. Metal: Silver Weight: 2.5g ASW: 0.0671oz Mintage: 148,000
Heritage Auctions
- Datum2. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Umberto I 50 Centesimi 1892-R AU58 NGC, Rome mint, KM26, Pag-609. A scarce date, especially in such quality condition.
Heritage Auctions
- Datum8. Mai 2024
- Startpreis—
- Ergebnis
Los 32677 Umberto I 50 Centesimi 1892-R MS66 NGC, Rome mint, KM26. Even a cursory glance confirms why this specimen is a run-away at the top of the census, a full two points above its nearest competitor. The surfaces are alight with a beaming blue-hued silver that encases devices that appear as fleshy as the day they were struck. One is hard pressed to imagine a finer example. Metal: Silver Weight: 2.5g ASW: 0.0671oz Mintage: 148,000
Dr. Busso Peus Nachf.
- Datum24. April 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1067 Italien Königreich Umberto I., 1878-1900 50 Centesimi 1892, Rom. Pagani 609. Vorzüglich.
Varesi
- Datum9. November 2022
- Startpreis
- Ergebnis
Los 606 UMBERTO I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 Roma MIR 1104b Pagani 609 Ag g 2,49 mm 18 BB.
Nomisma Spa
- Datum17. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1237 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR qFDC.
Nomisma Spa
- Datum27. November 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 703 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR SPL+.
Nomisma Spa
- Datum27. November 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 704 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR SPL+.
Nomisma Spa
- Datum1. Juli 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1556 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR In slab NGC MS64 5887105-058 FDC.
Numismatica Ferrarese
- Datum27. Dezember 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 354 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Zecca di Roma - Gig.43 - tiratura 148.333 esemplari - R2 MOLTO RARA - Ag FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Nomisma Spa
- Datum15. September 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1581 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 – Nomisma 1012 AG RR qFDC.
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
- Datum11. August 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 398 ITALIEN, KÖNIGREICH ITALIEN Umberto I., 1878-1900. 50 Centesimi 1892 R, Rom. 2,45 g. Pagani 609. R Winz. Kratzer, sehr schön.
ibercoin
- Datum18. März 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 777 ITALIA. 50 Centesimi. (Ar. 2,48g/18mm). 1892 R. (Km#26). EBC. Rara.
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
- Datum16. Februar 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2250 World Crowns and Minors Italy. 50 Centesimi, 1892-R. KM-26; Pagani-609. Umberto I. Lustrous with attractive old toning. Rare. NGC graded MS-63. Value $600 - 700
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
- Datum4. September 2019
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2237 Italy (Modern) NGC MS-63 1892 Italy. 50 Centesimi, 1892-R. NGC MS63 Italy. 50 Centesimi, 1892-R. KM-26; Pagani-609. Umberto I. Lustrous with attractive old toning. Rare. NGC graded MS-63. Estimate Value $1,000 - 1,200 .
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
- Datum2. Juni 2019
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2535 World Crowns and Minors Italy. 50 Centesimi, 1892-R. KM-26; Pagani-609. Umberto I. Lustrous with attractive old toning. Rare. NGC graded MS-63. Estimate Value $1,000 - 1,200
Nomisma Spa
- Datum24. März 2019
- Startpreis
- Ergebnis
Los 897 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 – Nomisma 1012 AG RR SPL
WAG online Auktionen oHG
- Datum2. Dezember 2018
- Startpreis
- Ergebnis
Los 252 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 50 Centesimi 1892 R. Pagani 609. Prachtexemplar. Schöne Patina. Fast Stempelglanz
WAG online Auktionen oHG
- Datum2. September 2018
- Startpreis
- Ergebnis
Los 312 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 50 Centesimi 1892 R. K.M. 26. Vorzüglich - Stempelglanz