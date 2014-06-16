Italien 20 Centesimi 1920 Viktor Emanuel III

Italien 20 Centesimi 1920 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 787
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 787 Italy. AD 1920. 20 Centesimi 1920 4 g Extremely Fine
Italien 20 Centesimi 1920 Viktor Emanuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Los 1363
H.D. Rauch
  • Datum
    25. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1363 Königreich Italien.   Lot 3 Stk.: 20 Centesimi 1918 R, 1919 R und 1920 R, alle Rom f.stplfr.-stplfr. (D)
Italien 20 Centesimi 1920 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 20, Los 1440
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    10. April 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1440 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 20 centesimi, 1920-R, KM-58, plain edge variety, scarce date, a superb lustrous example! PCGS graded MS65. These type could be considered an emergency issue since they were minted in years when nickel was very precious for military industries. To conserve the nickel, the Roma mint used the previously minted 20 centesimi coins (KM-28 type) that were withdrawn from circulation and used as a host planchet for the overstriking of this type.
Italien 20 Centesimi 1920 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet-Only Auction #6, Los 412
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    2. März 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 412 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 20 centesimi, 1920-R, KM-58, plain edge, scarce date, NGC graded MS62. WINGS.
Italien 20 Centesimi 1920 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-Live Auction 9, Los 978
VL Nummus
  • Datum
    10. Juni 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 978 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1920 Rome Smooth edge, Ø 21 mm Montenegro 302. 3.96 g. R Unc
Italien 20 Centesimi 1920 Viktor Emanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Los 1589
Wannenes Art Auction
  • Datum
    16. Mai 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1589 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI ESAGONO 1920 Roma. Cupronichel, 3,93 gr, 21 mm. qFDC. Rara. D: REGNO D'ITALIA Scudo Sabaudo coronato tra rami di alloro e quercia. In basso le iniziali dell'autore A. M. (Attilio Motti). R: Esagono circondato da una corona di alloro. All'interno dell'esagono su tre righe valore e data. In basso segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 852. Gigante 216. Montenegro 302
Italien 20 Centesimi 1920 Viktor Emanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Los 1586
Wannenes Art Auction
  • Datum
    16. Mai 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1586 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI ESAGONO 1918 BORDO RIGATO Roma. Cupronichel, 3,83 gr, 21 mm. FDC. Rara. D: REGNO D'ITALIA Scudo Sabaudo coronato tra rami di alloro e quercia. In basso le iniziali dell'autore A. M. (Attilio Motti). R: Esagono circondato da una corona di alloro. All'interno dell'esagono su tre righe valore e data. In basso segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 850a. Gigante 214. Montenegro 299 Come in quasi tutte le monete di questo nominale si notano, sottostanti, i segni del 20 centesimi di Umberto I ed il relativo taglio rigato. Solo il millesimo 1920 presenta sempre un taglio liscio per aver usato tondelli nuovi.
Italien 20 Centesimi 1920 Viktor Emanuel III - Teutoburger Münzauktion GmbH, Auktion 95, Los 2032
Teutoburger Münzauktion GmbH
  • Datum
    9. September 2015
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2032 Ausländische Münzen und Medaillen Italien Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 20 Centesimi 1920 R. KM 58. vorzüglich/Stempelglanz
Italien 20 Centesimi 1920 Viktor Emanuel III - H.D. Rauch, Auction 96, Los 1561
H.D. Rauch
  • Datum
    10. Dezember 2014
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1561 EUROPA UND ÜBERSEE ITALIEN Königreich Italien (D) 20 Centesimi 1920 R, Rom Mont:302 (R) vzgl.
Italien 20 Centesimi 1920 Viktor Emanuel III - H.D. Rauch, 15th live e-Auction, Los 1076
H.D. Rauch
  • Datum
    16. Juni 2014
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1076 EUROPA UND ÜBERSEE ITALIEN Königreich Italien (D) 20 Centesimi 1920 R, Rom. Mit glattem Rand Mont:302(R); leichte Korrossionen s.sch.+
