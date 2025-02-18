Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II

Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 601Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 601
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    12. Dezember 2025
  • Startpreis
    92 $
Los 601 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1870 Roma ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 97. Pagani 491. Montenegro 173. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Spl60
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 690Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 690
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    323 $
Los 690 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Lievissimi contatti. Grading/Status: qFDC-FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2178Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2178
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2178 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Sigillato qSPL "Colpetti al ciglio" da Properzi Francesco Grading/Status: qSPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2177Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2177
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2177 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 668Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 668
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 668 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig. 41. Peso gr. 25,00. Diametro mm. 37. SPL. Patina. R. Grading/Status: SPL Material Ag
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 18 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik (18-19 wrzesień 2025) , Los 1147Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 18 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik (18-19 wrzesień 2025) , Los 1147
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
  • Datum
    18. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1147 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1870, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: 3/3+ moneta polerowana (A)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1056
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1056 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 2° Tipo 1870 - Zecca: Milano - Ag - Gigante 40 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1141Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1141
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1141 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II - Ibrahim's Collectibles, Auction 18, Los 770
Ibrahim's Collectibles
  • Datum
    31. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 770 Italy – 5 lire 1870 R 37 mm – Victor Emmanuel II – Rome XF Silver 900 25,04 gram KM#8.4
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 837Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 837
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 837 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig.41. Peso gr. 25,00. qSPL. Colpetti al bordo. R.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Los 451
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 451 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1870 MILANO AG. 24,92 GR. qSPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 500Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 500
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 500 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2250Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2250
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2250 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB-SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 813Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 813
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 813 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 815Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 815
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 815 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 R - Nomisma 887 AG R Segnetti al bordo Grading/Status: SPL/SPL+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 533Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 533
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 533 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1870 Roma. AG. Gig.41. R Segnetti da contatto, gradevole patina iridescente su fondi lucenti. Sigillata Marco Esposito qFDC/FDC. Esemplare di grande qualità per la zecca di Roma. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2120Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2120
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2120 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Lavata
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2122Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2122
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2122 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2121Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2121
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2121 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2119Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2119
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2119 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: qSPL
Ähnliche
Lern mehr