Italien 5 Lire 1870 Viktor Emanuel II
Casa d'Aste Montenegro
- Datum12. Dezember 2025
- Startpreis92 $
Los 601 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1870 Roma ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 97. Pagani 491. Montenegro 173. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Spl60
Nomisma Aste
- Datum22. November 2025
- Startpreis323 $
Los 690 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Lievissimi contatti. Grading/Status: qFDC-FDC
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2178 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Sigillato qSPL "Colpetti al ciglio" da Properzi Francesco Grading/Status: qSPL
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2177 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
ACM Aste srl
- Datum19. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 668 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig. 41. Peso gr. 25,00. Diametro mm. 37. SPL. Patina. R. Grading/Status: SPL Material Ag
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
- Datum18. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1147 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1870, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: 3/3+ moneta polerowana (A)
Numismatica Ferrarese
- Datum13. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1056 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 2° Tipo 1870 - Zecca: Milano - Ag - Gigante 40 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Nomisma Spa
- Datum1. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1141 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Ibrahim's Collectibles
- Datum31. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 770 Italy – 5 lire 1870 R 37 mm – Victor Emmanuel II – Rome XF Silver 900 25,04 gram KM#8.4
ACM Aste srl
- Datum8. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 837 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig.41. Peso gr. 25,00. qSPL. Colpetti al bordo. R. Grading/Status: qSPL Material Ag
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 451 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1870 MILANO AG. 24,92 GR. qSPL
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 500 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2250 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB-SPL
Nomisma Spa
- Datum10. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 813 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Nomisma Spa
- Datum10. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 815 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 R - Nomisma 887 AG R Segnetti al bordo Grading/Status: SPL/SPL+
GMA Numismatica Napoli srl
- Datum3. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 533 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1870 Roma. AG. Gig.41. R Segnetti da contatto, gradevole patina iridescente su fondi lucenti. Sigillata Marco Esposito qFDC/FDC. Esemplare di grande qualità per la zecca di Roma. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2120 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Lavata
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2122 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2121 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB+
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2119 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: qSPL