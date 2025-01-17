Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III
Thesaurus s.r.l.
- Datum10. Dezember 2025
- Startpreis46 $
Los 848 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1907 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a s. R/Aquila araldica spiegata - Ar - P.731 qSPL/BB
San Martino
- Datum6. Dezember 2025
- Startpreis519 $
Los 275 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1907, Ag, gr. [10,00], C, Gig. 95 Grading/Status: FDC ecc Notes Rara da reperirsi in questa conservazione. Perizia Luciani Luca
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis46 $
Los 1868 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB
ACM Aste srl
- Datum19. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 700 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1907 Aquila sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ag
Bertolami Fine Art
- Datum15. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1424 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1907 aquila sabauda. Gig. 95; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2630 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 330 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segnetti al D/ Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Segnetti al D/
Nomisma Spa
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 3630 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1907 - Nomisma 1157 AG Intensa patina Grading/Status: SPL+/qFDC
BAC Numismatics
- Datum26. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 676 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
Savoca Numismatik
- Datum2. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 772 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 10 g Good Very Fine
BAC Numismatics
- Datum29. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 625 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
Savoca Numismatik
- Datum5. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 906 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 mm, 10 g Very Fine
ACM Aste srl
- Datum8. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 878 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1907 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB. Grading/Status: BB Material Ag
BAC Numismatics
- Datum22. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 730 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
BAC Numismatics
- Datum25. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 645 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2286 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB/BB+
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2287 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segno sulla testa Grading/Status: BB Notes Segno sulla testa
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2288 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2285 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Coins NB
- Datum17. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 870 Italy Kingdom 1907 R 2 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (1245450) 9.81g VF KM 33 Estimate: 40 EUR