Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 848
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 848 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1907 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a s. R/Aquila araldica spiegata - Ar - P.731 qSPL/BB
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.7, Los 275Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.7, Los 275
San Martino
  • Datum
    6. Dezember 2025
  • Startpreis
    519 $
Los 275 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1907, Ag, gr. [10,00], C, Gig. 95 Grading/Status: FDC ecc Notes Rara da reperirsi in questa conservazione. Perizia Luciani Luca
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1868Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1868
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 1868 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 700Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 700
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 700 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1907 Aquila sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. qSPL.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1424
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1424 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1907 aquila sabauda. Gig. 95; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2630Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2630
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2630 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 330Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 330
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 330 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segnetti al D/ Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Segnetti al D/
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3630Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3630
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3630 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1907 - Nomisma 1157 AG Intensa patina Grading/Status: SPL+/qFDC
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 70, Los 676
BAC Numismatics
  • Datum
    26. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 676 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 772
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 772 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 10 g Good Very Fine
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 69, Los 625
BAC Numismatics
  • Datum
    29. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 625 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Los 906
Savoca Numismatik
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 906 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 mm, 10 g Very Fine
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 878Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 878
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 878 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1907 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB.  Grading/Status: BB Material Ag
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 66, Los 730
BAC Numismatics
  • Datum
    22. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 730 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 65, Los 645
BAC Numismatics
  • Datum
    25. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 645 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2286Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2286
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2286 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB/BB+
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2287Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2287
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2287 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segno sulla testa Grading/Status: BB Notes Segno sulla testa
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2288Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2288
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2288 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2285Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2285
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2285 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italien 2 Lire 1907 Viktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 32, Los 870
Coins NB
  • Datum
    17. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 870 Italy Kingdom 1907 R 2 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (1245450) 9.81g VF KM 33 Estimate: 40 EUR
