Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 861
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 861 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV- Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P. 754 RARA qSPL
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 860
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 860 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P.754 RARA SPL/qFDC
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 862
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 862 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P.754 RARA BB/qSPL
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1897Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1897
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    52 $
Los 1897 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Qualche segnetto Grading/Status: BB-SPL Notes Qualche segnetto
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1899Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1899
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    28 $
Los 1899 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: qBB/BB
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1898Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1898
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    29 $
Los 1898 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 713Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 713
Numismatica Raponi
  • Datum
    16. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 713 Savoia. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III 1936 lire 2 Ni Gig.,118. Rara. Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 433
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 433 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1936-R per Roma. "Impero" NI. Testa nuda a destra. R/ Aquila su fascio entro corona. Gigante 118. R. qBB
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Los 335
Varesi
  • Datum
    5. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 335 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire, Lira e 20 Cent. 1936 XIV • 3 esemplari FDC
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1415Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1415
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1415 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1936 XIV Roma Gig 118 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB+
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 6, Los 389Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 6, Los 389
San Martino
  • Datum
    22. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 389 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1936, Ni , R, Gig. 118 Grading/Status: SPL/FDC Notes Sigillata Numismatica Zanirato
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 267Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 267
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    26. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 267 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1936 a.XIV. NI. Gig.118. Sigillata Antonio Rennella "Corrosioni" qSPL. Grading/Status: qSPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 169, Los 991
Katz Auction
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 991 Italy 2 Lire 1936 (XIV) R Rare KM# 78, N# 3089; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 120000 pcs; UNC with mint luster; With hairlines
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 710Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 710
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 710 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1936 anno XIV Impero. Ni. Gig. 118. Peso gr. 9,92. Diametro mm. 29. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ni
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1119
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1119 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 118 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2670Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2670
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2670 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: BB/BB+
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 342Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 342
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 342 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: SPL+/qFDC
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1953Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1953
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1953 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1936 XIV Prova - P.P. 252 NI RRR Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1955Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1955
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 193... X... - Luppino Nconf66 AC (g 10,10) RRRR Questa moneta è priva sia dell'ultimo millesimo che dell'anno dell'era fascista. Alcune teorie suggeriscono che possa essere un prototipo o "prova preliminare" delle note prove di questa tipologia, solitamente datate 1936 e 1939 Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Italia, Auction 2, Los 333
Numismatica Italia
  • Datum
    11. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 333 ITALY - Kingdom Victor Emmanuel IIIrd (1900 - 1943) 2 lire Empire OBVERSE : VITT·EM·III·RE·E·IMP· / Bare head of V.E.IIIrd right REVERSE : ITALIA / Eagle with open wings on fasces lictor within a wreath with a shield - left 1936 - right XIV // R - below L.2 Date : 1936 Mint : R - Rome Material : Ni Diameter [mm] : 28,88 Weight [g] : 9,95 Rarity : R Conservation : VF/XF Bibliographical references : KM 78, Gig. 118 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : VL Nummus E21, l1147, 22/04/2023 - aXF - 32 (Hammer Price) NOTES : O. : pitting
