Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III

Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 719Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 719
Nomisma Aste
  • Datum
    14. Dezember 2025
  • Startpreis
    923 $
Los 719 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Periziata da A. Bazzoni come "qFDC". Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 619Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 619
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    12. Dezember 2025
  • Startpreis
    1038 $
Los 619 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1923 av.. Testa nuda a sinistra R/ fascio littorio con scure a destra. Alla sinistra, in due righe, valore con sotto il segno di zecca. Pagani 670. Montenegro 55. 6.44 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Spl60
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.7, Los 268Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.7, Los 268
San Martino
  • Datum
    6. Dezember 2025
  • Startpreis
    1096 $
Los 268 Regno D'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 lire "fascetto", 1923, Au, gr. 6,45, R, Gig. 34 Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1477
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    865 $
Los 1477 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Migliore di SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1602
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    865 $
Los 1602 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,44 - SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1600
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    1153 $
Los 1600 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Lievi segni di contatto al diritto, migliore di SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1601
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    865 $
Los 1601 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Lievi colpetti sul contorno, SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1603
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    577 $
Los 1603 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Lucidata, q.SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Los 241
Katz Auction
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 241 Italy 20 Lire 1923 R KM# 64, N# 21252; Gold (.900) 6.45 g.; Vittorio Emanuele III; 1st Anniversary of the Fascist Government of Italy and of the March on Rome; Rome Mint; Mintage 20000 pcs.; UNC with mint luster
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 759Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 759
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    807 $
Los 759 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Hairlines da pulizia. Grading/Status: qSPL
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 758Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 758
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    1153 $
Los 758 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Soler y Llach S.L., Auction Numismatics, Los 857
Soler y Llach S.L.
  • Datum
    19. November 2025
  • Startpreis
    695 $
Los 857 WORLD COINS: ITALY Italy 20 Lire . 1923-R . VITTORIO EMANUELE III . ROMA . 6,46 grs. AU. Primer Aniversario Gobierno Fascista. ESCASA. Fr-31; KM-64. MBC+.
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2243Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2243
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2243 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Sigillata SPL da Eupremio Montenegro. Ex Inasta Asta 52 del 2013, lotto 1786 Grading/Status: SPL+
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 1148
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1148 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1923. Fascetto.Testa a s. R/ Fascio littorio con ascia sormontata da testa di montone. Gig. 34. Rara. g. 6,45. Diam. mm. 20,95. Oro. BB/q.SPL
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 1147
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1147 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1923. Fascetto.Testa a s. R/ Fascio littorio con ascia sormontata da testa di montone. Gig. 34. Rara. g. 6,44. Diam. mm. 20,95. Oro. SPL
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 501
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 501 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1923. Fascetto.Testa a s. R/ Fascio littorio con ascia sormontata da testa di montone. Gig. 34. Rara. g. 6,44. Diam. mm. 20,92. Oro. Migliore di SPL
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Los 819
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 819 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 20 Lire 1923 Roma, Fascetto. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Fascio littorio con la scure verso destra sormontata da testa di montone; ai lati, indicazione di valore e data. Pag. 670; Gig. 34. Rara. Grading/Status: SPL Notes Auore: A. Motti (diritto).Commemorativa per il primo anniversario della Marcia du Roma, senza corso legale.
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 164, Los 250
WAG online Auktionen oHG
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 250 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 20 Lire 1923, Rom. 1. Jahrestag des Marsches der Faschisten auf Rom. Friedberg 31, Pagani 670. In US Plastic-Holder PCGS MS61. GOLD. Fast Stempelglanz
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Jean ELSEN & ses Fils s.a., Auction 163, Los 2059
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
  • Datum
    6. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2059 ITALIE, Royaume, Victor Emmanuel III (1900-1946), AV 20 lire, 1923. M. 55; G. 34; Fr. 31. Rare. Fines griffes. Très Beau Very Fine
Italien 20 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Los 317
Varesi
  • Datum
    5. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 317 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1923 "fascetto", Roma MIR 1127a Pagani 670 Au 6,45 g circa 21 mm • In slab NGC MS63
