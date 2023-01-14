Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III

Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III, Avers - Pesek Auctions, #27 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Los 797Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III, Revers - Pesek Auctions, #27 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Los 797
Pesek Auctions
  • Datum
    10. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 797 Włochy, 50 Centesimi 1925, R, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 50 Centesimi Rok : 1925 Mennica : R, Rzym Waga : 6,18 g Materiał : Nikiel Sygnatura : KM# 61.2 Klasa : aUNC Uwaga dotycząca jakości : połysk menniczy, stonowany Opis : Krawędź z trzciny Ważne: : Premia kupującego wynosi 20%, a minimalna stawka to 2 EUR za partię. Aukcja jest prowadzona wyłącznie w EUR
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1032Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1032
Istra Numizmatika
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1032 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 50 Centesimi 1925, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 171 Krawędź z trzciny. Ni. 6,00 g Rzadkie
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Los 678
Savoca Numismatik
  • Datum
    21. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 678 Italy. AD 1925. 50 Centesimi 1925 mm, 6 g Good Very Fine
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 149, Los 1895
Katz Auction
  • Datum
    8. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1895 Italy 50 Centesimi 1925 R NGC MS66+ KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Plain edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With full mint luster
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 30, Los 391
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    2. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 391 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 50 centesimi, 1925-R, KM-61.1, plain edge, choice luster, PCGS graded MS64, ex Almer H. Orr III Collection.
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Taisei Coins Company, Mail Bid Sale 89, Los 635
Taisei Coins Company
  • Datum
    24. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 635 Italy. NGC AU55. EF. 1925(R). 50 Centesimi. Emanuele III Nickel 50 Centesimi
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 144, Los 366
Katz Auction
  • Datum
    17. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 366 Italy 50 Centesimi 1925 R NGC MS66+ KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Plain edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With full mint luster
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Los 937
Savoca Numismatik
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 937 Italy. AD 1925. 50 Centesimi 1925 mm, 6 g Very Fine
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Los 939
Savoca Numismatik
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 939 Italy. AD 1925. 50 Centimes 1925 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Los 938
Savoca Numismatik
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 938 Italy. AD 1925. 50 Centesimi 1925 mm, 6,1 g Nearly Extremely Fine
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - WAG online Auktionen oHG, Auction 152, Los 225
WAG online Auktionen oHG
  • Datum
    1. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 225 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 50 Centesimi 1925 R. Glatter Rand. K.M. 61.1. In US Plastic-Holder PCGS MS66. Stempelglanz
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III, Avers - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Los 13497Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III, Revers - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Los 13497
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Datum
    9. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 13497 Włochy, Wiktor Emanuel III, 50 Centesimi Rzym 1925 - GCN XF45 Opis pozycji Stan zachowania: GCN XF45 Literatura: KM 61 Moneta w slabie GCN z oceną XF45.
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Los 3124
InAsta S.p.A.
  • Datum
    6. Februar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3124 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Centesimi 1925 L Pag. 806; Mont. 243 NI Lievi screpolature al R/ qFDC Lievi screpolature al R/
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III, Avers - Stack's Bowers, January 2024 NYINC Auction - Session J - Internet Only - World Coins Part 3 - Lots 57001-57881, Los 57437Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III, Revers - Stack's Bowers, January 2024 NYINC Auction - Session J - Internet Only - World Coins Part 3 - Lots 57001-57881, Los 57437
Stack's Bowers
  • Datum
    17. Januar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 57437 ITALY. 50 Centesimi, 1925-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-65. KM-61.2; Mont-244. Plain edge variety. Estimate: $75 - $150. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, AUCTION 67, Los 1401
Nomisma Spa
  • Datum
    13. April 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1401 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1925 R - Nomisma 1242 NI In slab NGC MS 64 Reeded edge 5887104-032 MS 64.
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III, Avers - Heritage Auctions, Auction #232315, Los 62497Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III, Revers - Heritage Auctions, Auction #232315, Los 62497
Heritage Auctions
  • Datum
    12. April 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 62497 Vittorio Emanuele III Trio of Certified 50 Centesimi 1925-R MS63 NGC, Rome mint, KM61.1. From the Meduno Collection Metal: Nickel
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 20, Los 1444
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    10. April 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1444 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 50 centesimi, 1925-R, KM-61.1, plain edge variety, a fantastic mint state example! PCGS graded MS66.
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Münzen Gut-Lynt GmbH, Auktion 11, Los 2040
Münzen Gut-Lynt GmbH
  • Datum
    25. März 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2040 ITALIEN. Königreich Vittorio Emanuele III. 1900-1946 50 Centesimi 1925 R Rom Mont. 243. 6.08 g. Stempelglanz / Mint State.
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Los 1065
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1065 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1925 R - Nomisma 1242 NI RR SPL/SPL+.
Italien 50 Centesimi 1925 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 19, Los 2704
VL Nummus
  • Datum
    14. Januar 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2704 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1925 Rome Plain edge. Ni. Montenegro 243. 5.98 g. SPL-.
