Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1878Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1878
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    75 $
Los 1878 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1404Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1404
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1404 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1912 Quadriga Veloce. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: MB-BB
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1426
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1426 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1425
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1425 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB/SPL
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1112
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1112 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga veloce 1912 - Ag - Gigante 99 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2639Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2639
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2639 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 335Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 335
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 335 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Delicata patina su fondi brillanti Grading/Status: qFDC Notes Delicata patina su fondi brillanti
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 775
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 775 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 10 g Good Very Fine
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1272Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1272
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1992Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1992
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1992 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1991Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1991
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1991 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2508Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2508
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2508 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1912, Ag, gr. 10,03, C, GIG 99 , Grading/Status: BB+
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 67, Los 572
BAC Numismatics
  • Datum
    27. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 572 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1912 R. Silber. KM 46. Fast Vorzüglich
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2410Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2410
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2410 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2412Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2412
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2412 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: bel BB
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 258 | Blue, Los 1045
Savoca Numismatik
  • Datum
    8. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1045 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 mm, 10 g Very Fine
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2299Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2299
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2299 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB+/qSPL
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2298Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2298
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2298 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 149, Los 1886
Katz Auction
  • Datum
    8. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1886 Italy 2 Lire 1912 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF/XF+
Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 19, Los 764
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    29. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 764 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 2 Lire 1912 Roma, Quadriga veloce. Ag Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare a testa scoperta rivolto a d. e circondato da due cerchi di perline. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo. Pag. 735; Gig. 99. Grading/Status: BB Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: L. Giorgi (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
