Italien 2 Lire 1912 Viktor Emanuel III
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis75 $
Los 1878 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Sima Srl
- Datum25. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1404 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1912 Quadriga Veloce. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: MB-BB
Bertolami Fine Art
- Datum15. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1426 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Bertolami Fine Art
- Datum15. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1425 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB/SPL
Numismatica Ferrarese
- Datum13. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1112 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga veloce 1912 - Ag - Gigante 99 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2639 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 335 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Delicata patina su fondi brillanti Grading/Status: qFDC Notes Delicata patina su fondi brillanti
Savoca Numismatik
- Datum2. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 775 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 10 g Good Very Fine
Nomisma Spa
- Datum1. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Datum30. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1992 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Datum30. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1991 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
San Martino
- Datum8. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2508 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1912, Ag, gr. 10,03, C, GIG 99 , Grading/Status: BB+
BAC Numismatics
- Datum27. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 572 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1912 R. Silber. KM 46. Fast Vorzüglich
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2410 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2412 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: bel BB
Savoca Numismatik
- Datum8. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1045 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 mm, 10 g Very Fine
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2299 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB+/qSPL
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2298 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Katz Auction
- Datum8. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1886 Italy 2 Lire 1912 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF/XF+
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Datum29. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 764 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 2 Lire 1912 Roma, Quadriga veloce. Ag Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare a testa scoperta rivolto a d. e circondato da due cerchi di perline. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo. Pag. 735; Gig. 99. Grading/Status: BB Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: L. Giorgi (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website