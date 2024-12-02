Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II

Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Avers - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Los 34Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Revers - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Los 34
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Datum
    21. November 2025
  • Startpreis
    1153 $
Los 34 ITALIA LOTTO DI DUE MONETE IN AU 20 LIRE 1863 (PROVENIENTE DA GIOIELLO) 20 LIRE 1865 SOLO PER QUESTO SETTORE I DIRITTI D’ASTA SARANNO PARI AL 6,50% + IVA Grading/Status: BB E MB
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 417
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 417 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1865. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 9. g. 6,43. Diam. mm. 21,07. Oro. q.SPL
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II - Heritage Auctions Europe, Auction November 2025 - Part I, Los 2183
Heritage Auctions Europe
  • Datum
    10. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2183 Gold coins - mail bid sale - Italy - 20 Lire 1865 T-BN (KM10.1, Gig.9, Fr.11) - Gold - VF/XF
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2498Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2498
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2498 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,44) Segni Grading/Status: qBB Notes Segni
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 277Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 277
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 277 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1093Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1093
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1093 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-084 Grading/Status: MS 63
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1096Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1096
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1096 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 370Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 370
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 370 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 20 lire 1865 Torino av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata entro due rami d’alloro CNI 57. Pagani 459. Montenegro 135. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl56
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II - Artemide Aste s.r.l., Auction LXIII, Los 1140
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    3. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1140 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1865 Torino. Pag. (decimali) 459; MIR (Savoia) 1078f. AU. 6.46 g. 21 mm. qSPL/SPL.
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 802Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 802
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 802 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-087 Grading/Status: MS 63
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II - Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller, Auktion 203, Los 2004
Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
  • Datum
    9. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2004 ITALIEN. KÖNIGREICH. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 20 Lire 1865 Turin. Fr.  11, Schlumb.  42. . vz
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 805Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 805
Nomisma Aste
  • Datum
    23. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 805 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Los 1052Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Los 1052
Nomisma Spa
  • Datum
    22. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1052 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction, Los 158Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction, Los 158
Nomisma Aste
  • Datum
    13. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 158 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL+
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Los 658
Bertolami Fine Art
  • Datum
    12. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 658 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,45 g; 20,8 mm) Gig. 9. BB+
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Los 659
Bertolami Fine Art
  • Datum
    12. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 659 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,46 g; 20,8 mm). Gig. 9. SPL/FDC, leggerissima screpolatura marginale di metallo.
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Los 657
Bertolami Fine Art
  • Datum
    12. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 657 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (20,8 mm; 6,45 g) Gig. 9. qSPL
Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Avers - Heritage Auctions, Auction #61445, Los 25181Italien 20 Lire 1865 Viktor Emanuel II, Revers - Heritage Auctions, Auction #61445, Los 25181
Heritage Auctions
  • Datum
    2. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 25181 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $492.51 Gold Spot: $2,638/oz (12-02-2024) Mintage: 3,109,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
