Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III
Thesaurus s.r.l.
- Datum10. Dezember 2025
- Startpreis81 $
Los 857 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1924 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.742 qFDC
Numismatica Raponi
- Datum16. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 709 Savoia. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III 1924 buono lire 2 Ni Gig.,216. Grading/Status: SPL
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Datum9. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 828 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1924 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 742; Gig. 106. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Savoca Numismatik
- Datum4. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 937 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Very Fine
Art-Rite S.r.l.
- Datum25. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 211 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1924, Roma. Nickel, 10,00 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 106 q.FDC
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2655 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qSPL
Savoca Numismatik
- Datum2. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 791 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Very Fine
Savoca Numismatik
- Datum2. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 792 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Good Very Fine
Nomisma Spa
- Datum1. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1297 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1924 - Nomisma 1168 NI Segentti da contatto Grading/Status: qFDC
Numismatica Ferrarese
- Datum17. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 982 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Datum17. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 980 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 - Perizia Rocco di Torrepadula FDC Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Datum17. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 981 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2424 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Segni al D/ Grading/Status: SPL Notes Segni al D/
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2426 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qSPL
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2425 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Graffio al R/ Grading/Status: SPL Notes Graffio al R/
Art-Rite S.r.l.
- Datum13. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 183 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - Buono da 2 lire 1924. Nichel - 9,99 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 104 FDC
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2311 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2312 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Segno al D/ Grading/Status: SPL Notes Segno al D/
Nomisma Aste
- Datum11. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 501 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1924 - Nomisma 1168 NI Periziata da Casa d'aste Montenegro come "FDC". Grading/Status: qFDC
ACM Aste srl
- Datum8. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1373 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1924. Ni. Gig. 106. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 29. qFDC. (5224) Grading/Status: qFDC