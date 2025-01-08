Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 857
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    81 $
Los 857 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1924 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.742 qFDC
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Avers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 709Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Revers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 709
Numismatica Raponi
  • Datum
    16. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 709 Savoia. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III 1924 buono lire 2 Ni Gig.,216. Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Los 828
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 828 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1924 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 742; Gig. 106. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Los 937
Savoca Numismatik
  • Datum
    4. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 937 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Very Fine
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Los 211
Art-Rite S.r.l.
  • Datum
    25. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 211 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1924, Roma. Nickel, 10,00 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 106 q.FDC
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2655Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2655
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2655 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qSPL
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 791
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 791 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Very Fine
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 792
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 792 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Good Very Fine
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1297Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1297
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1297 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1924 - Nomisma 1168 NI Segentti da contatto Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Los 982
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    17. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 982 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Los 980
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    17. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 980 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 - Perizia Rocco di Torrepadula FDC Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Los 981
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    17. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 981 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2424Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2424
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2424 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Segni al D/ Grading/Status: SPL Notes Segni al D/
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2426Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2426
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2426 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qSPL
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2425Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2425
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2425 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Graffio al R/ Grading/Status: SPL Notes Graffio al R/
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 99 - Numismatics, Los 183
Art-Rite S.r.l.
  • Datum
    13. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 183 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - Buono da 2 lire 1924. Nichel - 9,99 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 104 FDC
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2311Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2311
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2311 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2312Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2312
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2312 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Segno al D/ Grading/Status: SPL Notes Segno al D/
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 501Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 501
Nomisma Aste
  • Datum
    11. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 501 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1924 - Nomisma 1168 NI Periziata da Casa d'aste Montenegro come "FDC". Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1373Italien 2 Lire 1924 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1373
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1373 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1924. Ni. Gig. 106. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 29. qFDC. (5224) Grading/Status: qFDC
