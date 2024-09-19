Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II

Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Los 703Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Los 703
Srebrna Uncja
  • Datum
    1. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 703 Włochy, 5 lirów 1873 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Waga 25g Srebro 900 Patyna
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 240Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 240
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    26. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 240 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1873 Milano. AG. Gig.46. R Segnetti da contatto nei campi. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1385
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1385 REGNO D'ITALIA. MILANO. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1873. Gig. 46; Ag; 25gr Grading/Status: SPL+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - Rzeszowski Dom Aukcyjny, Aukcja 23 , Los 5236Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - Rzeszowski Dom Aukcyjny, Aukcja 23 , Los 5236
Rzeszowski Dom Aukcyjny
  • Datum
    6. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 5236 Włochy, 5 lirów 1873 Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Literatura: Krause KM#20 Obiegowy przykład tej emisji. Srebro .900, waga g.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 635Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 635
Srebrna Uncja
  • Datum
    29. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 635 Włochy, 2x5 lirów, 1873-4r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3/3- 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm 2szt.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 636Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 636
Srebrna Uncja
  • Datum
    29. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 636 Włochy, 2x5 lirów, 1873-5r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3/3- 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm 2szt.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II - Numismatica Italia, Auction 2, Los 324
Numismatica Italia
  • Datum
    11. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 324 ITALY - Kingdom Victor Emmanuel IInd (1861 - 1878) 5 lire - IInd type OBVERSE : VITTORIO EMANUELE II 1873 / Bare head of V.E. Iind right REVERSE : REGNO - D'ITALIA / Crowned shiled within wreath - below M - L.5 - B Date : 1873 Mint : M - Milan Material : Ag Diameter [mm] : 37,13 Weight [g] : 25,01 Rarity : C Conservation : VF Bibliographical references : KM 8.3, Gig. 46 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Tauler & Fau A75. l2263, 16/02/2021 - VF+ - 38 (Hammer Price) NOTES : O.: bumps on rim
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - Srebrna Uncja, Dziesiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 837Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - Srebrna Uncja, Dziesiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 837
Srebrna Uncja
  • Datum
    12. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 837 Włochy, 5 lirów 1873 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 3 Waga 25g Srebro 900 Patyna
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II - Varesi, Numismatic Auction 85, Los 970
Varesi
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 970 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 5 Lire 1873 Milano MIR 1082r Pagani 496 Ag 24,95 g 37 mm SPL/q.FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 537Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 537
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 537 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1873 Milano. AG. Gig.46. Conservazione eccezionale. Sigillata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1269Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1269
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1269 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1873 Roma. Ag. Gig. 47. Peso gr. 24,95. Diametro mm. 37. BB/BB+. Patina. Piccoli colpetti al bordo. Conservazione insolita per il tipo di moneta. RRR. (5324) Grading/Status: BB/BB+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 31, Los 780
Coins NB
  • Datum
    13. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 780 Italy Kingdom 1873 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (8438247) 25.03g UNC KM 8 Estimate: 100 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1802Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1802
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1802 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1873 M Pag. 496; Mont. 180 AG Grading/Status: qSPL/SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1803Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1803
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1803 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1873 M Pag. 496; Mont. 180 AG Colpetto Grading/Status: BB-SPL Notes Colpetto
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 46 Aukcja - Numizmatyka , Los 834Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 46 Aukcja - Numizmatyka , Los 834
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Datum
    29. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 834 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1873 (1332) Opis pozycji Stan zachowania: 3/3+ Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1873.Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1873. Srebro 900, waga katalog. 25,00 grama. Stan zachowania 3/3+. Obiegowy ładny egzemplarz z patyną.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 34, Los 499
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    19. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 499 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1873 MILANO AG. 24,11 GR. qBB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 2, Los 143Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 2, Los 143
Roccaro Collezioni
  • Datum
    19. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 143 Vittorio Emanuele II, 1861-1878, 5 lire 1873 Milano, Ag, Rif. Gig. 46 - Rarità C Grading/Status: BB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Los 292
Aurora Numismatica
  • Datum
    9. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 292 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 5 Lire 1873 Milano, Ag 37 mm 25 g, di eccezionale qualità, in Slab NGC MS65 Top Pop! (cert. 5788928005)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Los 293
Aurora Numismatica
  • Datum
    9. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 293 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 5 Lire 1873 Roma, RRR Ag 37 mm 25 g, sigillata da C. Varesi, ritocchi al bulino
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 33, Los 1210Italien 5 Lire 1873 Viktor Emanuel II, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 33, Los 1210
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1210 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1873 Milano. Ag. Gig.46. Peso gr. 24,95. qSPL. (11923) Grading/Status: qSPL
Ähnliche
Lern mehr