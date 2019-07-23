Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III
Savoca Numismatik
- Datum22. November 2025
- Startpreis1 $
Los 978 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 4 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Datum7. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 821 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 mm, 4 gGood Very Fine
Stephen Album Rare Coins
- Datum22. Juli 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1066 ITALY: Vittorio Emanuele III , 1900-1946, 20 centesimi, 1909-R, KM-44, a pleasing example, PCGS graded MS61.
Nomisma Aste
- Datum1. April 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 869e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI Grading/Status: qSPL
Nomisma Spa
- Datum29. Juni 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 837 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- Datum23. Januar 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1070 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- Datum5. Juli 2022
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 861 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- Datum27. September 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
VL Nummus
- Datum10. April 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2263 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Nomisma Spa
- Datum23. Januar 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1107 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI FDC.
Nomisma Spa
- Datum23. Januar 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1108 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- Datum8. November 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1234 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI qFDC/FDC.
VL Nummus
- Datum11. Juli 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1803 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL
Nomisma Spa
- Datum3. Juni 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- Datum14. April 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 941 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Nomisma Spa
- Datum14. April 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 940 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL+.
Nomisma Spa
- Datum13. Februar 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 690 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.
VL Nummus
- Datum7. Februar 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2775 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Nomisma Spa
- Datum2. Oktober 2019
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 3231 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Nomisma Spa
- Datum23. Juli 2019
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1089 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.