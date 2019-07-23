Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III

Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 295 | Blue, Los 978
Savoca Numismatik
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    1 $
Los 978 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 4 g Extremely Fine
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , 272nd Blue auction, Los 821
Savoca Numismatik
  • Datum
    7. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 821 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 mm, 4 gGood Very Fine
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 28, Los 1066
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    22. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1066 ITALY: Vittorio Emanuele III , 1900-1946, 20 centesimi, 1909-R, KM-44, a pleasing example, PCGS graded MS61.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Los 869eItalien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Los 869e
Nomisma Aste
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 869e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI Grading/Status: qSPL
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Los 837
Nomisma Spa
  • Datum
    29. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 837 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Los 1070
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1070 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Los 861
Nomisma Spa
  • Datum
    5. Juli 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 861 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Los 771
Nomisma Spa
  • Datum
    27. September 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 16, Los 2263
VL Nummus
  • Datum
    10. April 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2263 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Los 1107
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1107 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI FDC.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Los 1108
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1108 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Los 1234
Nomisma Spa
  • Datum
    8. November 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1234 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI qFDC/FDC.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 14, Los 1803
VL Nummus
  • Datum
    11. Juli 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1803 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Los 1493
Nomisma Spa
  • Datum
    3. Juni 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Los 941
Nomisma Spa
  • Datum
    14. April 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 941 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Los 940
Nomisma Spa
  • Datum
    14. April 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 940 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL+.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 14, Los 690
Nomisma Spa
  • Datum
    13. Februar 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 690 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-live auction 13, Los 2775
VL Nummus
  • Datum
    7. Februar 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2775 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 12, Los 3231
Nomisma Spa
  • Datum
    2. Oktober 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3231 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Italien 20 Centesimi 1909 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Los 1089
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Juli 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1089 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.
