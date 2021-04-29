Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III

Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller, Auktion 204, Los 1173
Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
  • Datum
    17. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1173 ITALIEN. KÖNIGREICH ITALIEN. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 25 Centesimi 1902 Ni. KM  36. . vz
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller, Auktion 203, Los 2101
Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
  • Datum
    9. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2101 ITALIEN. KÖNIGREICH ITALIEN. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 25 Centesimi 1902 Ni. KM  36. . vz
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Los 625
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    26. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 625 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 25 Centesimi 1902 - Ni - RARA - Gigante 191 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Schulman b.v., Online Only Auction E-14, Los 3054
Schulman b.v.
  • Datum
    22. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3054 Italy - 25 Centesimi 1902, Nikkel munten, VITTORIO EMANUELE III 1900–1946, REGNO D'ITALIA Crowned eagle with shield on breast. Rev. value surrounded by wreath.KM. 36. Lustrous example, some bagmarks on reverse Almost UNC
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - cgb.fr, Internet Auction July 2024, Los 435094
cgb.fr
  • Datum
    9. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 435094 ITALY - KINGDOM OF ITALY - VICTOR-EMMANUEL III Type : 25 Centesimi  Date : 1902  Mint name / Town : Rome - R  Quantity minted : 7773480  Metal : nickel  Diameter : 21,50  mm Orientation dies : 6  h. Weight : 4  g. Edge : striée  Obverse legend : VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA // 1902  Obverse description : aigle aux ailes déployées couronné  Reverse legend : CENTESIMI / 25  Reverse description : dans le champ entre deux rameaux  Commentary : Cette monnaie a été frappée aux millésimes 1902 et 1903 pour un total de 13.668.000 exemplaires. Initialement, il était prévu une émission de 120 millions de pièces pour une valeur nominale de 30 millions de lires. Cependant, en raison de la confusion avec la monnaie de 1 Lire en argent, ce type est retiré par le décret royal n°54 du 13 février 1908. Au total, 13.353.145 exemplaires ont été retirés  Catalogue references : Mont.273   -  KM20/36   Grade : AU
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - BERLINER MÜNZAUKTION, Auction 129, Los 578
BERLINER MÜNZAUKTION
  • Datum
    27. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 578 Italien. Sammlungen, Lots. Kleinmünzen-Typensammlung von 42 Stück (enthalten 4x Silber), von 1861 bis 1985, dabei mehrere bessere Stücke, u.a. 25 Centesimi 1902 (Nickel, in gutem ss), 20 Cent. 1863 M u. 1894 KB, 50 Cent. 1863 T sowie 2 Lire 1939 und 5 L. 1929. . f. ss-f. stfr
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 1068Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 1068
Nomisma Spa
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1068 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 25 Centesimi 1902 - Nomisma 1266 NI Grading/Status: BB
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Schulman b.v., Auction 378, Los 280
Schulman b.v.
  • Datum
    28. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 280 Italy - 25 Centesimi 1902, Nikkel munten, VITTORIO EMANUELE III 1900–1946, REGNO D'ITALIA Crowned eagle with shield on breast. Rev. value surrounded by wreath.KM. 36. Lustrous example, some bagmarks on reverse Almost UNC.
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Aurea Numismatika, E-Auction 46, Los 2629
Aurea Numismatika
  • Datum
    1. Oktober 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2629 Europe and World Coins Itálie, Vittorio Emanuele III., 1900 - 1946 25 Centesimi 1902 R, KM.36, pěkná zachovalost, zbytky lesku_R! 1/1
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 135, Los 312
WAG online Auktionen oHG
  • Datum
    11. Dezember 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 312 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 25 Centesimi 1902 R. Pagani 827. Winzige Kratzer, vorzüglich - Stempelglanz .
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Solidus Numismatik, Auktion 108 (Live), Los 518
Solidus Numismatik
  • Datum
    8. November 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 518 Italien. Königreich. Vittorio Emanuele III. (1900 - 1946). 25 Centesimi (Silber). 1902 R. Dritter Typ. 21 mm. 4,04 g. Pagani 827; Montenegro 273 (R). Kratzer auf Rs, sehr schön.
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - SINCONA AG, Auction 80, Los 2590
SINCONA AG
  • Datum
    25. Oktober 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2590 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946.   25 Centesimi 1902 R, Roma. Dritter Typ / Terzo tipo. 3.93 g. Mont. 273 (R). Pagani 827. Fast FDC / About uncirculated. (~€ 85/USD 85) • Dieses Los unterliegt bei Auslieferung in der Schweiz der Margenbesteuerung gemäss MWSTG 24a (22.5% Aufgeld inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) • When delivered in Switzerland, this lot is subject to the margin taxation scheme in accordance with article 24a of the Federal Act on Value Added Tax (22.5% buyer’s premium incl. statutory VAT).
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III, Avers - Stack's Bowers, The June 2022 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2 - Lots 71001-71694, Los 71639Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III, Revers - Stack's Bowers, The June 2022 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2 - Lots 71001-71694, Los 71639
Stack's Bowers
  • Datum
    2. Juni 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 71639 ITALY. Kingdom. 25 Centesimi, 1902-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-65. KM-36. This bright and flashy Gem exhibits crisp frosty devices with smooth satiny surfaces. Estimate: $150 - $250. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Teutoburger Münzauktion GmbH, Auktion 146, Los 1458
Teutoburger Münzauktion GmbH
  • Datum
    24. Mai 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1458 Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 25 Centesimi 1902. fast vorzüglich, kl. Fleck. Krause/Mishler 36.
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Heritage Auctions Europe, Auction May 2022 – Session 5, Los 6843
Heritage Auctions Europe
  • Datum
    20. Mai 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 6843 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 25 Centesimi 1902-R (KM36, Gig.191/R) - Obv: Crowned eagle with Savoy shield on chest / Rev: Value above sprigs - VF.
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 18, Los 2583
VL Nummus
  • Datum
    12. März 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2583 Italy, Kingdom of Italy. Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) 25 Centesimi 1902 Rome Ni. Montenegro 273. 4.15 g. Q.SPL.
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Los 768
Nomisma Spa
  • Datum
    27. September 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 768 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 25 Centesimi 1902 - Nomisma 1266 NI Sigillata SPL/FDC da Numismatica Subalpina SPL+.
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 11, Los 797
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    11. Juni 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 797 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 25 Centesimi "Valore" 1902 - Rara - Shipping only in Italy qSPL.
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 10, Los 517
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    7. Mai 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 517 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 25 Centesimi 1902 "Aquila Sabauda" - Gig. 191 - R - Ni Shipping only in Italy SPL.
Italien 25 Centesimi 1902 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 22, Los 907
Nomisma Spa
  • Datum
    29. April 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 907 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 25 Centesimi 1902 - Nomisma 1266 NI In slab PCGS MS64 cod. 344919.64/26565469 FDC.
