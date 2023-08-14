Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I
Klondike Auction
- Datum29. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 265 Italy 10 Centesimi 1893-BI. PCGS MS 64 RB. Almost TOP POP! KM-27.1; King: Umberto I (1878-1900); Copper, 10 g. Orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! Total Graded by PCGS MS 64: 11. In Higher Grades: 1
Istra Numizmatika
- Datum13. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1015 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Istra Numizmatika
- Datum13. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1014 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Katz Auction
- Datum7. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 597 Italy 10 Centesimi 1893 R NN MS64 KM# 27.2, N# 727; Copper; Umberto I; Rome Mint; UNC with red mint luster
Klondike Auction
- Datum13. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 285 Italy 10 Centesimi 1893-BI. PCGS MS 64 RB. Almost TOP POP! KM-27.1; King: Umberto I (1878-1900); Copper, 10 g. Orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! Total Graded by PCGS MS 64: 11. In Higher Grades: 1
Savoca Numismatik
- Datum29. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1431 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 9,81 g Nearly Very Fine
Numismatica Ferrarese
- Datum29. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 620 Umberto I (1878-1900) - 10 Centesimi 1893 Birmingham - Cu - Gigante 48 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Datum22. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 941 Umberto I (1878-1900) - 10 Centesimi 1893 Roma - Cu - Gigante 47 Grading/Status: mBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Istra Numizmatika
- Datum15. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1628 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Istra Numizmatika
- Datum15. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1627 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Stephen Album Rare Coins
- Datum2. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 378 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27.1, Birmingham Mint, PCGS graded MS62 BN.
Savoca Numismatik
- Datum14. September 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1060 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 10 g Very Fine
Klondike Auction
- Datum8. September 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 232 Italy 10 Centesimi 1893-BI. PCGS MS-64 RB. Almost TOP POP! KM-27.1; King: Umberto I (1878-1900); Copper, 10 g. Orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! Total Graded by PCGS MS-64: 11. In Higher Grades: 1
Savoca Numismatik
- Datum31. August 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 848 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 10 g Good Very Fine
Stephen Album Rare Coins
- Datum4. März 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1430 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27.1, orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! PCGS graded MS64 RB.
Pesek Auctions
- Datum24. Februar 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1760 Italy, 10 Centesimi 1893, Heaton Opis pozycji Stan zachowania: EF Italy, Umberto I., 10 Centesimi 1893, Heaton, 10,5 g, Copper, KM# 27.1, toned; EF
Katz Auction
- Datum27. Dezember 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2253 Italy 10 Centesimi 1893 BI KM# 27, N# 727; Copper; Umberto I; Heaton Mint; AUNC; Red mint luster remains
Katz Auction
- Datum18. November 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1016 Italy 10 Centesimi 1893 BI KM# 27.1, N# 727; Copper; Umberto I; Heaton Mint; XF+/AUNC; Mint luster remains
Pesek Auctions
- Datum13. November 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 742 Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Italy, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham, 10,256 g, Copper, KM# 27, remains of mint luster, toned; aUNC
Stephen Album Rare Coins
- Datum14. August 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1302 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful lustrous example! PCGS graded MS64 BN.