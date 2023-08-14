Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I

Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Avers - Klondike Auction , Auction 62, Los 265Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Revers - Klondike Auction , Auction 62, Los 265
Klondike Auction
  • Datum
    29. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 265 Italy 10 Centesimi 1893-BI. PCGS MS 64 RB. Almost TOP POP! KM-27.1; King: Umberto I (1878-1900); Copper, 10 g. Orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! Total Graded by PCGS MS 64: 11. In Higher Grades: 1
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1015Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1015
Istra Numizmatika
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1015 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1014Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1014
Istra Numizmatika
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1014 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I - Katz Auction, E-Auction 162, Los 597
Katz Auction
  • Datum
    7. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 597 Italy 10 Centesimi 1893 R NN MS64 KM# 27.2, N# 727; Copper; Umberto I; Rome Mint; UNC with red mint luster
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Avers - Klondike Auction , Auction 52, Los 285Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Revers - Klondike Auction , Auction 52, Los 285
Klondike Auction
  • Datum
    13. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 285 Italy 10 Centesimi 1893-BI. PCGS MS 64 RB. Almost TOP POP! KM-27.1; King: Umberto I (1878-1900); Copper, 10 g. Orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! Total Graded by PCGS MS 64: 11. In Higher Grades: 1
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 260 | Blue, Los 1431
Savoca Numismatik
  • Datum
    29. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1431 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 9,81 g Nearly Very Fine
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Los 620
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    29. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 620 Umberto I (1878-1900) - 10 Centesimi 1893 Birmingham - Cu - Gigante 48 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Los 941
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 941 Umberto I (1878-1900) - 10 Centesimi 1893 Roma - Cu - Gigante 47 Grading/Status: mBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1628Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1628
Istra Numizmatika
  • Datum
    15. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1628 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1627Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1627
Istra Numizmatika
  • Datum
    15. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1627 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 30, Los 378
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    2. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 378 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27.1, Birmingham Mint, PCGS graded MS62 BN.
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 231 | Blue, Los 1060
Savoca Numismatik
  • Datum
    14. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1060 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 10 g Very Fine
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Avers - Klondike Auction , Auction 40, Los 232Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Revers - Klondike Auction , Auction 40, Los 232
Klondike Auction
  • Datum
    8. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 232 Italy 10 Centesimi 1893-BI. PCGS MS-64 RB. Almost TOP POP! KM-27.1; King: Umberto I (1878-1900); Copper, 10 g. Orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! Total Graded by PCGS MS-64: 11. In Higher Grades: 1
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 230 | Blue, Los 848
Savoca Numismatik
  • Datum
    31. August 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 848 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 10 g Good Very Fine
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 25, Los 1430
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    4. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1430 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27.1, orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! PCGS graded MS64 RB.
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Avers - Pesek Auctions, #14 eAukcja - Monety Habsburgów i Monety Świata , Los 1760Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Revers - Pesek Auctions, #14 eAukcja - Monety Habsburgów i Monety Świata , Los 1760
Pesek Auctions
  • Datum
    24. Februar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1760 Italy, 10 Centesimi 1893, Heaton Opis pozycji Stan zachowania: EF Italy, Umberto I., 10 Centesimi 1893, Heaton, 10,5 g, Copper, KM# 27.1, toned; EF
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I - Katz Auction, E-Auction 106, Los 2253
Katz Auction
  • Datum
    27. Dezember 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2253 Italy 10 Centesimi 1893 BI KM# 27, N# 727; Copper; Umberto I; Heaton Mint; AUNC; Red mint luster remains
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I - Katz Auction, E-Auction 101, Los 1016
Katz Auction
  • Datum
    18. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1016 Italy 10 Centesimi 1893 BI KM# 27.1, N# 727; Copper; Umberto I; Heaton Mint; XF+/AUNC; Mint luster remains
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Avers - Pesek Auctions, #12 eAuction - European and World Coins , Los 742Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I, Revers - Pesek Auctions, #12 eAuction - European and World Coins , Los 742
Pesek Auctions
  • Datum
    13. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 742 Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Italy, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham, 10,256 g, Copper, KM# 27, remains of mint luster, toned; aUNC
Italien 10 Centesimi 1893 Umberto I - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 22, Los 1302
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    14. August 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1302 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful lustrous example! PCGS graded MS64 BN.
