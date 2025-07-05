Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III

Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2050Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2050
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 2050 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2051Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2051
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 2051 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138a AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Segnetto al bordo. Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1853Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1853
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    23 $
Los 1853 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Colpetto Grading/Status: qFDC/FDC Notes Colpetto
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1851Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1851
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    25 $
Los 1851 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1852Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1852
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    25 $
Los 1852 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2260Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2260
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2260 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 437
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 437 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. SPL segni di pulizia nei campi al D/
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1376Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1376
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1376 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1373Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1373
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1373 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1377Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1377
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1377 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Los 939
Savoca Numismatik
  • Datum
    4. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 939 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 5 g Nearly Uncirculated
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 694Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 694
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 694 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1930. Ag. Gig. 77. Peso gr. 4,96. Diametro mm. 23. SPL+. Grading/Status: SPL+ Material Ag
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1423
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1423 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930. Ag; 5gr Grading/Status: qFDC
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2608Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2608
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2608 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2610Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2610
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2610 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2609Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2609
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2609 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Los 122
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    23. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 122 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. FDC
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Los 149Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Los 149
17 Auctions
  • Datum
    15. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 149 Włochy. 1930 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: UNC Wspaniały połysk, zalecany do certyfikacji
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Los 935
Savoca Numismatik
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 935 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 mm, 5 g Very Fine
Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Los 906
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 906 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 Lire 1930 1930 errore originale di zecca: coniazione a cappello. Cf. Attardi-Gaudenzi (II) E323a. AG. 5 g. 24.5 mm. qFDC.
