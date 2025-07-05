Italien 5 Lire 1930 Viktor Emanuel III
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis35 $
Los 2050 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis35 $
Los 2051 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138a AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Segnetto al bordo. Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis23 $
Los 1853 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Colpetto Grading/Status: qFDC/FDC Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis25 $
Los 1851 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis25 $
Los 1852 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2260 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Grading/Status: FDC
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Datum9. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 437 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. SPL segni di pulizia nei campi al D/
Sima Srl
- Datum25. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1376 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Sima Srl
- Datum25. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1373 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Sima Srl
- Datum25. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1377 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Savoca Numismatik
- Datum4. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 939 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 5 g Nearly Uncirculated
ACM Aste srl
- Datum19. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 694 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1930. Ag. Gig. 77. Peso gr. 4,96. Diametro mm. 23. SPL+. Grading/Status: SPL+ Material Ag
Bertolami Fine Art
- Datum15. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1423 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930. Ag; 5gr Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2608 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2610 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2609 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Datum23. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 122 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. FDC
17 Auctions
- Datum15. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 149 Włochy. 1930 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: UNC Wspaniały połysk, zalecany do certyfikacji
Savoca Numismatik
- Datum5. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 935 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 mm, 5 g Very Fine
Artemide Aste s.r.l.
- Datum5. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 906 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 Lire 1930 1930 errore originale di zecca: coniazione a cappello. Cf. Attardi-Gaudenzi (II) E323a. AG. 5 g. 24.5 mm. qFDC.