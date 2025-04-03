Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III

Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Datum
    7. Dezember 2025
  • Startpreis
    149 $
Los 225 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 2 Lire 1911. 27.0 mm. Silber / Silver. Gigante 98. 9.95 g. Einige Kratzer / Some Scratches. Vorzüglich / Extremely fine.
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.7, Los 277Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.7, Los 277
San Martino
  • Datum
    6. Dezember 2025
  • Startpreis
    577 $
Los 277 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 10, RR, Gig. 98 Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1573
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    577 $
Los 1573 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Quadriga Veloce 1911 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce a sinistra - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R45) (Gig. n. 98) (Mont. n. 149) (Pag. n. 734)
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1876Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1876
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    92 $
Los 1876 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1875Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1875
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    23 $
Los 1875 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Cinquantenario Pag. 736; Mont. 152 AG Grading/Status: BB+
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 6, Los 385Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 6, Los 385
San Martino
  • Datum
    22. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 385 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag , RR, Gig. 98 Grading/Status: BB/SPL Notes Sigillata Filisina Massimo
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2637Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2637
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2637 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: BB+
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 334Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 334
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3632Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3632
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3632 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1948Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1948
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1948 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Delicata patina Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III - Katz Auction, Premium Auction 165, Los 340
Katz Auction
  • Datum
    30. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 340 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1274Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1274
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1274 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Sigillato MB+/qBB da Nummus (Pordenone) Grading/Status: MB
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 663Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 663
ACM Aste srl
  • Datum
    26. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 663 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,81. Diametro mm. 27. MB. Traccia di appiccagnolo nel campo, al centro del rovescio. RR. Grading/Status: MB Material Ag
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2506Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2506
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2506 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 9,96, RR, GIG 98, Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Los 545
Cambi Aste
  • Datum
    28. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 545 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1911. Quadriga veloce.Busto a d. R/ L'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce. Gig. 98. Molto rara. g. 9,97. Diam. mm. 27,18. Arg. Segni di contatto. MB/BB
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 880Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 880
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 880 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,99. Diametro mm. 27. BB. RR. Grading/Status: BB Material Ag
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 85, Los 993
Varesi
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 993 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1911 "Quadriga", Roma MIR 1140c Pagani 734 Cu 10,00 g 27 RR BB
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III - Katz Auction, Premium Auction 150, Los 797
Katz Auction
  • Datum
    16. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 797 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 918Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 918
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 918 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 570Italien 2 Lire 1911 Viktor Emanuel III, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 570
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 570 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 2 Lire 1911. AG. Gig.98. RR Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%
