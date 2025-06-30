Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III

Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2054Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2054
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    23 $
Los 2054 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Grading/Status: BB-SPL
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2053Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2053
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 2053 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Graffietti. Grading/Status: qFDC
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1855Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1855
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 1855 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Grading/Status: SPL-FDC
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1856Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1856
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    28 $
Los 1856 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetti Grading/Status: SPL Notes Colpetti
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2262Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2262
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2262 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 - Nomisma 1144 AG Colpo al bordo Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 695Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 695
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 695 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 Lire 1936 Famiglia. Ag. Gig.83. Peso gr 5,00. Diametro mm. 22,50. SPL. Patina. Grading/Status: SPL Material Ag
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1024Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1024
Istra Numizmatika
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1024 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 lirów 1936, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 83 Rok XIV. Ag.835 5,00 g
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 169Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 169
Roccaro Collezioni
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 169 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 172Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 172
Roccaro Collezioni
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 172 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag, colpi al bordo Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1559
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1559 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Lotto di 3 monete: 10 Lire Biga 1927 Ag - 5 Lire Impero 1936 XIV Ag Gigante 83 - 5 Lire Aquilotto 1927 Ag Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1100
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1100 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire Impero 1936 XIV - Ag - Gigante 83 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 170Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 170
Roccaro Collezioni
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 170 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2614Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2614
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2614 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: BB÷SPL
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2612Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2612
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2612 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: med. SPL
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2615Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2615
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2615 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetto al ciglio Grading/Status: qFDC Notes Colpetto al ciglio
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2616Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2616
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2616 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Patinata Grading/Status: SPL+ Notes Patinata
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Los 945
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    6. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 945 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1936 A. XIV. Pag. (decimali) 719; MIR (Savoia) 1138a. AG. 4.99 g. 23.5 mm. Patina riposata. Bel BB.
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Los 952
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    6. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 952 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete: 10 lire 1936, 5 lire 1936, 5 lire 1937. AG.
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1942Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1942
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1942 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 Prova - Nomisma P33 AG (5,00) RRR  Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1976Italien 5 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1976
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1976 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Grading/Status: SPL
