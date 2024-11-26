Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III
Nomisma Aste
- Datum14. Dezember 2025
- Startpreis2076 $
Los 714 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Casa d'Aste Montenegro
- Datum12. Dezember 2025
- Startpreis1730 $
Los 617 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.44 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc62
Casa d'Aste Montenegro
- Datum12. Dezember 2025
- Startpreis3230 $
Los 616 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc67
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis1730 $
Los 1451 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Cert. #8586305-004 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Nomisma Aste
- Datum22. November 2025
- Startpreis2884 $
Los 751 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Datum22. November 2025
- Startpreis2884 $
Los 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR TOP POP, in slab PCGS MS 63 n° 39066415. Grading/Status: MS 63
Numismatica Ferrarese
- Datum13. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1086 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Au .900 - MOLTO RARA - Gigante 26 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Nomisma Spa
- Datum5. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1905 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Sigillata FDC da Eupremio Montenegro Grading/Status: FDC
Casa d'Aste Montenegro
- Datum13. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 447 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo sul petto CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc68
Bolaffi S.p.A.
- Datum5. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1433 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - Cert. #8360302-008 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Cambi Aste
- Datum28. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 521 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1903. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 26. Molto rara. g. 6,44. Diam. mm. 21,00. Oro. Segni di contatto. SPL/q.FDC VIDEO
Rhenumis
- Datum14. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 470 Europa und Übersee Italien 20 Lire, Gold, 1903, Vittorio Emanuele III., Fb. 23, kl. Kr., kl. Rf., vz. Ausgeprägt zu 1800 Stk.
Nomisma Aste
- Datum23. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 850 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Aurora Numismatica
- Datum18. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 250 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 20 Lire 1903, RR Au 21 mm, 6,45 g, in Slab NGC MS62
San Martino
- Datum1. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 558 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "Aquila Sabauda", 1903, Au, gr (6,45), RR, Gigante 26, BB. Sigillato Bazzoni Angelo "BB" Grading/Status: BB
Heritage Auctions
- Datum21. Januar 2025
- Startpreis—
- Ergebnis
Los 34714 Vittorio Emanuele III gold 20 Lire 1903-R MS63 NGC, Rome mint, KM37.1, Fr-24. Mintage: 1,800. A fairly low-mintage gold emission featuring cascading cartwheel luster. From the Robert C. Pickett Collection Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Mintage: 1,800 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Heritage Auctions
- Datum21. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Vittorio Emanuele III gold 20 Lire 1903-R MS63 NGC, Rome mint, KM37.1, Fr-24. Mintage: 1,800. A fairly low-mintage gold emission featuring cascading cartwheel luster. From the Robert C. Pickett Collection
Bolaffi S.p.A.
- Datum28. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1377 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali piegate con stemma sabaudo in petto - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Bolaffi S.p.A.
- Datum28. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1242 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - q.FDC (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum26. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 856 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia, 1900-1946 Da 20 lire 1903, AV 6,45 g. Pagani 663. MIR 1125c. Friedberg 24. q.Fdc In slab NGC MS 63, certificato n. 6648431-020. Proveniente dalla collezione Giuseppe Ravanelli. §