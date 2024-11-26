Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III

Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 714Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 714
Nomisma Aste
  • Datum
    14. Dezember 2025
  • Startpreis
    2076 $
Los 714 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 617Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 617
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    12. Dezember 2025
  • Startpreis
    1730 $
Los 617 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.44 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc62
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 616Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 616
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    12. Dezember 2025
  • Startpreis
    3230 $
Los 616 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc67
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1451
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    1730 $
Los 1451 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Cert. #8586305-004 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 751Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 751
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    2884 $
Los 751 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 749Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 749
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    2884 $
Los 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR TOP POP, in slab PCGS MS 63 n° 39066415. Grading/Status: MS 63
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1086
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1086 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Au .900 - MOLTO RARA - Gigante 26 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1905Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1905
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1905 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Sigillata FDC da Eupremio Montenegro Grading/Status: FDC
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 447Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 447
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 447 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo sul petto CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc68
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Los 1433
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    5. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1433 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - Cert. #8360302-008 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Los 521
Cambi Aste
  • Datum
    28. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 521 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1903. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 26. Molto rara. g. 6,44. Diam. mm. 21,00. Oro. Segni di contatto. SPL/q.FDC VIDEO
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III - Rhenumis, Auction 14, Los 470
Rhenumis
  • Datum
    14. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 470 Europa und Übersee Italien 20 Lire, Gold, 1903, Vittorio Emanuele III., Fb. 23, kl. Kr., kl. Rf., vz. Ausgeprägt zu 1800 Stk.
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 850Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 850
Nomisma Aste
  • Datum
    23. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 850 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Los 250
Aurora Numismatica
  • Datum
    18. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 250 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 20 Lire 1903, RR Au 21 mm, 6,45 g, in Slab NGC MS62
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.4, Los 558Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.4, Los 558
San Martino
  • Datum
    1. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 558 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "Aquila Sabauda", 1903, Au, gr (6,45), RR, Gigante 26, BB. Sigillato Bazzoni Angelo "BB" Grading/Status: BB
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Avers - Heritage Auctions, Auction #3122, Los 34714Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III, Revers - Heritage Auctions, Auction #3122, Los 34714
Heritage Auctions
  • Datum
    21. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 34714 Vittorio Emanuele III gold 20 Lire 1903-R MS63 NGC, Rome mint, KM37.1, Fr-24. Mintage: 1,800. A fairly low-mintage gold emission featuring cascading cartwheel luster. From the Robert C. Pickett Collection Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Mintage: 1,800 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Los 1377
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    28. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1377 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali piegate con stemma sabaudo in petto - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Los 1242
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    28. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1242 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - q.FDC (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italien 20 Lire 1903 Viktor Emanuel III - Numismatica Ars Classica Spa, Asta 148, Los 856
Numismatica Ars Classica Spa
  • Datum
    26. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 856 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia, 1900-1946   Da 20 lire 1903, AV 6,45 g. Pagani 663. MIR 1125c. Friedberg 24. q.Fdc In slab NGC MS 63, certificato n. 6648431-020. Proveniente dalla collezione Giuseppe Ravanelli. §
