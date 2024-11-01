Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1891Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1891
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    288 $
Los 1891 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: SPL+/qFDC
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1893Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1893
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    16 $
Los 1893 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Los 830
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 830 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1926 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 744; Gig. 108. Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, Auction 6, Los 310Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, Auction 6, Los 310
Sima Srl
  • Datum
    24. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 310 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) Buono da 2 Lire 1926 Roma Gig 108 R NI ottimo esemplare dal pieno lustro di conio Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Los 502Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Los 502
Scuotto Numismatica & ...
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 502 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1926. Nichelio Gigante 108 R. Periziato Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1117
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1117 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - Ni - RARO - Gigante 108 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2662Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2662
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2662 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: BB+/qSPL
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1950Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1950
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1950 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 cod. 5784533-011 Grading/Status: MS 65
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Rio de la Plata, Online Auction 22, Los 419
Rio de la Plata
  • Datum
    10. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 419 Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926. Niquel; 29.1mm; 10.18g. KM63. Rara. (VF) Estimate: 80 - 120 USD
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Los 985
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    17. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 985 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - C/Liscio - Ni - RARA - Gigante 108 - Perizia Gaudenzi qFDC/FDC Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 886Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 886
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 886 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R.  Grading/Status: SPL Material Ni
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2428Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2428
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2428 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Los 970
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 970 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2313Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2313
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Qualche segnetto Grading/Status: BB+ Notes Qualche segnetto
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1374Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1374
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1374 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R. (4624) Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Los 828
Hatria Numismatica
  • Datum
    18. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 828 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 2 lire 1926 Ni. Gigante, 108. Raro. qBB
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Los 1994
Katz Auction
  • Datum
    14. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1994 Italy 2 Lire 1926 R KM# 63, N# 2682; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; VF/XF-
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Los 768
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    30. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 768 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 1042Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 1042
Nomisma Aste
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 n° 5784533-011. TOP POP, miglior esemplare certificato NGC. Grading/Status: MS 65
Italien 2 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Los 323
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    1. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 323 Regno d’Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1945). Buono da 2 lire del 1926. Ni. Gig. 108. Raro. BB
