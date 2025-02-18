Italien 2 Lire 1897 Umberto I

Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2028Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2028
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    104 $
Los 2028 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1780Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1780
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    23 $
Los 1780 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele Grading/Status: BB+ Notes Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2218Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2218
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2218 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Graffietto al R/ Grading/Status: BB+
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1326Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1326
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1326 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QBB
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3598Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3598
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3598 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: BB-SPL
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1875Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1875
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1875 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Splendida patina Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1897 Umberto I - Numismatica Italia, Auction 3, Los 417
Numismatica Italia
  • Datum
    1. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 417 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - IInd type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1897 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1897 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 27,07 Weight [g] : 9,85 Rarity : C Conservation : VF/VF+ Bibliographical references : KM 23, Gigante 32, Cudazzo 1215b INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E111, L3224, 15/04/2024 - VF - 17 (Hammer Price) NOTES : Ancient polishing. O.: tiny scratches - little hits on the rim
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1205Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1205
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1205 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG  Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1206Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1206
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1206 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG  Grading/Status: BB+
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 239Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 239
Sartor Numismatica
  • Datum
    27. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 239 Savoia - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - MIR 1102b Gig. 32 Ag • In slab NGC MS 64 n. 6287045-006. Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 17 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Los 1111Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 17 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Los 1111
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
  • Datum
    17. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1111 Włochy, 2 lire 1897 Opis pozycji Stan zachowania: 2
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 824Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 824
Nomisma Aste
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 824 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG In Slab NGC MS 64 n° 2113048-015. Magnifico esemplare. Grading/Status: MS 64
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 853Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 853
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 853 Umberto I. 1878-1900. 2 Lire 1897. Ag. Gig. 32. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 27. qBB.  Grading/Status: qBB Material Ag
Italien 2 Lire 1897 Umberto I - Varesi, Numismatic Auction 85, Los 981
Varesi
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 981 UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897 Roma MIR 1102b Pagani 598 Ag 9,98 g 27 mm q.FDC
Italien 2 Lire 1897 Umberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Los 503
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 503 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1897 ROMA AG. 9,88 GR. BB
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Los 189Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Los 189
Roccaro Collezioni
  • Datum
    29. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 189 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1897, Roma, Ag, Rif. Gig. 32 - Rarità C Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1897 Umberto I - St James’s Auctions, Auction 103, Los 318
St James’s Auctions
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 318 Italy, 2 Lire, 1897 (Rome), Umberto I (1878-1900), bare head with bushy moustache right, rev. crowned shield with cross at centre, denomination ‘2L’ split by shield, wreath surrounding (KM.23), certified and graded by NGC as Mint State 66 plus, perfect strike and centering with high beaded rims, lustrous with pleasing silvery gold toning—a very special example of this short-lived style
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4990Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4990
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4990 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4991Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4991
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4991 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Lucidata Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2192Italien 2 Lire 1897 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2192
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2192 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
