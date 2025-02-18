Italien 2 Lire 1897 Umberto I
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis104 $
Los 2028 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis23 $
Los 1780 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele Grading/Status: BB+ Notes Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2218 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Graffietto al R/ Grading/Status: BB+
Sima Srl
- Datum25. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1326 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QBB
Nomisma Spa
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 3598 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: BB-SPL
Nomisma Spa
- Datum5. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1875 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Splendida patina Grading/Status: SPL+
Numismatica Italia
- Datum1. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 417 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - IInd type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1897 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1897 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 27,07 Weight [g] : 9,85 Rarity : C Conservation : VF/VF+ Bibliographical references : KM 23, Gigante 32, Cudazzo 1215b INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E111, L3224, 15/04/2024 - VF - 17 (Hammer Price) NOTES : Ancient polishing. O.: tiny scratches - little hits on the rim
Nomisma Spa
- Datum1. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1205 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Datum1. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1206 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: BB+
Sartor Numismatica
- Datum27. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 239 Savoia - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - MIR 1102b Gig. 32 Ag • In slab NGC MS 64 n. 6287045-006. Grading/Status: FDC
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
- Datum17. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1111 Włochy, 2 lire 1897 Opis pozycji Stan zachowania: 2
Nomisma Aste
- Datum24. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 824 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG In Slab NGC MS 64 n° 2113048-015. Magnifico esemplare. Grading/Status: MS 64
ACM Aste srl
- Datum8. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 853 Umberto I. 1878-1900. 2 Lire 1897. Ag. Gig. 32. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 27. qBB. Grading/Status: qBB Material Ag
Varesi
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 981 UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897 Roma MIR 1102b Pagani 598 Ag 9,98 g 27 mm q.FDC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 503 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1897 ROMA AG. 9,88 GR. BB
Roccaro Collezioni
- Datum29. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 189 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1897, Roma, Ag, Rif. Gig. 32 - Rarità C Grading/Status: BB
St James’s Auctions
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 318 Italy, 2 Lire, 1897 (Rome), Umberto I (1878-1900), bare head with bushy moustache right, rev. crowned shield with cross at centre, denomination ‘2L’ split by shield, wreath surrounding (KM.23), certified and graded by NGC as Mint State 66 plus, perfect strike and centering with high beaded rims, lustrous with pleasing silvery gold toning—a very special example of this short-lived style
Nomisma Spa
- Datum12. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 4990 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: SPL+
Nomisma Spa
- Datum12. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 4991 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Lucidata Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2192 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto