Italien 1 Lira 1861 Viktor Emanuel II
Numismatica Italia
- Datum1. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 401 ITALY - Kingdom Victor Emanuel IInd (1861-1878) 1 Lira - Shield type OBVERSE : VITTORIO EMANUELE II / Bare head of V.E.IInd right - below 1861 REVERSE : REGNO - D'ITALIA / Crowned shield within wreath - below lily F L.1 reversed cup Date : 1861 Mint : F - Florence Material : Ag Diameter [mm] : 23,06 Weight [g] : 4,85 Rarity : R2 Conservation : F+ Bibliographical references : KM A 5, Gigante 60, Cudazzo 1198a INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Bolaffi A45, L2903, 06/06/2024 - aVF - 200 (Hammer Price) NOTES :
San Martino
- Datum14. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1271 VITTORIO EMANUELE II, 1 Lira "Stemma", 1861-F, Ag, gr 4,89, R2, Gig 60, MB. Grading/Status: MB
Katz Auction
- Datum26. Juni 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2275 Italy 1 Lira 1861 F KM# A5, N# 46331; Silver 4.79 g.; Vittorio Emanuele II; Florence Mint; Mintage 431 545 pcs; VF
Bolaffi S.p.A.
- Datum6. Juni 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2903 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 1 Lira 1861 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 4,91 - Rara - BB (Bol. n. R5) (Gig. n. 60) (Mont. n. 200) (Pag. n. 510)
Casa d'Aste Montenegro
- Datum15. Dezember 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 304 Vittorio Emanuele II - Regno D'Italia - 1 lira 1861 Firenze ag.. R stemma sabaudo crociato sormontato da corona. CNI 8. Pagani 510. Montenegro 200 R Grading/Status: Bb50
Bolaffi S.p.A.
- Datum26. Mai 2022
- Startpreis
- Ergebnis
Los 812 1 Lira Stemma 1863 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 5,04 - FDC - In lotto con un 1 Centesimo 1867, 2 Centesimi 1861, 5 Centesimi 1861, 10 Centesimi 1866, 20 Centesimi 1863 e 50 Centesimi 1863 di qualità analoga (Bol. n. R5) (Gig. n. 64) (Mont. n. 204) (Pag. n. 514).
GMA Numismatica Napoli srl
- Datum26. Februar 2022
- Startpreis
- Ergebnis
Los 691 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 1 Lira 1861 Firenze. AG. Gig.60. RR qBB
Bolaffi S.p.A.
- Datum2. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 737 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 1 Lira 1861 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 5,04 - Rara - q.SPL (Bol. n. R5) (Gig. n. 60) (Mont. n. 200) (Pag. n. 510).
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum1. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 8 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 1 Lira 1861, Torino argento gr. 4,89. Pagani 511, MIR 1085b. NGC5782311-010 VF25. Rarissima. q.MB .
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum1. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 17 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 1 Lira 1862, Napoli argento gr. 4,97. Pagani 512, MIR 1085c. NGC5782310-016 MS61. Rara. migliore di Spl .
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum1. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 33 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 1 Lira 1863 (stemma), Milano argento gr. 4,88. Pagani 514, MIR 1085e. Fdc .
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum1. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 7 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 1 Lira 1861, Firenze argento gr. 4,94. D/ VITTORIO EMANUELELE II Testa a destra, sotto FERRARIS, in basso 1861. Rv: REGNO - D’ITALIA Stemma sabaudo coronato, tra due rami crescenti di lauro, attorno collare dell’Annunziata, in basso (pugno chiuso) F L•1 (monte con fascia). Contorno: incuso FERT FERT FERT tra nodi e rosette. Pagani 510, MIR 1085a. NGC5782290-006 Cleaned. Rara. Fdc Ex asta Montenapoleone 5, Milano 1984, n. 635. Magnifica patina scura, intonsa. Di grande qualità per il tipo di moneta.
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum1. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 36 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 1 Lira 1863 (stemma), Torino argento gr. 4,92. Pagani 515, MIR 1085f. NGC5782311-005 MS61. Rara. migliore di Spl .
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum1. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 18 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 1 Lira 1862, Torino argento gr. 4,89. Pagani 513, MIR 1085d. NGC5782310-005 MS62. Rara. q.Fdc Ex asta Finarte 801, Milano 1991, n. 976.
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum1. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 34 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 1 Lira 1863 (stemma), Milano argento gr. 4,88. Pagani 514, MIR 1085e. q.Fdc .
Wannenes Art Auction
- Datum19. Oktober 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 176 SAVOIA. VITTORIO EMANUELE II (1861-1878). 1 LIRA STEMMA 1861 Torino. Argento, 5 gr, 23 mm D: VITTORIO EMANUELE II Testa del Re a destra; sotto il collo FERRARIS, in basso millesimo. R: REGNO D'ITALIA Stemma del casato Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata, tra rami di alloro. In basso il valore e il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Gigante 61. Montenegro 199.
Numismatica Ferrarese
- Datum7. Mai 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 394 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 1 Lira "Stemma" 1861 - Zecca di Torino - Gig. 61 - Tiratura 19,399 esemplari - R3 RARISSIMA - Ag - colpetto sul bordo Shipping only in Italy SPL.
Numismatica Ferrarese
- Datum7. Mai 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 393 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 1 Lira "Stemma" 1861 - Zecca di Firenze - Gig. 60 - R2 MOLTO RARO - Ag Shipping only in Italy MB+.
Bolaffi S.p.A.
- Datum10. Dezember 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 675 Regno d Italia-Vittorio Emanuele II (1861-1878) 1 Lira 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell Annunziata - Molto rara - Patina di medagliere, BB (Bol. n. R5) (Gig. n. 61) (Mont. n. 199) (Pag. n. 511).
Bolaffi S.p.A.
- Datum10. Dezember 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 674 Regno d Italia-Vittorio Emanuele II (1861-1878) 1 Lira 1861 NGC MS65 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell Annunziata - Molto rara - Delicata patina di medagliere - <em>Cert. #5746900-019</em> (Bol. n. R5) (Gig. n. 60) (Mont. n. 200) (Pag. n. 510).