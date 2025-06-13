Italien 10 Lire 1946 Republik

Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 793Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 793
Nomisma Aste
  • Datum
    14. Dezember 2025
  • Startpreis
    288 $
Los 793 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Grado di certificazione più alto di PCGS, in slab MS 65 n° 36035812. Grading/Status: MS 65
Italien 10 Lire 1946 Republik - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 897
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 897 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data - It - P.2301 RARA qSPL
Italien 10 Lire 1946 Republik - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 893
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    69 $
Los 893 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA SPL
Italien 10 Lire 1946 Republik - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 894
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 894 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
Italien 10 Lire 1946 Republik - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 896
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 896 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è Capovolta) -It - P.2301 RARA BB+
Italien 10 Lire 1946 Republik - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 895
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    69 $
Los 895 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2281Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2281
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    219 $
Los 2281 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Colpetto Grading/Status: qFDC Notes Colpetto
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Los 1223Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Los 1223
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Datum
    21. November 2025
  • Startpreis
    346 $
Los 1223 DIECI LIRE 1946 AL GR. 3,01 R CONSERVAZIONE ECCEZIONALE Grading/Status: FDC
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 735Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 735
Numismatica Raponi
  • Datum
    16. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 735 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL+
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 736Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 736
Numismatica Raponi
  • Datum
    16. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 736 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 307Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 307
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    26. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 307 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1946. IT. Gig.229. R Sigillata Antonio Rennella SPL. Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 309Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 309
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    26. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 309 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1949 con legenda capovolta. IT. Gig.232. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 310Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 310
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    26. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 310 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1950. IT. Gig.233. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 753Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 753
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 753 10 Lire 1946. It. Gig. 229. qFDC/FDC. Perizia Raponi. R. Grading/Status: qFDC/FDC Material IT
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3043Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3043
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3043 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: qSPL
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1987Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1987
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1987 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Minimi colpetti al bordo Grading/Status: FDC
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1985Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1985
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1985 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 Prova - IT In slab NGC MS 63 cod. 3216388-008 Grading/Status: MS 63
Italien 10 Lire 1946 Republik - Numismatica Italia, Auction 2, Los 365
Numismatica Italia
  • Datum
    11. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 365 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 10 Lire Ulivo OBVERSE : - / Pegasus, in-flight to left - below REPUBBLICA ITALIANA REVERSE : - / the olive branch of fruit with leaves - side L. - 10 - below R - 1948 Date : 1948 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 28,97 Weight [g] : 3,04 Rarity : NC Conservation : XF/UNC Bibliographical references : KM 90, Gig. 231 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A105, l2940, 06/03/2023 - XF - 13 (Hammer Price) NOTES : Hairlines
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 283Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 283
Sartor Numismatica
  • Datum
    27. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 283 Repubblica Italiana (dal 1946) 10 Lire 1946 Ulivo - Gig. 229 It R • Sigillata qFDC da F. Cavalire. Grading/Status: qFDC
Italien 10 Lire 1946 Republik, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 471Italien 10 Lire 1946 Republik, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 471
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 471 - 10 lire 1946 Roma. Pegaso a sinistra R/ ramo d’ulivo tra valore, nel basso la data con a sinistra il segno di zecca Montenegro 03. 2.99 g. - Ø 29 - R Grading/Status: Fdc67
