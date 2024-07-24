Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III

Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1848Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1848
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    14 $
Los 1848 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB+
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1847Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1847
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    18 $
Los 1847 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 323Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 323
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 323 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 ** Aquiletta Pag. 711a; Mont. 122 RR AG Grading/Status: qFDC
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Los 144Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Los 144
17 Auctions
  • Datum
    15. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 144 Włochy. 1928 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: VF+
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 797
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 797 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 5 g Good Very Fine
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Los 934
Savoca Numismatik
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 934 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1265Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1265
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Graffietto al D/ Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 158, Los 884
Katz Auction
  • Datum
    14. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 884 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; Silver 5.01 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC; Mint luster remains
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 266 | Blue, Los 980
Savoca Numismatik
  • Datum
    3. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 980 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2393Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2393
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2393 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 675Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 675
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 675 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di 2 monete da 5 Lire 1928 (una rosetta) e 5 Lire 1928 (due rosette). AG. Come da foto. Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5036Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5036
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 5036 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Minimo colpetto al bordo. Graffietto sul collo Grading/Status: qFDC
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Los 960
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 960 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1928 * (Una Rosetta) Aquilotto - RARA - Ag - Gigante 75 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Los 995
Aphrodite Art Coins
  • Datum
    15. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 995 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 5 Lire 1928. Bust of King Vittorio Emanuele III to l. R/Eagle in profile with spread wings, with a large Littorio Beam in its talons, adorned with an axe. KM# 67. SPL
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1902Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1902
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1902 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: SPL+
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1903Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1903
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1903 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., San Marino Numismatica 2024 Auction, Los 214
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 214 Regno di Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1928, 2 rosette. Pag. (decimali) 711. AG. RR. Periziata Cavaliere. qFDC.
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 28, Los 712
Coins NB
  • Datum
    18. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 712 Italy Kingdom 1928 R 5 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (9907540) 4.91g VF KM 67 Estimate: 15 EUR
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Los 1793
Katz Auction
  • Datum
    28. August 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1793 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.91 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 133, Los 1936
Katz Auction
  • Datum
    24. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1936 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
