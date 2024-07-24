Italien 5 Lire 1928 Viktor Emanuel III
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis14 $
Los 1848 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB+
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis18 $
Los 1847 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 323 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 ** Aquiletta Pag. 711a; Mont. 122 RR AG Grading/Status: qFDC
17 Auctions
- Datum15. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 144 Włochy. 1928 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: VF+
Savoca Numismatik
- Datum2. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 797 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 5 g Good Very Fine
Savoca Numismatik
- Datum5. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 934 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Nomisma Spa
- Datum1. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Graffietto al D/ Grading/Status: qFDC/FDC
Katz Auction
- Datum14. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 884 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; Silver 5.01 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC; Mint luster remains
Savoca Numismatik
- Datum3. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 980 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2393 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
GMA Numismatica Napoli srl
- Datum3. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 675 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di 2 monete da 5 Lire 1928 (una rosetta) e 5 Lire 1928 (due rosette). AG. Come da foto. Notes Diritti d'Asta: 18%
Nomisma Spa
- Datum12. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 5036 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Minimo colpetto al bordo. Graffietto sul collo Grading/Status: qFDC
Numismatica Ferrarese
- Datum22. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 960 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1928 * (Una Rosetta) Aquilotto - RARA - Ag - Gigante 75 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Aphrodite Art Coins
- Datum15. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 995 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 5 Lire 1928. Bust of King Vittorio Emanuele III to l. R/Eagle in profile with spread wings, with a large Littorio Beam in its talons, adorned with an axe. KM# 67. SPL
InAsta S.p.A.
- Datum9. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1902 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Datum9. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1903 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Artemide Aste s.r.l.
- Datum16. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 214 Regno di Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1928, 2 rosette. Pag. (decimali) 711. AG. RR. Periziata Cavaliere. qFDC.
Coins NB
- Datum18. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 712 Italy Kingdom 1928 R 5 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (9907540) 4.91g VF KM 67 Estimate: 15 EUR
Katz Auction
- Datum28. August 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1793 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.91 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Katz Auction
- Datum24. Juli 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1936 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+