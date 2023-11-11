Italien 20 Lire 1889 Umberto I

Italien 20 Lire 1889 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 466
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 466 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1889.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato. Gig. 18. Raro. g. 6,42. Diam. mm. 21,22. Oro. SPL/FDC
Italien 20 Lire 1889 Umberto I - Jean ELSEN & ses Fils s.a., Auction 163, Los 2051
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
  • Datum
    6. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2051 ITALIE, Royaume, Umberto Ier (1878-1900), AV 20 lire, 1889 R, Rome. Fr. 21; M. 24; G. 18. Rare. Très Beau à Superbe Very Fine - Extremely Fine
Italien 20 Lire 1889 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1071
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1071 Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1889 - RARA - Au - Gigante 18 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1858Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1858
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1858 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Fondi lucenti Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1188Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1188
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1188 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Colpetti al bordo Grading/Status: SPL+/qFDC
Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 419Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 419
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 419 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1889 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 29. Pagani 584. Montenegro 24. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc65
Italien 20 Lire 1889 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 1024, Los 479
Cambi Aste
  • Datum
    28. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 479 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1889.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato. Gig. 18. Raro. g. 6,43. Diam. mm. 21,21. Oro. SPL
Italien 20 Lire 1889 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 1024, Los 478
Cambi Aste
  • Datum
    28. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 478 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1889.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato. Gig. 18. Raro. g. 6,43. Diam. mm. 21,23. Oro. SPL/q.FDC
Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction, Los 166Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction, Los 166
Nomisma Aste
  • Datum
    13. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 166 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: qFDC-FDC
Italien 20 Lire 1889 Umberto I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Los 324
Aurora Numismatica
  • Datum
    9. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 324 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1889, Rara Au 21 mm 6,45 g, sigillata SPL da Perito numismatico
Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 71, Los 1156Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 71, Los 1156
Nomisma Spa
  • Datum
    1. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1156 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: FDC
Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Los 688Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Los 688
Nomisma Spa
  • Datum
    2. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 688 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Graffietto sul collo al D/ Grading/Status: SPL+/qFDC
Italien 20 Lire 1889 Umberto I - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 45, Los 2935
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    6. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2935 Umberto I (1878-1900). 20 Lire 1889 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,45 - Non comune - Lieve difetto al contorno, altrimenti FDC (Bol. n. R21) (Gig. n. 18) (Mont. n. 24) (Pag. n. 584)
Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 991Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 991
Nomisma Spa
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 991 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 1971Italien 20 Lire 1889 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 1971
Nomisma Spa
  • Datum
    23. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1971 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 20 Lire 1889 Umberto I - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Los 2888
InAsta S.p.A.
  • Datum
    6. Februar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2888 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1889 Pag. 584; Mont. 24 R AU Segnetto sul collo SPL+/qFDC Segnetto sul collo
Italien 20 Lire 1889 Umberto I - Auctiones GmbH, eAuction 82, Los 300
Auctiones GmbH
  • Datum
    17. Dezember 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 300 Umberto I, AV 20 Lire 1889 R, Roma Italia. Umberto I (1878-1900). AV 20 Lire 1889 R (6.44 g), Roma. Montenegro 24 (R). Rara. Quasi FDC.
Italien 20 Lire 1889 Umberto I - Numismatica Ars Classica Spa, Auction 142, Los 128
Numismatica Ars Classica Spa
  • Datum
    17. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 128 Savoia. Umberto I re d’Italia, 1878-1900.   Da 20 lire 1889 Roma. Pagani 584. MIR 1098n. Friedberg 21. Rara. q.Fdc
Italien 20 Lire 1889 Umberto I - InAsta S.p.A., E-Auction 109, Los 2084
InAsta S.p.A.
  • Datum
    14. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2084 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1889 Pag. 584; Mont. 24 R AU Segnetti SPL+ Segnetti
Italien 20 Lire 1889 Umberto I - Nomisma Aste, AUCTION 5, Los 1195
Nomisma Aste
  • Datum
    11. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1195 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R In slab NGC n. 6635367-005. MS 64.
