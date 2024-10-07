Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III
Nomisma Aste
- Datum14. Dezember 2025
- Startpreis288 $
Los 748 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qFDC-FDC
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis208 $
Los 1862 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Qualche segnetto al ciglio Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto al ciglio
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qBB
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Datum9. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 428 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1905 "Aquila Sabauda" Ag. Gig. 93. C. qBB
Sima Srl
- Datum25. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1388 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire Aquila Sabauda 1905 Gig. 93 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB
ACM Aste srl
- Datum19. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 698 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ag
Nomisma Spa
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 3629 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
Savoca Numismatik
- Datum2. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 769 Italy. AD 1905. 2 Lire 1905 10 g Very Fine
InAsta S.p.A.
- Datum30. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1980 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: meglio di MB
InAsta S.p.A.
- Datum30. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1979 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
Sartor Numismatica
- Datum27. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 254 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 Aquila Sabauda - MIR 1139e Gig. 93 Ag • In slab NGC MS 63 n. 6634747-021. Grading/Status: qFDC
ACM Aste srl
- Datum26. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 661 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,87. BB. Colpetto al bordo. Grading/Status: BB Material Ag
Thesaurus s.r.l.
- Datum11. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 870 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1905 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda a d. R/Aquila sabauda coronata - Ar - P.729 SPL+
San Martino
- Datum8. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2496 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1905, Ag, gr. 10, C, GIG 93, Grading/Status: BB-SPL
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 542 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1905 AQUILA SABAUDA AG. 10,03 GR. qSPL/SPL
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2279 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
GINZA COINS CO.
- Datum9. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 692 Italy, Vittorio Emanuele III 2 Lire 1905-R, KM-33. | VF
Nomisma Aste
- Datum16. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1031 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG In slab NGC n° 6634747-021. Grading/Status: MS 63
Nomisma Spa
- Datum21. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1181 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum7. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2522 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata