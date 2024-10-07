Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 748Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 748
Nomisma Aste
  • Datum
    14. Dezember 2025
  • Startpreis
    288 $
Los 748 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qFDC-FDC
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1862Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1862
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    208 $
Los 1862 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Qualche segnetto al ciglio Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto al ciglio
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2264Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2264
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 428
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 428 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1905 "Aquila Sabauda" Ag. Gig. 93. C. qBB
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1388Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1388
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1388 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire Aquila Sabauda 1905 Gig. 93 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 698Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 698
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 698 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27. qSPL.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3629Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3629
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3629 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 769
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 769 Italy. AD 1905. 2 Lire 1905 10 g Very Fine
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1980Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1980
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1980 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: meglio di MB
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1979Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1979
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1979 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 254Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 254
Sartor Numismatica
  • Datum
    27. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 254 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 Aquila Sabauda - MIR 1139e Gig. 93 Ag • In slab NGC MS 63 n. 6634747-021. Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 661Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 661
ACM Aste srl
  • Datum
    26. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 661 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,87. BB. Colpetto al bordo. Grading/Status: BB Material Ag
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.25 «Lucilla», Los 870
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    11. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 870 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1905 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda a d. R/Aquila sabauda coronata - Ar - P.729 SPL+
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2496Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2496
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2496 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1905, Ag, gr. 10, C, GIG 93, Grading/Status: BB-SPL
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Los 542
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 542 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1905 AQUILA SABAUDA AG. 10,03 GR. qSPL/SPL
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2279Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2279
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2279 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III - GINZA COINS CO., Auction No. 121, Los 692
GINZA COINS CO.
  • Datum
    9. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 692 Italy, Vittorio Emanuele III 2 Lire 1905-R, KM-33. | VF
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 1031Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 1031
Nomisma Aste
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1031 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG In slab NGC n° 6634747-021. Grading/Status: MS 63
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Los 1181Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Los 1181
Nomisma Spa
  • Datum
    21. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1181 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2522Italien 2 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2522
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2522 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
