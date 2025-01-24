Italien 500 Lire 1961 Republik

Italien 500 Lire 1961 Republik - Coins NB, E-Auction 48, Los 1475
Coins NB
  • Datum
    24. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1475 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Original luster Silver (.835) Rome Mint 11g UNC Montenegro 01 Estimate: 20 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik - Coins NB, E-Auction 47, Los 1625
Coins NB
  • Datum
    10. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1625 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Silver (.835) Rome Mint 11.01g UNC KM 99 Estimate: 20 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik - Coins NB, E-Auction 47, Los 1626
Coins NB
  • Datum
    10. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1626 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Silver (.835) Rome Mint 11.1g UNC Montenegro 01 Estimate: 20 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Los 719Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Los 719
Srebrna Uncja
  • Datum
    1. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 719 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Los 700Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Los 700
Srebrna Uncja
  • Datum
    1. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 700 Włochy, 2x500 Lirów, 1960-61r. Opis pozycji Stan zachowania: 1-/3 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 2x11g, ø 29.3mm
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2984Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2984
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2984 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1961 - Centenario Mont. 3 AG Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2985Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2985
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2985 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1961 - Centenario Mont. 3 AG Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik - Cayón Subastas, Subasta electronica 431, Los 3636
Cayón Subastas
  • Datum
    9. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3636 ITALIA. Unificación italiana 1861. 500 liras. 1961. Cuadriga. K99 (30$). Rayitas. EBC, brillo original
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - Srebrna Uncja, Dziesiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 847Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - Srebrna Uncja, Dziesiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 847
Srebrna Uncja
  • Datum
    12. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 847 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik - Klondike Auction , Auction 54, Los 271
Klondike Auction
  • Datum
    25. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 271 Italy 500 Lire 1961 R KM-99; Silver (.835), 11.0 g.; UNC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - Pesek Auctions, #23 eAukcja - Aukcja wieczorna , Los 369Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - Pesek Auctions, #23 eAukcja - Aukcja wieczorna , Los 369
Pesek Auctions
  • Datum
    19. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 369 Watykan, 500 lirów 1961-1970 Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Kategoria : Watykan Kraj/region : Watykan Władca/Obszar : Paweł VI. Nominał : 500 lirów Rok : 1961-1970 Waga : 33,107 g Materiał : Srebro Klasa : aUNC Opis : Dodano 500 Lire 1961, Łącznie 3szt.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, Aukcja Tematyczna Nr.22 , Los 4342Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, Aukcja Tematyczna Nr.22 , Los 4342
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Datum
    27. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4342 Włochy, 500 Lirów Rzym 1961 R - Zjednoczenie Włoch Opis pozycji Stan zachowania: -1 help Literatura: KM 99 Emisja wybita z okazji setnej rocznicy zjednoczenia Włoch. Srebro próby '835'.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 850Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 850
Srebrna Uncja
  • Datum
    24. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 850 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 851Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 851
Srebrna Uncja
  • Datum
    24. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 851 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Los 3879Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Los 3879
NUMMUS Olomouc
  • Datum
    5. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3879 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: UNC/UNC 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Los 3878Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Los 3878
NUMMUS Olomouc
  • Datum
    5. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3878 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: XF/XF 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Los 3880Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Los 3880
NUMMUS Olomouc
  • Datum
    5. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3880 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: UNC/UNC 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik - Numismática Leilões, Auction 99, Los 300
Numismática Leilões
  • Datum
    27. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 300 Italy - 500 Lire 1961 R AR. 500 Lire 1961 R. KM 99. BELA EF Estimate: 5 - 20 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Los 449Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Los 449
Roccaro Collezioni
  • Datum
    15. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 449 Repubblica Italiana lire 500 centenario 1961 falso d'epoca
Ähnliche
Lern mehr
Italien 500 Lire 1961 Republik, Avers - Srebrna Uncja, Ósma Polska Aukcja Stakerska , Los 698Italien 500 Lire 1961 Republik, Revers - Srebrna Uncja, Ósma Polska Aukcja Stakerska , Los 698
Srebrna Uncja
  • Datum
    24. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 698 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Ähnliche
Lern mehr