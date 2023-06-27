Italien 20 Lire 1861 Viktor Emanuel II
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis577 $
Los 1530 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Non comune - SPL (Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455)
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 415 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1861. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 5. Raro. g. 6,40. Diam. mm. 21,23. Oro. BB
Artemide Aste s.r.l.
- Datum3. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1135 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1861 Torino B in scudetto. Pag. (decimali) 455; MIR (Savoia) 1078a. AU. R. La moneta presenta anche una ribattitura (?) sul segno di zecca, T su F. Perizia Aurora (BB+/SPL). BB+.
Aurora Numismatica
- Datum18. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 200 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 20 Lire 1861-T, Rara Au 21 mm, 6,45 g, alta conservazione per il millesimo, in Slab NGC MS63
The Coin Cabinet
- Datum4. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 130 MS65 | ITALY. Vittorio Emanuele II, 1861-78. Gold 20 Lire, 1873 M BN. Milan. Head of Vittorio Emanuele facing left; inscription: 'VITTORIO EMANUELE II'; date in exergue / Enwreathed arms of the House of Savoy decorated with the Collare dell'Annunziata; value and mintmark in exergue. Designed by Giuseppe Ferraris. In secure plastic holder, graded PCGS MS65 , certification number 33817554 . PCGS population in this grade: 19. PCGS population in higher grade: 7. Reference: KM-10 Diameter: 21 mm. Weight: 6.4516 g. (AGW=0.1867 oz.) Composition: 900/1000 Gold. PLEASE NOTE: This lot is exempt from VAT. A 6.00% buyer's premium will be charged separately. VAT on the buyer's premium may apply in accordance with UK regulations. Payment can be made in EUR, CHF, or USD for an exchange fee. Please contact us to find out more.
Hatria Numismatica
- Datum18. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 639 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1877R Au. Gigante, 24. SPL
Hatria Numismatica
- Datum18. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 625 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1865T Au. Gigante, 9. SPL
Chaponnière & Firmenich SA
- Datum8. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 435 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II, 1861-1878. 20 Lire 1861 T, Torino. Obv. VITTORIO EMANUELE II. Bare head to left. Rv. REGNO D'ITALIA. Crowned coat of arms. Mont. 131; KM 10.1; Fr. 11. AU. 6.45 g. 3267 ex. NGC MS 62 Rare in this quality. 6876765-001
Aurora Numismatica
- Datum9. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 282 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 20 Lire 1861 Torino, Rara Au 21 mm 6,41 g, BB
InAsta S.p.A.
- Datum5. September 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 797 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1861 T Pag. 455; Mont. 131 R (AU g. 6,43) BB+
Bolaffi S.p.A.
- Datum6. Juni 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1461 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Non comune - SPL (Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455)
Bolaffi S.p.A.
- Datum6. Juni 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1462 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,42 - Non comune - Migliore di BB (Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455)
San Martino
- Datum30. Mai 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 889 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1861. Torino. Au. Gr. 6,44. R. Gig# 5. Grading/Status: BB+
The Coin Cabinet
- Datum30. April 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 79 ITALY. Vittorio Emanuele II, 1861-78. Gold 20 lire, 1863 T BN. Turin. Head of Vittorio Emanuele facing left; inscription: 'VITTORIO EMANUELE II'; date in exergue / Enwreathed arms of the House of Savoy decorated with the Collare dell'Annunziata; inscription: 'REGNO D'ITALIA'; value and mintmark in exergue. Designed by Giuseppe Ferraris. Reference: KM-10 Diameter: 21 mm. Weight: 6.4516 g. (AGW=0.1867 oz.) Composition: 900.0/1000 Gold. PLEASE NOTE: 10% Buyer Premium + VAT on this lot. No other fees, including live bidding. Delivery cost will be added to your order. This lot is exempt from VAT. Payment can be made in EUR, CHF, or USD for an exchange fee. Please contact us to find out more.
Cambi Aste
- Datum8. November 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1205 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878., 20 Lire 1861. Torino. Testa a s. R/ Stemma coronato fra due rami di alloro. Gig. 5. Rara. g. 6,42. Diam. mm. 21,15. Oro. BB Estimate: EUR 280 - 330
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Datum4. November 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 751 REGNO D’ITALIA. Vittorio Emanuele II, 1861-1878. 20 Lire 1861 Torino. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro. Pag. 455; Gig. 5. Raro. SPL.
SINCONA AG
- Datum24. Oktober 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2548 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 20 Lire 1861 T, Torino. 6.43 g. Mont. 131 (R). Pagani 455. Fr. 11. Auflage nur 3'267 Exemplare / Mintage only 3,267 pieces. Sehr schön / Very fine. (~€ 315/USD 335)
Sima Srl
- Datum20. Oktober 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 372 REGNO Dâ€™ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 20 lire 1861 Torino Gig 5 Au Oro Gold gr. 6,43 colpetto al bordo BB/SPL
Editions V. GADOURY
- Datum14. Oktober 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 647 Vittorio Emanuele II 1861-1878 - Re d'Italia 20 Lire, Torino, 1861 T BN, AU 6.45 g. Ref : Cud. 1190a (R), MIR 1078a, Pag. 455, Fr. 11 Conservation : NGC MS 63. presque FDC et rare en MS.
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum27. Juni 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 5 CASA SAVOIA. Vittorio Emanuele II re d’Italia, 1861-1878. Da 20 lire 1861 Torino. Pagani 455a. Friedberg 11. Raro. Buon BB Ex acquisto privato da Numismatica de Falco, Napoli, 1994. Con cartellino originale. Il segno di zecca T presenta una eccedenza di metallo che spesso in passato è stata considerata una correzione su F. A Firenze non sono mai stati depositati i conii del 20 lire del Regno d’Italia.