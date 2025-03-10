Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II

Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1758Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1758
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    16 $
Los 1758 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 696Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 696
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    923 $
Los 696 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Di grandissima qualità, con meravigliosa patina. Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2192Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2192
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2192 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Minimi colpetti al bordo Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II - Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn, 109. Auktion, Los 984
Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
  • Datum
    12. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 984 Italien-Königreich Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 2 Lire 1863, N/BN-Neapel In PCGS-Slab mit der Bewertung MS62 Montenegro 196 Pagani 506 Vorzüglich-prägefrisch
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1059
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1059 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Napoli - Ag - Gigante 56 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1060
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1060 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Torino - Ag - Gigante 57 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3568Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3568
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3568 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N Stemma - Nomisma 905 AG Minimo graffietto al D/ ma bellissimo esemplare Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1920Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1920
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1920 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1921Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1921
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1921 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1923Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1923
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1923 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 T Stemma Pag. 507; Mont. 195 NC AG Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1922Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1922
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1922 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma e Valore AG 2 monete Grading/Status: qBB Notes 2 monete -
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2464Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2464
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2464 Napoli, Vittorio Emanuele II (1861 - 1878) - 2 Lire, 1863, Ag, gr. 10, C, GIG 56, Lucidata Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 790Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 790
Nomisma Aste
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 790 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Di grandissima qualità, con meravigliosa patina. Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Los 932
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    17. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 932 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Valore 1863 Napoli - Ag - Gigante 58 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 20, Los 193
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    9. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 193 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II, 1861-1878. 2 Lire 1863 Napoli, II° Tipo. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a d. Rv. Valore su due righe tra due rami di alloro legati da fiocco. Pag. 508; Gig. 58. Rara. Grading/Status: Colpo nel bordo. q. SPL Notes The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Los 454
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 454 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 2 LIRE 1863 STEMMA NAPOLI AG. 10,01 GR. BB-SPL
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II - Varesi, Numismatic Auction 85, Los 948
Varesi
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 948 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 2 Lire 1863 Torino MIR 1083d Pagani 507 Ag 10 g circa 27 mm • Sigillata BB/SPL da Emilio Tevere
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Los 453
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 453 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 2 LIRE 1863 STEMMA TORINO AG. 9,87 GR. BB/BB+
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4944Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4944
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4944 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Hairlines Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Avers - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Los 383Italien 2 Lire 1863 Viktor Emanuel II, Revers - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Los 383
Pesek Auctions
  • Datum
    10. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 383 Włochy, 2 Lire 1863, Turyn Opis pozycji Stan zachowania: aEF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele II. Nominał : 2 liry Rok : 1863 Mennica : Turyn Waga : 9,992 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 6a Klasa : aEF Uwaga jakościowa : rysy na krawędziach, stonowana
