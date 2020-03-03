Italien 500 Lire 2001 Republik

Italien 500 Lire 2001 Republik - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1181
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1181 500 Lire Caravelle 2001 - Ag - Gigante 40 Grading/Status: FDC Notes WORLDWIDE SHIPPING
Italien 500 Lire 2001 Republik - Coins NB, E-Auction 31, Los 849
Coins NB
  • Datum
    13. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 849 Italy Republic 2001 500 Lire Silver (.835) Rome Mint 11.04g BU KM 98 Schön 97 Y 105 Estimate: 20 EUR
Italien 500 Lire 2001 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 2102Italien 500 Lire 2001 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 2102
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2102 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG Grading/Status: FDC
Italien 500 Lire 2001 Republik - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Los 334
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    1. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 334 Repubblica Italiana. 500 lire 2001 "Caravelle". Ag. FDC
Italien 500 Lire 2001 Republik - Katz Auction, E-Auction 126, Los 823
Katz Auction
  • Datum
    18. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 823 Italy 500 Lire 2001 R KM# 98, N# 2716; Silver 11 g.; Rome Mint; Mintage 100000 pcs.; UNC with full mint luster
Italien 500 Lire 2001 Republik - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Los 3341
InAsta S.p.A.
  • Datum
    6. Februar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3341 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
Italien 500 Lire 2001 Republik - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 107, Los 1584
InAsta S.p.A.
  • Datum
    27. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1584 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Italien 500 Lire 2001 Republik - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 106, Los 2747
InAsta S.p.A.
  • Datum
    25. April 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2747 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Italien 500 Lire 2001 Republik - InAsta S.p.A., AUCTION 105, Los 2831
InAsta S.p.A.
  • Datum
    6. März 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2831 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Italien 500 Lire 2001 Republik - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 17, Los 849
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    28. Dezember 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 849 Repubblica Italiana. 500 lire 2001. Ag. Proof
Italien 500 Lire 2001 Republik - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 22, Los 777
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    3. Juni 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 777 500 LIRE 2001 CARAVELLE NC AG. 11 GR. FDC (SIGILLATA GMA)
Italien 500 Lire 2001 Republik - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 21, Los 1049
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    18. Februar 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1049 500 LIRE 2001 CARAVELLE AG. 11 GR. FDC
Italien 500 Lire 2001 Republik - InAsta S.p.A., AUCTION 97 E-Live, Los 1866
InAsta S.p.A.
  • Datum
    29. November 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1866 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
Italien 500 Lire 2001 Republik - InAsta S.p.A., Auction 86 E-Live, Los 2254
InAsta S.p.A.
  • Datum
    3. März 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2254 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
