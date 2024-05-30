Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 849
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    104 $
Los 849 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1908 - Quadriga - D/Busto con testa a d. R/Quadriga a s. - Ar - P.732 qFDC/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2632Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2632
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2632 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1272Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1272
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1984Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1984
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1984 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2503Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2503
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2503 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 10,04, C, GIG 96, Grading/Status: SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2502Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2502
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2502 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 9,91, C, GIG 96, Grading/Status: MB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 158, Los 876
Katz Auction
  • Datum
    14. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 876 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver 10.03 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC with mint luster
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 916Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 916
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 916 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG R Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Los 1360
H.D. Rauch
  • Datum
    25. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1360 Königreich Italien.   2 Lire 1908 R, Rom Gig. 96; Pag. 732 vzgl.+ (D)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5048Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5048
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 5048 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Grading/Status: MB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 496Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 496
Nomisma Aste
  • Datum
    11. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 496 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Graffietti. Grading/Status: qSPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Los 819
Hatria Numismatica
  • Datum
    18. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 819 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1908 Ag. Gigante, 96. MB+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2530Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2530
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2530 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: qSPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2529Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2529
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2529 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2532Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2532
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: bel BB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2531Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2531
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 138, Los 1787
Katz Auction
  • Datum
    27. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1787 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver; Vittorio Emanuele III; XF
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Los 2441
InAsta S.p.A.
  • Datum
    17. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2441 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qSPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Los 2442
InAsta S.p.A.
  • Datum
    17. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2442 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qBB/BB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.1, Los 684Italien 2 Lire 1908 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.1, Los 684
San Martino
  • Datum
    30. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 684 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1908. Ag. Gr. 10,04. Gig#96. Grading/Status: qSPL
Ähnliche
Lern mehr