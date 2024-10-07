Italien 5 Lire 1969 Republik

Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2116Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2116
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 2116 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 5 Lire 1969 - Gig. 291a IT R/ 1 rovesciato. Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1469Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1469
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1469 REPUBBLICA ITALIANA (1946-2001) Monetazione in Lire - 5 Lire delfino 1969 1 rovesciato NC Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - Dom Aukcyjny Numimarket.pl, eAukcja 9 - 3 dniowa , Los 2079Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - Dom Aukcyjny Numimarket.pl, eAukcja 9 - 3 dniowa , Los 2079
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
  • Datum
    21. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2079 Włochy, 5 lirów 1969, odwrócone 1 w dacie Opis pozycji Stan zachowania: 1
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik - Numismatica Italia, Auction 2, Los 364
Numismatica Italia
  • Datum
    11. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 364 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 5 Lire dolphin - 1 of 1969 reversed OBVERSE : REPUBBLICA·ITALIANA - / Rudder REVERSE : - / Value 5 - right R // 1969 - below dolphin (1 reversed) Date : 1969 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 20,22 Weight [g] : 1,01 Rarity : NC Conservation : UNC Bibliographical references : KM 92, Gig. 291a INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta E109, l2481, 14/11/2023 - UNC - 34 (Hammer Price) NOTES :
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 2222Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 2222
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2222 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2716Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2716
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2716 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Sigillata Ferdinando Cristiano Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato - Sigillata Ferdinando Cristiano
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2717Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2717
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2717 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 648Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 648
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 648 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1969 cifra 1 capovolto. IT. Gig.291a. NC Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2558Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2558
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2558 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato (Artefatta) Grading/Status: SPL Notes 1 della data rovesciato (Artefatta) -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2557Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2557
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2557 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2556Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2556
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2556 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 814Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 814
Nomisma Aste
  • Datum
    11. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 814 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) Lotto di tre monete di cui due da 5 Lire anni 1956 e 1969 e una moneta da 2 Lire 1958 Grading/Status: Da esaminare
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 7, Los 565Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 7, Los 565
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    12. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 565 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1969. Cifra 1 rovesciata. IT. Gig.291a. R Periziata Marco Esposito FDC Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Los 331
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    1. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 331 Repubblica Italiana. 5 Lire 1969 "1 rovesciato". qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - Sima Srl, Auction 4, Los 647Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - Sima Srl, Auction 4, Los 647
Sima Srl
  • Datum
    18. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 647 REPUBBLICA ITALIANA - Monetazione in Lire (1946-2001) 5 Lire Delfino 1969 (1 rovesciato) Gig. 291a NC Italma Periziata Riccardo Rossi FDC Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 4060Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 4060
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4060 Raccolta di falsi da studio - Restrike collection - Falsi-Restrike (da studio, moderni, ecc.) - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 (IT g. 1)1 della data rovesciato Grading/Status: SPL Notes 1 della data rovesciato -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2803Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2803
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2803 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2802Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2802
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2802 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2801Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2801
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2801 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1969 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2799Italien 5 Lire 1969 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2799
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2799 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Ähnliche
Lern mehr