Italien 5 Lire 1969 Republik
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis35 $
Los 2116 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 5 Lire 1969 - Gig. 291a IT R/ 1 rovesciato. Grading/Status: FDC
Sima Srl
- Datum25. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1469 REPUBBLICA ITALIANA (1946-2001) Monetazione in Lire - 5 Lire delfino 1969 1 rovesciato NC Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: FDC
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
- Datum21. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2079 Włochy, 5 lirów 1969, odwrócone 1 w dacie Opis pozycji Stan zachowania: 1
Numismatica Italia
- Datum11. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 364 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 5 Lire dolphin - 1 of 1969 reversed OBVERSE : REPUBBLICA·ITALIANA - / Rudder REVERSE : - / Value 5 - right R // 1969 - below dolphin (1 reversed) Date : 1969 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 20,22 Weight [g] : 1,01 Rarity : NC Conservation : UNC Bibliographical references : KM 92, Gig. 291a INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta E109, l2481, 14/11/2023 - UNC - 34 (Hammer Price) NOTES :
InAsta S.p.A.
- Datum30. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2222 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2716 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Sigillata Ferdinando Cristiano Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato - Sigillata Ferdinando Cristiano
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2717 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
GMA Numismatica Napoli srl
- Datum3. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 648 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1969 cifra 1 capovolto. IT. Gig.291a. NC Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2558 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato (Artefatta) Grading/Status: SPL Notes 1 della data rovesciato (Artefatta) -
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2557 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2556 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
Nomisma Aste
- Datum11. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 814 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) Lotto di tre monete di cui due da 5 Lire anni 1956 e 1969 e una moneta da 2 Lire 1958 Grading/Status: Da esaminare
GMA Numismatica Napoli srl
- Datum12. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 565 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1969. Cifra 1 rovesciata. IT. Gig.291a. R Periziata Marco Esposito FDC Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Datum1. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 331 Repubblica Italiana. 5 Lire 1969 "1 rovesciato". qFDC
Sima Srl
- Datum18. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 647 REPUBBLICA ITALIANA - Monetazione in Lire (1946-2001) 5 Lire Delfino 1969 (1 rovesciato) Gig. 291a NC Italma Periziata Riccardo Rossi FDC Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Datum7. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 4060 Raccolta di falsi da studio - Restrike collection - Falsi-Restrike (da studio, moderni, ecc.) - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 (IT g. 1)1 della data rovesciato Grading/Status: SPL Notes 1 della data rovesciato -
InAsta S.p.A.
- Datum7. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2803 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
InAsta S.p.A.
- Datum7. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2802 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
InAsta S.p.A.
- Datum7. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2801 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -
InAsta S.p.A.
- Datum7. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2799 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1969 Mont. 12 NC IT 1 della data rovesciato Grading/Status: FDC Notes 1 della data rovesciato -