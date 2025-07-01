Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1885Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1885
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    23 $
Los 1885 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 3754Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 3754
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    23 $
Los 3754 LOTTI - Savoia 2 lire 1916 (SPL graffio al R/) e lira 1917 (qFDC, patinata) - Lotto di 2 monete Grading/Status: SPL÷qFDC
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1410Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1410
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1410 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1916 Quadriga Briosa. Gig. 103 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III - Numismatik Zöttl, Auction 41, Los 719
Numismatik Zöttl
  • Datum
    18. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 719 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 169, Los 984
Katz Auction
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 984 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1116
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1116 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga briosa 1916 - Ag - Gigante 103 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 177Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 177
Roccaro Collezioni
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 177 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1916 quadriga briosa, Ag, Rif. Gig. 103 - Rarità C Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 45, Los 1655
Coins NB
  • Datum
    12. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1655 Italy Kingdom 1916 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10923056) 9.99g XF KM 55 Estimate: 20 EUR
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2645Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2645
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2645 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2646Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2646
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2646 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Segnetto al bordo Grading/Status: qFDC Notes Segnetto al bordo
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2647Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2647
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2647 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Sigillata Maurizio Grangia Grading/Status: qSPL Notes Sigillata Maurizio Grangia
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 283 | Blue, Los 600
Savoca Numismatik
  • Datum
    6. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 600 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 166, Los 991
Katz Auction
  • Datum
    16. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 991 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Avers - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Los 134Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Revers - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Los 134
17 Auctions
  • Datum
    15. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 134 Włochy. 1916 2 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: UNC-
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 783
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 783 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 277 | Blue, Los 683
Savoca Numismatik
  • Datum
    12. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 683 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III - Numismatik Zöttl, Auction 38, Los 738
Numismatik Zöttl
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 738 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1283Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1283
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1283 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1281Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1281
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1281 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1282Italien 2 Lire 1916 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1282
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1282 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL
