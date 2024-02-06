Italien 5 Lire 1865 Viktor Emanuel II
Casa d'Aste Montenegro
- Datum12. Dezember 2025
- Startpreis138 $
Los 600 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1865 Torino ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 60. Pagani 487. Montenegro 167. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Spl60
Casa d'Aste Montenegro
- Datum12. Dezember 2025
- Startpreis173 $
Los 599 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1865 Napoli ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 61. Pagani 486. Montenegro 168. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Fdc63
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis87 $
Los 1736 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG Grading/Status: BB+
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2173 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Colpi al bordo Grading/Status: qBB/BB
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2502 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG Segno al bordo Grading/Status: qBB/BB Notes Segno al bordo
Numismatica Italia
- Datum1. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 387 ITALY - Kingdom Victor Emanuel IInd (1861-1878) 5 lire - IInd type OBVERSE : VITTORIO EMANUELE II / Bare head of King Vittorio Emanuele IInd right - below 1865 REVERSE : REGNO - D'ITALIA / Crowned coat of arms within wreath - below T L.5 B Date : 1865 Mint : T - Turin Material : Ag Diameter [mm] : 37,04 Weight [g] : 24,91 Rarity : R Conservation : aVF (-) VF+ Bibliographical references : KM 8.1, Gigante 37, Cudazzo 1195f INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Varesi A85, L956, 06/05/2025 - VF+ - 110 (Hammer Price) NOTES : O.: light scratches + tiny hits on the rim
Casa d'Aste Montenegro
- Datum13. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 394 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia - 5 lire 1865 Napoli ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro, nel basso segno di zecca e valore CNI 61. Pagani 486. Montenegro 168. 24.98 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Fdc62
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2243 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 T Pag. 487; Mont. 167 R AG Colpetto Grading/Status: BB Notes Colpetto
Aurora Numismatica
- Datum18. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 203 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 5 Lire 1865-T, Torino, Rara Ag 37 mm, 25 g, in Slab PCGS MS62
Nomisma Spa
- Datum12. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 4915 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Colpi al bordo Grading/Status: qBB/BB
Stack's Bowers
- Datum18. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 32192 ITALY. 5 Lire, 1865-N BN. Naples Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64. KM-8.2. The single finest example of the type in the PCGS census, this delightful and wholly enchanting near-Gem crown provides some alluring frosting across the devices and a provocative gray tone throughout. Estimate: $1,500 - $2,500. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Nomisma Aste
- Datum11. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 459 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Diversi colpi al bordo. Grading/Status: qSPL
Bertolami Fine Art
- Datum12. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 675 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1865. Ag Gig. 37. R. BB. Sigillata Emilio Tevere
InAsta S.p.A.
- Datum9. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1793 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 T Pag. 487; Mont. 167 R AG Colpetto Grading/Status: qBB/BB Notes Colpetto
ACM Aste srl
- Datum19. September 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1206 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1865 Napoli. Ag. Gig.36. Peso gr. 25,00. SPL+. Colpetto sul collo del re. R. (11923) Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Datum1. April 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 3154 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG Grading/Status: BB/BB+
Nomisma Aste
- Datum1. April 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 684e Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Diversi colpi al bordo e pulita. Grading/Status: qSPL
Nomisma Spa
- Datum1. April 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 954 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 N - Nomisma 882 AG R Minimi colpetti al bordo, bell'esemplare Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum6. Februar 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2789 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 T Pag. 487; Mont. 167 R AG qBB/BB
InAsta S.p.A.
- Datum6. Februar 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2785 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG qBB/BB