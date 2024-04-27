Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II

Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - De Munthoek, Auction 3, Los 421
De Munthoek
  • Datum
    1. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 421 Italy, 50 centesimi 1863, Silver, Victor Emmanuel II, VF, KM 14
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Savoca Numismatik , Online Auction 288 | Blue, Los 1150
Savoca Numismatik
  • Datum
    11. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1150 Italy. Milano. AD 1863. 50 Centesimi 1863 2,50 g Very Fine
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 71, Los 532
BAC Numismatics
  • Datum
    30. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 532 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 50 Centesimi 1863 M BN. Silber. KM 14.1. Sehr Schön+
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 169, Los 969
Katz Auction
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 969 Italy 50 Centesimi 1863 N BN KM# 14.2, N# 4258; Silver 2.49 g.; Vittorio Emanuele II; Naples Mint; AUNC/UNC with mint luster & nice toning, with scratch
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1008Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1008
Istra Numizmatika
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1008 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 50 Centesimi 1863, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 76 Ag.835 2,50 g
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 161, Los 835
Katz Auction
  • Datum
    18. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 835 Italy 50 Centesimi 1863 M BN KM# 14.1, N# 4258; Silver 2.45 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF/AUNC with minor hairlines
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Ibrahim's Collectibles, Auction 18, Los 749
Ibrahim's Collectibles
  • Datum
    31. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 749 Italy – 50 centesimi 1863 T BN 18 mm - Victor Emmanuel II –Turin XF Silver 835 2,51 gram KM# 14.3
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 38, Los 413
Coins NB
  • Datum
    25. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 413 Italy Kingdom 1863 M BN 50 Centesimi - Vittorio Emanuele II Silver (.835) Milan Mint (33759516) 2.38g VF KM 14 Estimate: 15 EUR
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Avers - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XV Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Los 11508Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Revers - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XV Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Los 11508
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Datum
    1. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 11508 Włochy, Wiktor Emanuel II, 50 Centesimi Turyn 1863 T BN Opis pozycji Stan zachowania: +3 help Literatura: KM 14 Srebro próby '835'.
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Avers - Pesek Auctions, #20 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Los 966Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Revers - Pesek Auctions, #20 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Los 966
Pesek Auctions
  • Datum
    27. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 966 Italy, 50 Centesimi 1863, Milan Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Category : Italy Country/Region : Italy Ruler/Area : Vittorio Emanuele III. Denomination : 50 Centesimi Year : 1863 Mint : Milan Weight : 2,496 g Material : Silver Purity : 835/1000 Reference : KM# 14.1 Grade : VF+ Quality Note : Toned
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Avers - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 2 - Monety światowe i amerykańskie , Los 991Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Revers - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 2 - Monety światowe i amerykańskie , Los 991
Bid & Grow Auctions
  • Datum
    9. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 991 Włochy 50 Centesimi 1863 MBN Opis pozycji Pokaż wersję oryginalną Stan zachowania: AU Srebrny KM#14.1 Vittorio Emanuele II
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 28, Los 688
Coins NB
  • Datum
    18. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 688 Italy Kingdom 1863 N BN 50 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Naples Mint (16062339) 2.57g VF KM 14 Estimate: 15 EUR
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Savoca Numismatik , Online Auction 230 | Blue, Los 843
Savoca Numismatik
  • Datum
    31. August 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 843 Italy. AD 1863. 50 Centesimi 1863 mm, 2,5 g Very Fine
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Avers - Stack's Bowers, August 2024 Global Showcase Auction - Session J - Internet Only - World Coins Part 2 - Germany to Malta - Lots 46001-46974, Los 46894Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II, Revers - Stack's Bowers, August 2024 Global Showcase Auction - Session J - Internet Only - World Coins Part 2 - Germany to Malta - Lots 46001-46974, Los 46894
Stack's Bowers
  • Datum
    22. August 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 46894 ITALY. 50 Centesimi, 1863-T BN. Turin Mint. NGC MS-64. KM-4a.2. Estimate: $75 - $150. Click here for certification details from NGC.
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 22, Los 431
Coins NB
  • Datum
    30. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 431 Italy Kingdom 1863 M BN 50 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Milan Mint (33759516) 2.4g VF KM 14
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Astarte S.A., Web Auction 6, Los 225
Astarte S.A.
  • Datum
    9. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 225 ITALY. Kingdom. Vittorio Emanuele II, 1861-1878. 50 Centesimi 1863-M BN (Silver, 18.04 mm, 2.53 g). Milano. VITTORIO EMANUELE II Head of King Vittorio Emanuele II right; date 1863 below; engraver's name FERRARIS on truncation. Rev. REGNO D'ITALIA 50 CENTESIMI in two lines above a semicircular wreath of laurel branches; mintmark M BN below the wreath. Pagani 525. KM 14.1. Attractive toning. Good Extremely Fine.
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 20, Los 456
Coins NB
  • Datum
    1. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 456 Italy Kingdom 1863 M BN 50 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Milan Mint (33759516) 2.43g AU KM 14.1 Estimate: 20 EUR
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Savoca Numismatik , Online Auction 213 | Blue, Los 1244
Savoca Numismatik
  • Datum
    25. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1244 Italy. Milano AD 1863. 50 Centesimi 1863 mm, 2,50 g Good Very Fine
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - MDC Monaco, Auction n°14, Los 1249
MDC Monaco
  • Datum
    3. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1249 ITALIE - ITALY Victor-Emmanuel II (1861-1878). 50 centimes 1863, M, Milan. NGC MS 64 (6639728-011). Av. VITTORIO EMANUELE II. Tête nue à gauche ; au-dessous signature FERRARIS et (date). Rv. REGNO D’ITALIA. Au centre, dans une couronne formée de deux branches : 50 CENTESIMI ; au-dessous (atelier) et (différent). Cud.1201a - P.527 ; Argent - 2,47 g - 18 mm - 6 h NGC MS 64 (6639728-011). Avec une belle patine. Superbe à Fleur de coin. Here you can find the Video-Tour .
Italien 50 Centesimi 1863 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 19, Los 489
Coins NB
  • Datum
    27. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 489 Italy Kingdom 1863 M BN 50 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Milan Mint (33759516) 2.5g VF KM 14 Estimate: 20 EUR
