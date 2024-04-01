Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II

Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2181Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2181
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2181 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 R - Nomisma 890 AG R Sigillata BB-BB+ da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata. Grading/Status: qBB/BB
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 648Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 648
Srebrna Uncja
  • Datum
    29. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 648 Włochy, 5 lirów, 1871r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1143Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1143
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1143 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M - Nomisma 889 AG Sigillato qFDC-FDC da Fabio Grimoldi Grading/Status: qFDC-FDC
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II - Warszawskie Centrum Numizmatyczne, E-aukcja 669: Literatura, monety złote, antyczne, średniowieczne, polskie, zagraniczne, medale i odznaczenia. , Los 417650
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
  • Datum
    29. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 417650 Włochy, 5 lirów, 1871 M, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: III+ Estymacje: 120 PLN Literatura: KM 8.3, Pagani 492 Włochy Królestwo Włoch - Wiktor Emanuel II (1861–1878) srebro próby 900,
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 838Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 838
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 838 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1871 Roma. Ag. Gig.43. Peso gr. 25,00. qSPL. Patina. Minimi segni al bordo. R.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II - Varesi, Numismatic Auction 85, Los 968
Varesi
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 968 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 5 Lire 1871 Milano MIR 1082m Pagani 492 Ag 25,07 g 37 mm q.FDC
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2257Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2257
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2257 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 M Pag. 492; Mont. 175 AG Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 534Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 534
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 534 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1871 Milano. AG. Gig.42. R Segnetti da contatto. Sigillata Marco Esposito FDC Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 535Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 535
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 535 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1871 Roma. AG. Gig.43. R Segnetti da contatto al D/. Sigillata Marco Esposito qFDC/FDC. Esemplare di grande qualità per la zecca di Roma. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 36, Los 615
Coins NB
  • Datum
    28. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 615 Italy Kingdom 1871 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (6796534) 24.83g VF KM 8 Estimate: 40 EUR
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4922Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4922
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4922 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 R - Nomisma 890 AG R Sigillata BB-BB+ da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata. Grading/Status: qBB/BB
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II - Rio de la Plata, Online Auction 21, Los 2765
Rio de la Plata
  • Datum
    11. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2765 Italia. V. Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M BN. Ceca de Milán. Plata 900; 37.0mm; 24.70g. KM8 (VF) Estimate: 30 - 50 USD
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2126Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2126
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2126 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 R Pag. 493; Mont. 176 R AG Grading/Status: qBB
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Los 690
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    14. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 690 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1871 MILANO AG. 25,01 GR. BB-SPL
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Los 192Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Los 192
Roccaro Collezioni
  • Datum
    12. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 192 Vittorio Emanuele II, 1861-1878, 5 lire 1871 Milano, Ag, Rif. Gig. 42 - Rarità C Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1798Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1798
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1798 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 M Pag. 492; Mont. 175 AG Graffio al R/ Grading/Status: BB-SPL Notes Graffio al R/
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Los 1113Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Los 1113
Nomisma Spa
  • Datum
    21. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1113 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M - Nomisma 889 AG Graffietto al D/ Grading/Status: SPL+
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Los 809
InAsta S.p.A.
  • Datum
    5. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 809 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 R Pag. 493; Mont. 176 R AG Lievi segni di pulitura SPL
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II - Katz Auction, Premium Auction 125, Los 490
Katz Auction
  • Datum
    29. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 490 Italy 5 Lire 1871 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.05 g; Vittorio Emmanuele II; Milan Mint; UNC with full mint luster; Wonderful collectible piece. Worthy of a numismatic collection of the highest level
Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Avers - Sima Srl, Auction 3, Los 682Italien 5 Lire 1871 Viktor Emanuel II, Revers - Sima Srl, Auction 3, Los 682
Sima Srl
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 682 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 5 Lire 1871 Milano - Gig. 42 AG gr. 24,99 colpo al bordo sotto la data Grading/Status: qFDC/FDC
