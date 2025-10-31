Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III

Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Los 227
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Datum
    7. Dezember 2025
  • Startpreis
    888 $
Los 227 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, X.E.F., R, Rom. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33 / KM 72. 8.80 g. Sehr schön / Very fine.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Los 228
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Datum
    7. Dezember 2025
  • Startpreis
    869 $
Los 228 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, R. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33. 8.76 g. Gereinigt / cleaned. Schön / Fine.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1622
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    1153 $
Los 1622 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1627
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    577 $
Los 1627 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,79 - q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1626
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    692 $
Los 1626 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,82 - Lieve graffio al diritto, q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1623
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    923 $
Los 1623 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1628
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    577 $
Los 1628 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,80 - Migliore di SPL (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy, Auction Numismatique, Los 503
Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    692 $
Los 503 ITALIE Victor Emmanuel III (1900-1946) 100 lire or. 1931. 8,82 g. Fr. 33. Brillant de frappe. Presque superbe.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Auktionshaus Rapp, Rapp Auktion 2025, Los 2044
Auktionshaus Rapp
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    745 $
Los 2044 100 Lire 1931, Vittorio Emanuele III., Fb. 33, vorzüglich.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Los 242
Katz Auction
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 242 Italy 100 Lire 1931 (X) R KM# 72, Fr# 33, N# 21256; Gold (.900) 8.80 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 11540 pcs.; UNC with mint luster
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH, Herbstauktion 109, Los 651
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 651 ITALIEN, Vittorio Emanuele III., 1900-1946, 100 Lire 1931 R, Rom. 8,79g. Ware ist MwSt-befreit VAT tax free Standard Standard taxation GOLD, vz KM 72; Frbg.33
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Pandolfini Casa d'Aste, Online Auction 1363, Los 37
Pandolfini Casa d'Aste
  • Datum
    14. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 37 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) – 100 Lire 1931 Anno IX – Zecca: Roma – D: effigie del Re a sinistra – R: allegoria dell'Italia stante su prora - SPL+ (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Au) Estimate: 800-1200 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 492
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 492 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,78. Diam. mm. 23,64. Oro. q.FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 1132
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1132 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,80. Diam. mm. 23,68. Oro. Lievi graffi. SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 1133
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1133 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,79. Diam. mm. 23,68. Oro. Segni di contatto. SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Constantin Coins, Auction 3, Los 213
Constantin Coins
  • Datum
    7. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 213 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Winz. Kratzer, vorzüglich-Stempelglanz
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Constantin Coins, Auction 3, Los 212
Constantin Coins
  • Datum
    7. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 212 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Vorzüglich-Stempelglanz
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Los 329
Varesi
  • Datum
    5. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 329 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 A. IX, Roma MIR 1118a Pagani 646 Au 8,84 g 24 mm FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Los 330
Varesi
  • Datum
    5. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 330 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 IX "Italia su prora", Roma MIR 1118a Pagani 656 Au 8,79 g 24 mm q.FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 28th Numismatic Auction, Los 5Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 28th Numismatic Auction, Los 5
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Datum
    31. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 5 100 Lire Italia su prora 1931, anno IX, periziato SPL-FDC; oro 900 peso 8,8 g
Ähnliche
Lern mehr