Italien 100 Lire 1931 Viktor Emanuel III
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
- Datum7. Dezember 2025
- Startpreis888 $
Los 227 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, X.E.F., R, Rom. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33 / KM 72. 8.80 g. Sehr schön / Very fine.
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
- Datum7. Dezember 2025
- Startpreis869 $
Los 228 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, R. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33. 8.76 g. Gereinigt / cleaned. Schön / Fine.
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis1153 $
Los 1622 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis577 $
Los 1627 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,79 - q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis692 $
Los 1626 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,82 - Lieve graffio al diritto, q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis923 $
Los 1623 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis577 $
Los 1628 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,80 - Migliore di SPL (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy
- Datum24. November 2025
- Startpreis692 $
Los 503 ITALIE Victor Emmanuel III (1900-1946) 100 lire or. 1931. 8,82 g. Fr. 33. Brillant de frappe. Presque superbe.
Auktionshaus Rapp
- Datum24. November 2025
- Startpreis745 $
Los 2044 100 Lire 1931, Vittorio Emanuele III., Fb. 33, vorzüglich.
Katz Auction
- Datum22. November 2025
- Startpreis58 $
Los 242 Italy 100 Lire 1931 (X) R KM# 72, Fr# 33, N# 21256; Gold (.900) 8.80 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 11540 pcs.; UNC with mint luster
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 651 ITALIEN, Vittorio Emanuele III., 1900-1946, 100 Lire 1931 R, Rom. 8,79g. Ware ist MwSt-befreit VAT tax free Standard Standard taxation GOLD, vz KM 72; Frbg.33
Pandolfini Casa d'Aste
- Datum14. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 37 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) – 100 Lire 1931 Anno IX – Zecca: Roma – D: effigie del Re a sinistra – R: allegoria dell'Italia stante su prora - SPL+ (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Au) Estimate: 800-1200 EUR
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 492 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,78. Diam. mm. 23,64. Oro. q.FDC
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1132 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,80. Diam. mm. 23,68. Oro. Lievi graffi. SPL
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1133 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,79. Diam. mm. 23,68. Oro. Segni di contatto. SPL
Constantin Coins
- Datum7. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 213 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Winz. Kratzer, vorzüglich-Stempelglanz
Constantin Coins
- Datum7. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 212 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Vorzüglich-Stempelglanz
Varesi
- Datum5. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 329 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 A. IX, Roma MIR 1118a Pagani 646 Au 8,84 g 24 mm FDC
Varesi
- Datum5. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 330 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 IX "Italia su prora", Roma MIR 1118a Pagani 656 Au 8,79 g 24 mm q.FDC
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
- Datum31. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 5 100 Lire Italia su prora 1931, anno IX, periziato SPL-FDC; oro 900 peso 8,8 g